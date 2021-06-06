السلطات المغربية تعلن استئناف الرحلات الجوية ابتداءً من الثلاثاء 15 يونيو 2021

ذكرت بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أن السلطات المغربية اتخذت إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.
وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح ببلادنا.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن؛ إذ من المقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية.
وستجري هذه العملية وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا لمنع انتشار فيروس كورونا.
في هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي تقدمها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وتشمل اللائحة “أ” كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.
أما اللائحة “ب”، فتهم قائمة حصرية لجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
وسيتم نشر قائمة الدولة المدرجة في اللائحتين “أ” و”ب”، بصفة منتظمة على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصحة والسياحة. وستخضع اللائحتان لتحيين دوري، على الأقل مرتين في الشهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
أما فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج بحرا، في إطار عملية “مرحبا 2021″، فإنها ستتم انطلاقا من نقاط العبور البحري نفسها التي تم العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة أعلاه، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل “PCR” الذي سيدلون به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل “PCR” ثان خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.
وفيما يلي الدول المصنفة في اللائحة “أ”:
الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة غير المدرجة في اللائحة “ب”.
أما الدول المدرجة في اللائحة “ب” فهي كالتالي:
أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وموريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وعمان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب إفريقيا، وسري لانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والطوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، والفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي.
بداية الفرج…مرحبا بالجالية في وطنها…وأهل وسهلا بكل ضيوف المغرب…
شنو هي هاد التراخيص الاستثنائية؟ و مذا عن السياح الاجانب؟
الحمد لله هرمنا من أجل هذه اللحظة اتمنى ان لا تصدموننا بعد قليل (فالتفاصيل)
وعلى السلطات المغربية ان تسهر على هده الرحلات الجوية وان تورطها وتشجع عليها ودلك لتفادي عودة الجالية عبر السيارات وما لهدا السفر من مشاكل وخصوصا والأزمة مع اسبانيا مستفحلة
ان تشجيع أسعار الطائرات سيشجع الكثيرون على استعمالها أولا لتفادي متاعب الطريق والوقت عبر السيارة ولتفادي المرور باسبانيا حاليا وأيضا لتشجيع كراء السيارات بالمغرب وتفادي الازدحام في المواني مرحبا بجاليتنا الكريمة
أعطى رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة رئيس الحرس المدني 5 أيام لتوضيح دخول زعيم الانفصاليين إلى إسبانيا, حيث طلب من الحرس المدني تزويده بأسماء وألقاب ركاب الطائرة الجزائرية وتفاصيل عن تأشيرات دخولهم وجميع المعلومات عن طريقة دخولهم. جاء ذلك بعدما تقدم المحامي أنطونيو أوردياليس بشكوى “بالتزوير والاستخدام غير السليم والإخفاء” ضد زعيم البوليساريو ورجال الحدود في مطار سراغوس ومصالح وزارة الخارجية التي سمحت بدخول الأشخاص بوثائق مزورة.وذكر المحامي في شكواه أنه بعد هبوط الطائرة الجزائرية في المنطقة العسكرية للمطار تقاعست السلطات عن التزاماتها ولم تبلغ سلطات سرقسطة, مما سمح بنقله إلى مستشفى باسم محمد بن بطوش ذو الجنسية الجزائرية.
فرحونا بشي خبر زوين و تسهيلات في السفر على وجه الوالدة
على سلامتنا انتظرناكم على احر من الجمر
كلام كله ألغام …. بغيتوا تنشطوا السياحة ؟؟؟ ماشي بهاذا الأسلوب … التراخيص الاستثنائية …. مستوى جد منحط … لاتفكير ولا تركيز … لغة الخشب !!!
بسم الله مجراها ومرساها الله اسهل الطريق على العائدين الى ارض الوطن والمغادرين الى وجهات مختلف
كما العادة
بلاغات غامِضة اااا
مثل الحكومة الغامضة !!!!
من فضلكم ما المقصود بالتراخيص الاستثنائية ؟
و هل زيارة الابناء المتواجدين خارج أرض الوطن تدخل في خانة الاستثنائات .
و شكرا جزيلا .
