المغرب يعلق الربط الجوي مع 6 بلدان إضافية

المغرب يعلق الربط الجوي مع 6 بلدان إضافية
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:01

تواصل السلطات المغربية تشديد المراقبة على الحدود بسبب استمرار تداعيات انتشار “فيروس كورونا”، وقد قررت اليوم الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية من وإلى 6 دول جديدة.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات أن الأمر يتعلق بكل من الأرجنتين و”البوسنة والهرسك” وبوتسوانا، والكاميرون وكرواتيا وموزمبيق، وذلك ابتداء من منتصف ليل 15 مارس إلى غاية 10 أبريل المقبل.

وكانت المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول قبل هذا، أبرزها مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا.

كما تم منع الربط الجوي، أيضا، من وإلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا، زيادة على لبنان والكويت.

التدابير الاحترازية تعليق الرحلات الجوية حالة الطوارئ الصحية فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

14
  • sami
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:05

    لن نخرج من هذا الفيلم الا بعد مدة طويلة.
    فقط يوهموننا اننا سنعود للحياة بعد التلقيح.
    الامور في الميدان توخي بغير ذلك

    2
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  • مغربي
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:09

    بطبيعة الحال توقعت أن لا توجد فرنسا بين الدول المحظورة

    4
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  • مراقب محايذ
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:14

    نعم …خطوات ثابتة لحماية وطننا الحبيب ، نعم يجب إغلاق الحدود مع كل الدول … ماعادا ماما فرنسا … أريد صراحة من يصدر هذه الأوامر ؟؟ الحكومة مغلوبة على أمرها … من يترى ؟؟؟ هناك رب كريم لن ينسى عباده ، لأن الضلم والقهر وصل إلى حد يصعب معه التحمل …

    3
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  • مواطن مغربي
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:14

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هاد الحكومة الحلول بالنسبة اليها هي تعليق الرحلات والاغلاق…واش باقين كتفكرو بهاد الطريقة راه سديتو حتى عييتو وكورونا باقيا فالبلاد…شوف حلول كيفاش ناس تعايش مع الجائحة لا ضرر ولا ضرار…فين زايدين بهاد القرارت العشوائية لك الله يا وطني

    2
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  • المصطفاوي
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:16

    إحترازات وقائية ضرورية مع تسارع وتيرة انتشار كورونا المتحورة في هذه الدول التي عجزت عن الحد من تخفيف حدتها، رغم اللقاحات المتعددة. نثمن عمل اللجنة العلمية الطبية لتتبع ما يجري في العالم كله، واتخاذ ما يلزم، رغم الإكراهات الإقتصادية وتأثيرها السلبي القوي.

    -2
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  • Noureddine
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:17

    انه العبث بعينه، يتخذون قرارات بين عشية وضحاها ويتركون مغاربة الشتات عالقين في هذه البلدان ……لا حول ولا قوة الا بالله

    4
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  • منار
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:18

    و لماذا لا فرنسا!!!؟؟ مع ان الوضع في فرنسا اكتر خطورة

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  • karimaadil
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:19

    اتمنى أن لايغلق الحدود مع إسبانيا…لأن الحالات هنا بدأت بالتراجع والحمد لله …كما أرجو السلطات المسؤولة الإخبار عن بعد للإعطاء ولو القليل من الوقت لمن يريد أن يسافر…

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  • محمد
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:19

    الوضعية الوبائية في الديار الفرنسية لا تقل خطراً من الوضعية في البلدان المذكورة.
    لماذا هذا الإستثناء ؟ هل المصالح الإقتصادية بين البلدين تضع الستار على قرار صحي واجب ؟

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  • bimo
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:20

    المغرب يغلق حدوده الجوية مع كل العالم ، إلا باب ماما فرنسا ، فهو مفتوح على مصراعيه لا يغلق أبدا ، لا في وجه الأشخاص ، ولا في وجه السلع .

    3
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  • مغربي في كندا
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:23

    إلا قرنسا التي تعرف أكبر عدد الحالات في أوروبا. التبعية العمياء لخرنسا

    2
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  • مغربي غير منافق
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:24

    و هل يقدر المغرب ان يعلق رحالته مع ماما فرنسا رغم انها اصبحت بؤرة عالمية ، اكيد لا ، لان قصر اليزي. سيغضب على حديقته الخلفية

    2
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  • رياضي
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:28

    المرجو الحرص و الاحتراص من المقابلات الرياضية و سفر لاعبي الفرق المغربية الي الدول الأفريقية. هل هذا وقت اللعب؟ ايحق المغامرة بأرواح المغاربة والاقتصاد الوطني من أجل دوريات كروية؟ عبث و الله عبث

    0
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  • مغربي
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:31

    بانت ليا حتى فرنسا خاص نسدو معاها لأن وضعها سيئ من ناحية كورونا ، ولا هي ل………

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