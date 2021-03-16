المغرب يعلق الربط الجوي مع 6 بلدان إضافية

تواصل السلطات المغربية تشديد المراقبة على الحدود بسبب استمرار تداعيات انتشار “فيروس كورونا”، وقد قررت اليوم الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية من وإلى 6 دول جديدة.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات أن الأمر يتعلق بكل من الأرجنتين و”البوسنة والهرسك” وبوتسوانا، والكاميرون وكرواتيا وموزمبيق، وذلك ابتداء من منتصف ليل 15 مارس إلى غاية 10 أبريل المقبل.

وكانت المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول قبل هذا، أبرزها مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا.

كما تم منع الربط الجوي، أيضا، من وإلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا، زيادة على لبنان والكويت.