الحمد لله والشكر لله. ……اشتفنا لرؤية احبابنا واصدقاءنا
المشكل ان اوروبا لا تعترف بلقاح سينوفارم حسب ما اعلنت عنه في بلاغ الخارجية الفرنسية….؟. فكيف للمغاربة أن يسافروا…… اين هي المعاملة بالمثل…
واش كاين شي تفاصيل علي هذ الرحلات
مهتم بمصلحة الوطن المغرب الحبيب وفظح فساد المفسدين وخصوصا مدينة القصر الكبير بصفة خاصة
“أعلنت السلطات المغربية، قبل قليل، استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية” goulou mama frança 7llat lhoudoud
الحمد لله على هذا الفرج ونتمنى أن تبسط الأمور
ربما الرحلات الاستثناءية هذه ستكون على الخطوط الملكية لكن مع ارتفاع صاروخي في الاثمنة. هذه هي فرصتهم لتعويض للخساءر التي كبدتها الشركة.
الحمد لله و الشكر لله.
توحشنا الأحباب و الأصحاب.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا.
خبر مفرح مع انه لم يكن متوقعا لكن كما ارى انه لا يزال مجهول الشروط ، المهم نتمنى العافية و صحة لكل المغاربة و سنكون في انتظار خبر عن الشروط اللازم اتخادها و في امل ان تكون مخففة هي الاخرى لا ان تكون شروط مستحيلة كسابقتها و السلام عليكم
إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية….. والله لقد للامنا من طريقتقم التهورية والترجلية في إدارة الأمور.
افتحو الحدود شو هد الخبر عباد الله الي مجال السياحة شو يدييرو
الحمد لله… والله لا باقي رجعت لمغرب ….حتى يجيبوني نتدفن حدا واليديا ان شاء الله…. انا نموت على بلادي وبغيت نتدفن فيها…هادشي لي تسالوني يا حكومة العثماني…استغفر الله العظيم على قولي هدا… واتمنا ان يتحسن المغرب ….احبكم اخواني المغاربة….احبكم في الله…. ولكن المغرب قهرني وخرج لي على مستقبلي وخدمتي…..غا نمشي ونبدا من الاول بحال الى خرجت منو اول مرة….
ما هي هذة التراخيص الإستثنائية مثلا؟؟
و ماذا عن عملية مرحبا 2021؟؟
دايما الغموض مع هذا المسؤولين الله ياخذفيهم الحق
السلام عليكم شكرا على الخبر ولكن هل تضم حتى الطيران رينار
نعم لقطع العلاقات مع اسبانيا… نريد رفع رأس المغاربة إلى السماء… فليرتقوا إذا في الأسباب؛ أسباب السماء… وليأخذوا رحلاتهم عبر الجو بدلا من المرور على الأنجاس الأرجاس… قاصحة شوية على الجيب.. ولكن ايلا جات في العز ولكرامة تستاهل… المغاربة يستحقون العز والسؤدد….. بعد عملية مرحبا الجوية هذا العام… يمكننا أن نفكر في بدائل أخرى عبر إيطاليا أو البرتغال…… ونرجو أن يقوم العاهل المغربي حفظه الله بجولة أفريقية ثانية في أقرب وقت ممكن… مستقبل المغرب في عمقه الجغرافي والتاريخي واللغوي والديني والحضاري…. انتهى زمن مصاصي الدماء… ومرحبا مرة أخرى باسمك الطازج الرخيص على موائد المغاربة… واش لمغاربة ميستاهلوش زعما ؟!!
الحمدلله على هدا الخبر يارب اكون صحيح
ماالمقصود بالتراخيص الاستثنائية؟؟؟؟؟؟المرجو الشرح اكثر
جيد جيدا خبر رائع الجالية المغربية سوف تفرح
الحمدالله و الشكر لله، خبر مفرح
السلام عليكم وناس لي سلات ليهم بطاقه الإقامة كاين تفسير بحالاش غادي اخرجو.
هناك من حجز التدكرة يوم 11و 12 يونيو… لأنكم أعلنتم من قبل عن استئناف الرحلات يوم 11 يونيو للجميع وليس في إطار تراخيص استثنائية.. على من تضحكون ، إنكم تقدون ثقة الجالية فيكم التي هي أصلا مفقودة.
J’ai plus d’espoir. j’attend à des restrictions pour dissuader les MRE de rester chez eux. Sils nous obligent de faire le vaccin Adieu le maroc pour toujours!.
