المغرب يدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

المغرب يدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو
صورة: و.م.ع
الإثنين 7 يونيو 2021 - 16:06

أدانت المملكة المغربية بشدة، الهجمات الإرهابية الدنيئة، التي استهدفت شمال بوركينافاسو في بلدة سولهان ليلة الرابع إلى الخامس من يونيو 2021، مخلفة 160 من الضحايا المدنيين الأبرياء .

وجاء في رسالة بعث بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والبوركينابيين بالخارج، ألفا باري: “تلقيت ببالغ الأسى النبأ الحزين المتمثل في وقوع هجمات إرهابية دنيئة، استهدفت شمال بوركينا فاسو في بلدة سولهان مخلفة 160 من الضحايا المدنيين الأبرياء، وحرق عدة منازل والسوق المحلي بهذه البلدة.

وقال بوريطة في رسالته إنه أمام هذا الاعتداء الجبان، تدين المملكة المغربية بشدة هذا العمل الإرهابي الدنيىء، الذي ترفضه كل الأديان والقيم الإنسانية الكونية.

وأكد بوريطة أنه بهذه المناسبة الأليمة، يعرب المغرب عن تضامنه التام والقوي مع الحكومة البوركينابية ،ويتقدم للأسر المكلومة وللشعب البوركينابي الشقيق، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتضامن.

الهجمات الإرهابية بوركينا فاسو ناصر بوريطة وزارة الخارجية

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‫تعليقات الزوار

3
  • عبدالله
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 16:59

    كل صديق يدعم المغرب يكون هدفا لمنتجين و مصدرين الارهاب وتعلمون من هم ام الارهاب في افريقيا. طبعا عملاء الغرب كابرانات فرنسا الاغبياء القتلة . عصابة ارهابية بامتياز .
    آخرتكم سوف تكون وخيمة بحال هاديك الدودة التي تاكل نفسها .

    5
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  • الارهاب مصدره الجزاءر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:21

    الجبناء ليسوا فقط الجزاءريون و الارهابيون بنوفرقش
    للاسف الفكر الارهابي الذي تنشره الجماعات المسلحة في الجزاءر و في جنوب افريقيا وصل الى دولة مسالمة و هي دولة بوركينافاصو
    نحن المغاربة نتضامن مع اخواننا في بوركينافاصو و نقول لكم الله ياخد الحق في الجماعات الارهابية و على راسها الدولة المصدرة للارهاب في افريقيا و هي دولة الكابرانات الجبناء

    8
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  • ملاحظ
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:35

    جنرالات السوء هم سبب كل المآسي التي تعاني منها إفريقيا ويعاني منها العالم العربي الأمازيغي والإسلامي بما فيهم الشعب الجزائري. نتقدم للأسر المكلومة وللشعب البوركينابي الشقيق، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتضامن

    2
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