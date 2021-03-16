المغرب يعلق الربط الجوي مع 6 بلدان إضافية

تواصل السلطات المغربية تشديد المراقبة على الحدود بسبب استمرار تداعيات انتشار “فيروس كورونا”، وقد قررت اليوم الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية من وإلى 6 دول جديدة.
وأوضح المكتب الوطني للمطارات أن الأمر يتعلق بكل من الأرجنتين و”البوسنة والهرسك” وبوتسوانا، والكاميرون وكرواتيا وموزمبيق، وذلك ابتداء من منتصف ليل 15 مارس إلى غاية 10 أبريل المقبل.
وكانت المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول قبل هذا، أبرزها مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا.
كما تم منع الربط الجوي، أيضا، من وإلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا، زيادة على لبنان والكويت.
لن نخرج من هذا الفيلم الا بعد مدة طويلة.
فقط يوهموننا اننا سنعود للحياة بعد التلقيح.
الامور في الميدان توخي بغير ذلك
بطبيعة الحال توقعت أن لا توجد فرنسا بين الدول المحظورة
نعم …خطوات ثابتة لحماية وطننا الحبيب ، نعم يجب إغلاق الحدود مع كل الدول … ماعادا ماما فرنسا … أريد صراحة من يصدر هذه الأوامر ؟؟ الحكومة مغلوبة على أمرها … من يترى ؟؟؟ هناك رب كريم لن ينسى عباده ، لأن الضلم والقهر وصل إلى حد يصعب معه التحمل …
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هاد الحكومة الحلول بالنسبة اليها هي تعليق الرحلات والاغلاق…واش باقين كتفكرو بهاد الطريقة راه سديتو حتى عييتو وكورونا باقيا فالبلاد…شوف حلول كيفاش ناس تعايش مع الجائحة لا ضرر ولا ضرار…فين زايدين بهاد القرارت العشوائية لك الله يا وطني
إحترازات وقائية ضرورية مع تسارع وتيرة انتشار كورونا المتحورة في هذه الدول التي عجزت عن الحد من تخفيف حدتها، رغم اللقاحات المتعددة. نثمن عمل اللجنة العلمية الطبية لتتبع ما يجري في العالم كله، واتخاذ ما يلزم، رغم الإكراهات الإقتصادية وتأثيرها السلبي القوي.
انه العبث بعينه، يتخذون قرارات بين عشية وضحاها ويتركون مغاربة الشتات عالقين في هذه البلدان ……لا حول ولا قوة الا بالله
و لماذا لا فرنسا!!!؟؟ مع ان الوضع في فرنسا اكتر خطورة
اتمنى أن لايغلق الحدود مع إسبانيا…لأن الحالات هنا بدأت بالتراجع والحمد لله …كما أرجو السلطات المسؤولة الإخبار عن بعد للإعطاء ولو القليل من الوقت لمن يريد أن يسافر…
الوضعية الوبائية في الديار الفرنسية لا تقل خطراً من الوضعية في البلدان المذكورة.
لماذا هذا الإستثناء ؟ هل المصالح الإقتصادية بين البلدين تضع الستار على قرار صحي واجب ؟
المغرب يغلق حدوده الجوية مع كل العالم ، إلا باب ماما فرنسا ، فهو مفتوح على مصراعيه لا يغلق أبدا ، لا في وجه الأشخاص ، ولا في وجه السلع .
إلا قرنسا التي تعرف أكبر عدد الحالات في أوروبا. التبعية العمياء لخرنسا
و هل يقدر المغرب ان يعلق رحالته مع ماما فرنسا رغم انها اصبحت بؤرة عالمية ، اكيد لا ، لان قصر اليزي. سيغضب على حديقته الخلفية
المرجو الحرص و الاحتراص من المقابلات الرياضية و سفر لاعبي الفرق المغربية الي الدول الأفريقية. هل هذا وقت اللعب؟ ايحق المغامرة بأرواح المغاربة والاقتصاد الوطني من أجل دوريات كروية؟ عبث و الله عبث
بانت ليا حتى فرنسا خاص نسدو معاها لأن وضعها سيئ من ناحية كورونا ، ولا هي ل………