انا بنت ختي عندها امتحان السادس ابتدائي 20 يونيو هي فأروبا كتستنا غير فقاش فتحو الحدود اذا مدوزتي الامتحان مشا لها عام كلو بسبب الحجز الصحي 10و المحكوم خصها تعمل استثناءات كاين بعض مشاكل كبيرة خصو الحال
البلد الوحيد الذي دائما ما يطلع علينا بقرارات غامضة…غير واضحة…رائحة المصالح مدسوسة بين طياتها…شي واحد يشرحلي شنو هاد التراخيص الاستثنائية..وحتى اذا كانت هناك تراخيص فلن يكون هدفها اكثر من قصر الرحلات على العربية و RAM لامتصاص واستغلال جيوب الجالية .. هادشي اذا ما رماوهومش فباب سبتة ومليلية للضغط على الجانب الاسباني … اتمنى ان يلتزم كل المغاربة المقيمين في الخارج في بلد اقامتهم .. را عي كيديو و يجيبو فيكم كيف ما بغاو ..
اذا كانو غدي يخليو غير الخطوط الملكية الجوية غير بصحة لأنه عائلة تتكون من 4 أفراد خاصها 4000 اورو
بلاصة ديالي نخليها ليكم.
غير بالصحة…
ماذا تعنون برحلات استثنائية؟!!!!!!!!!!!!
لماذا كل هذه الضبابية في القرارات و الارتجالية!!!!!!!!!!! *
خسرتوها مين قولتوا 48 ساعة PSR يعني لي عندو الطيارة يوم الاثنين والاحد مسدودين المختبرات ناهيك لي عندو الباخرة…..فهم اتسطا
لا حول ولا قوة إلا بالله.قالولنا ديرو التلقيح باش تسافرو وميطلبوش ليكم pcr. دابا قالولك جيبو الورقة ديال التلقيح وpcr. حسبي الله ونعم الوكيل
Salam
Vous pouvez nous dire svp les compagnies autoriser svp pour ses vols
التراخيص الاستثنائية يتم الحصول عليها من العمالة الترابية
كنا نتمنى ان يفتح الحدود بشكل نهائي
اما لان سنذهب إلى اسبانيا ان شاء الله
الحمد لله
اللائحة ب تنقصها دولتان شقيقتان هما جمهورية القبايل و كاطالونيا
شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
و/أو غير واضح
سلام هرمنا يا اخي اذا بريطانيا ف اللائحة أ ؟
نتمنى ان لايكون هناك خبرا صادما
شناهوما دول الامم المتحده الله يخليكم واش لي فتركيا ماشي من حقه يجي لبلاده
البلاغ فيه مخاطرة للجالية وجاء متأخرا وفيه تصفية حسابات مع بعض البلدان.
هل هناك اخبار عن فتح المعابر البرية بين المغرب وموريتانيا؟
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني الكرام استفسار بارك الله فيكم… هل القادمين من مصر الى المغرب عليهم حجر 10 ايام؟
اكي. انا غادي ا ناخد طيارة ب 8000 درهم +10فندق محبوس فيه اكل انقولو احنا غير 10000درهم.سحال عندي انا في هاد الكونجي 21يوم 4 ديال اطريق شخال ابفا ليا نا من هاد العطلة الى ديتو منها 10 ايام. عاد لفلوس ليغادي اندوربها امع اوليداتي ديتوها في 10ريام اارجع من فندق الى المطار مباشرة…. ديرو شي تخفيف في الفنادق والاكل. نشي تخرجو منا كولشي. فين غادي انحي.
شي واحد يشرح ليا الله يرحم ليكم الواليدين هاذ الجملة،
(إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار “PCR)
واش المقصوض و
أم المقصود أو
واش هاذا خطأ مطبعي
أو، و؟؟؟
من فظلكم
ماذا عن الناس المتعافين من مرض كورونا فبعض الدول الاروبية لا تلقحهم الا بعد 6 اشهر فهل يكفي الادلاء بشهادة الاعفاء؟؟؟؟
هل فقط الخطوط الجوية المغربية ام كل الخطوط الجوية المرخص به في المغرب؟
هرمنا من أجل هاته اللحظة. الله الوطن الملك
الى كتاب والله حتى نجي نشوف والدي وولادي والله ماتصورو مني dh نجي بثمن الطاءرة وندبر stop باش نوصل عند ولادي والله مانجيب معايا درهم بغيتوا تشفرو بن ادم بالنهار بغيتو الفندق خلصوه انتما بغيتو نمشي الى الحبس مرحبا ولفناع وتوحشناه
Beaucoup de masturbation intellectuelle.
