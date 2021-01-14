المغرب يسجل 1279 إصابة و44 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1279 إصابة و44 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
صورة: و.م.ع
الخميس 14 يناير 2021 - 17:50

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1279 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 456334 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته، فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4669254 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 44 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7854.

وتم التأكد من 1889 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 431167.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابة مؤكدة السلامة الصحية العدد الإجمالي معطيات وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

2
  • ahmad
    الخميس 14 يناير 2021 - 17:54

    و ما جاء البلاء ليحصد
    أرواحًا قُدرت آجالها..
    ولكن لِيوقظ قلوبًا غافلة ويَعظ نفوسًا عاصية ..
    فاستغفروا الله وتوبوا إليه

    87
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  • سكفاندري
    الخميس 14 يناير 2021 - 17:58

    Ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line even in E.C.G means we are not alive.

    -36
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