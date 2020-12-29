المغرب وإسرائيل يرفعان التبادل التجاري بنحو 500 مليون دولار سنويا

يتوقع أن ترتفع المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الرباط وتل أبيب، في أعقاب استئناف العلاقات بين البلديْن في العاشر من شهر دجنبر الجاري.

وكشفت شيرا غرينبرغ، كبيرة الاقتصاديين وزيرة المالية الإسرائيلية، أن من بين “ثمار السلام” بين المغرب وإسرائيل، عقب توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين، زيادة التبادل التجاري بينهما إلى نصف مليار دولار سنويًا.

وأوضحت المسؤولة الإسرائيلية أن الاتفاق الموقع مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة سيسمح بزيادة التجارة مع المغرب بنحو 500 مليون دولار سنويا.

وتنص مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، التي وقعها كل من نبيل لخضر المدير العام لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وشيرا غرينبرغ كبيرة الاقتصاديين وزيرة المالية، على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.

وتهدف مذكرة التفاهم، أيضا، إلى التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.

وتمكن الاتفاقية الموقعة في المجال الاقتصادي بين الرباط وتل أبيب، وفق الصحافة الإسرائيلية، من رفع مجال التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية؛ من بينها إزالة حواجز الاستثمار وتبادل المعلومات في مجالات التنظيم المالي ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن الترويج للعديد من الاتفاقيات الدولية لصالح الاستثمار في القطاع الخاص.

واتفقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ونظيرتها الإسرائيلية على تشكيل فريق اقتصادي مشترك من أجل وضع خارطة طريق للتعاون بينهما وبين الوزارات المعنية والهيئات التنظيمية المالية المعنية في البلدين.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إنه “على مدى سنوات، كانت هناك علاقات بين الرباط وتل أبيب، والآن ستستمر هذه العلاقات في النمو بشكل أقوى”، معتبرة استئناف العلاقات مع المغرب “خطوة مهمة لفك العزلة على الاقتصاد الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأجرى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الاثنين، مباحثات عن بُعد مع عمير بيرتس، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، حول آفاق التعاون الصناعي الثنائي. وتمحور اللقاء حول تحديد مجموعة من القطاعات التي

توفر مؤهلات مهمة للشراكة؛ وأبرزها النسيج، والصناعات الغذائية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.

ووقّعت المملكة المغربية ودولة إسرائيل، خلال زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي إلى الرباط، أربع اتفاقيات في مجالات متعددة.