A quand une décision Claire et nette
دابا حتا هاد العام ةاين شي باتو على خوزيريت ولا غي سات؟؟؟ واشرحو لينا البشر. اشناهوما الطرق البحرية المفتَوحة، االله ينعل لي ما يحشم. كاين لي عمرو حط رجلو برا، وكالس فكرسي كابتحكم في الملايين ديال عباد الله.
God save the nation from tangier to gueera,I can’t wait to come to visit my country me and my family , thanks Mr Borita.
ماذا عن الأطفال؟ هل يجب عليهم ايضا الخضوع لفحص pcr؟
هل الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالجرعة الأولى فقط يحتاجون إلى شهادة عدم اصابتهم بفيروس كرونا لا تتجاوز مدته 48 ساعة
كيفاش تراخيص استثنائية الله يجازيكم بخير فسرو لينا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شكرا لكم على معلومات التي تفيدونا بها
نرجو منكم أن تساعدنا في وجود حل لأزمة الجوازات السفر لأنها تتأخر علينا لمدة شهر او شهر ونصف….وهدا يعرقل وصولنا إلى بلدنا الحبيب ورؤية اهلنا
ولكم جزيل الشكر والاحترام
شهادة التلقيح لن تكون متوفرةفي اوربا الا في فاتح يوليوز. هل تقبل بطاقة التلقيح بين 15 جوان و فاتح يوليوز من السلطات المغربية؟ المرجو التوضيح في هده المسألة.
كولشي غادي يتضرب ف الزيرو, اجيو فوتو الكونجي و وليو و خليونا حنا مع 8 ديال الليل حياتنا كاملة
حكومة كتضحك على الوقت..اسبانيا تنادي
اخيرا اخيرا بعد إنتظار طويل الحمدالله الفرحة مقادانيش جاء الفرج
Et pour les bateaux séte tanger?? Est ce que c’est ouvert?? ´
La compagnie aérienne ASL Airlines France opèrera dès le 5 juin des vols spéciaux entre Oujda et Paris, en attendant une éventuelle réouverture des frontières du Maroc.
بكل موضوعية، الإجراءات المغربية اكثر عقلانية و مطابقة لما يقوله اهل الاختصاص من الإجراءات الفرنسية و الاوروبية
انا ضد هاد الضلم. كل الدول هيا للي قررات شكون غيدير التلقيح هوا الأول و شكون يبقا فبالتالي. و من بعد عطاو امتيازات للناس للي تلقحات فحال السفر بحرية بلا تعقيدات. كان خصهوم تايلقحو النسبة للي متوافقين عليها عاد يفرضو ورقة التلقيح فالسفر باش للي وصلاتو النوبا و مابفاش يلقح يجلس فدارو. شنو ذنبنا حنا باغين نسافرو و حيت نوبتنا ماتوصل تال مور الصيف و يمكن تايدخل الشتا هاحنا عاماين ماشفنا واليدينا
اللهم لك الحمد ولك الشكر ,المغرب بدأ يخرج من النفق .بداية الفرج ان شاء الله تعالى.نتمنى ان تتحسن الامور الى الاحسن,وترجع الى الحياة الى طبيعتها وأحسن.
وخا المغرب سهل المأمورية المغرب نقطة الرجوع و ماذا عن نقط الدهاب و الانطلاق ؟؟ فرنسا كايطلبو التلقيح ولا السبب الحقيقي و الضروري للسفر .
انا شخصياً لا أفهم ماذا تريد هذه الدولة المغربية. من الجالية المقيمة في اوربا. Pcr 48h. شيء غير مقبول.
هل حقا موعد فتح الحدود هو 15 من شهر 6 ولا غير الكدوب تاني
اوا قولو ثاني المغرب ماشي واعر.قليل من الدول المتقدمة اللتي تتخذ مثل هذه الاجراءات.اما الباقي هاااااارب علهم المغرب.راه هذا من بين الاسباب لي جعلات المملكة مستهدفة.الحمدلله عندنا الملك كايجمعنا وخا كانختالفو في كثير من الاشياء.ياك شحال من مرة وفي هذه الصفحات قلت لكم انشاءالله شهر 7 # التفجج#. اوا قولو :شكرا لله.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، القرارات في المغرب لا تأتي لتسهيل الأمور على المواطنين و إنما لإرضاء شخص أو بضعة أشخاص في حكومة الظل، مثلاً إن ثم إحتكار الرحلات الجوية من طرف شركة واحدة فعلم أن هذا القرار لإرضائها فقط و ليس لك يا مواطن وزن في المعادلة. إياكم و أن تخدعوا، إن كان ولابد فالحجز في شركة أجنبية أو إبقى في البلد اللذي أنت فيه. و ستظهر لنا الأيام التالية صحة ما أقول.
(لم أذكر حكومة العثماني لأنها فقط لعبة في المعادلة، الله يهديه)
انا قطعت الطيارة نهار 13 يونيو
قالو غدي احلو نهار 10 .
إذن، حسب البلاغ فإن السفر إلى المغرب لن يكون إلا جوا بالطائرة في المرحلة الأولى. بالنسبة للجالية، فالقادمون من المنطقة “أ” عليهم تقديم شهادة تلقيح أو شهادة اختبار pcr سلبية تاريخها 48 ساعة، ولا يحتاجون إلى رخصة استثنائية، وهذا ينطبق على كل القادمين من كل دول العالم، باستثناء الدول الموجودة في القائمة “ب” والتي يتعين على القادمين منها الإدلاء برخصة سفر استثنائية بالإضافة إلى شهادة تلقيح أو فحص pcr. الأمر واضح.
هل هناك رحلات بحرية من برشلونة
انا عندي تذكرة لبخيرة من برشلونة الي طنجة يوم 18.07
الامارات من بين الدول الاولى فالعالم لي وسعات حملة اللقاح و لي عندها استراتيجية واعرة ضد هاد الوباء جيتو و حطيتوها فاللائحة ب مع العلم الامارات خطات المغرب من بين دول اللائحة الخضراء مكاين لا حجر لا والو
بهذا القرار إقصاء موانئ اسبانيا تم دق آخر مسمار في نعش حقوق المهاجر وتمت التضحية به ليكون فريسة شركة النقل جنف لتفعل به ماتشاء وتستنزف ميزانيته المخصصة أصلا ليس للتنزه ولكن لاسعاد اقاربه البؤساء فشكرا لدولتنا على مراعاتها لانسانيتنا (انظروا الاثمنة الخيالية لرحلة الذهاب سيت طنجة او الناظور)والله جشع ما مثله جشع لك الله يا مهاجر
السفر اكون جد صعب ومعقد والاثمنة مرتفعة ؛
الرحالات الجوية اما البحرية تستغني الجزيرة الخضراء والمرية يهمني كيف كان العبور العام الماضي اي عبر فرانسا 7
هل يمكن للذين نتهت لهم شهاذة الإقامة الأسبانية بالمغرب بسبب غلق الحدود هل يمكن لهم السفر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل 10أيام ديال الحجر الصحي ف اوطيل او في المنزل؟؟ وجزاكم الله خيرا
اظن ان اسبانيا ستكون اول مستفيد من إغلاق الجزيره الخضراء باتجاه المغرب حيث الجالية المغربية ستقضي العطلة في اسبانيا فبلاصت الفلوس كانوا غدي يمشو للمغرب غيبقاو تما .
على الحكومة الموقرة مراعات الجالية المغربية قاطبة، ففي هذا القرار ظلم لبعض المغاربة المقيمين ببعض الدول، كيف يفرض علينا حجر فندقي مع العلم أننا ملقحين ببلد الاقامة، كيف لي أن اسافر لبلدي وأحجر لمدة 10 أيام مع العلم أن اجازاتنا هي 30 يوم.
إنه لظلم واجحاف وتفرقة بين الجالية، بلدان حالتها الوبائية وأعداد الاصابات مرتفعة بالقائمة ( أ ) وأخرى بعدد حالات لا يتعدى 200 حالة يومية بأقصى تقدير بالقائمة ( ب ) وأخص بالذكر دول مجلس التعاون الخليجي.
حسبية الله ونعم الوكيل، انه لظلم وفشل لحكومة لا تراعي مصلحة مواطنيها، فليكن فتح الحدود في وجه سياح أوربا وإغلاقه في وجه مواطني البلد، ولنرى نتائج سياسة حكومة العثماني الموقرة
من الواضح أن الأمور ستعود الى مجاريها ربما يصعب علينا كل هدا ودلك من الإجراءات لكن رغم كل شي سنقوم بالواجب فاليوم نعلم أن هاته الضروف قد تقع مجددا فوضع أزمة الكورونا هذا اعطانا فكرة في الحياة ان نستعد لأي شكل من الأزمات ونحضن الجميع بصبر
ان مملكة الله ستخلص الكل عن قريب
شكرا هسبريس وللجميع
Je veux etre informer des nouveautesa chaque fois qu il y en a
فلوطيل الشريف او هما يختارو لك لوطيل انت ماعليك غير تحك جيبك
اخي قالو اما التلقيح او التحليلة pcr وشكرا حنا مغادينش نمشيو هاد العام لحقاش انا درت لقاح اول باقي ليا لقاح تاني وزوجي باقي متلقحش وزيدون القرارات منتيقش فيهم معرفتي نمشيو وسدو علينا نصدقو نبقاو بلا خدمة بلا قراية
الآن، وبعد انتظار طويل،،سأجهز من جديد حقيبتى ولو بأصابع مرتعشة كي أضم قبرا غاليا وسيبقى،…إنه قبر أمي.
نتمناو من الله الخطوط الملكية متغليش على المسافرين، وتشجع الجالية تجي
اثمنة الطائرة أو الباخرة خيالية. ينبغي على الحكومة التدخل لتقنين الاثمنة. في حالة عدم تقنين الاثمنة أطلب من الجالية المغربية التظاهر أمام القنصليات و مقاطعة السفر إلى المغرب !
قرار غير مسؤول لان اثمنة تذاكر منائي فرنسا وايطاليا باهضة الثمن والدولة بهذه الطريقة تعاقب الجالية قبل اسبانيا.ليس هناك اي دعم من اجل تخفيض السعر
قرار غير مدروس من ناحية الإنسانية، لكنهم درسوه من الناحية المادية و السياحية لترويج و ربح العملة الصعبة، و كما هي العادة الضحية والحيدة هم نحن…
مرة أخرى فشل المنظومة الحكومية في التعامل مع الجالية المغربية، لا يعقل ان يفرض الحجر على المقيمين بدولة العربية المتحدة و هده الأخيرة من الدول الأوائل في تلقيح و تطعيم مواطينيها و المقيمين بها… لا يعقل ان يكون الحجر على نفقة الشخص و في فنادق من إخبار الدولة.. لا يعقل 10 ايام حجر و عطلة الأغلبية لا تتجاوز 30 يوم مع العلم ان معضمنا لم يرى او يلتقي بأهله لمدة لا تقل عن سنتين او ثلاتة …
لا يعقل اننا الشعب الوحيد الذي لا يتكلم عن حقه..
لا يعقل أنه هاد ولاد العبد الحكوميين يرون فينا اموال لصالح الدولة ولا يرون فينا مغتربين..
و في الأخير أقول : نحن من أعطينا صوتنا لمن لا قيمة لهم بيننا
السلام و عليكم
سلام عليكم تحياتي للمغرب حكومه وشعبا ؟ انى مواطن دنماركي واسكن الدنمارك هل من الممكن السفر الى المغرب من الدنمارك مع العلم اني متزوج مغربيه وتسكن زوجتي في مراكش ؟ مع العلم انى كل ثلاثه ايام اعمل فحص pcr لانه يطلبونه من عندي في العمل ؟ هل من الممكن انى اشتري تذكره طيار واسافر الى مراكش وشكرا مثنى محمد العنزي
Morocco is telling its people abroad to stay where they are and DON’T come to Morocco. This is the true meaning of today’s news. y
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الرحلات الجوية تشمل جميع انواع الشركات للطيران أم كالسنة الماضية فقط شركتين الخطوط الملكية والعربية ،ارجو الافادة ،وجزاكن الله خيرا
اختبار PCR سهل للتزوير المرجو اخد الحيطة والحذر حتى لا نندم غدا
هل شركة ريانير ستستأنف رحلاتها للمغرب بتاريخ 15/06/2021؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الرد و الاستفادة من جوابكم و شكرا
السلالة الهندية تنتشر ببريطانيا واوروبا، فحذاري تكرار خطأ عيد الاضحى ..مرة اخرى…قد لا تنفع الحلول الترقيعية مع السلالة الهندية….الحذر واجب…
تراخيص استثنائية يعني اﻻقتصار على شركتي الخطوط الملكية و العربية لتطبيق أثمنة التذاكر تجعلك تخمم في السفر مائة مرة قبل اﻻقدام عليه.
لقد تمت المصادقة على تلقيح الصيني من طرف منظمة الصحة العالمية يوم الخميس وبالتالي فيمكن للملقحين بهذا اللقاح الولوج لمنطقة شانغين
حسبي الله و نعم الوكيل في هذا الحكومة الفاشلة ماهي المعايير الثي اتخدتها من اجل تصنيف هذه الدول مع دوال فيها عدد الحالات قليلة في اللائحة ب و الاكثر حالات في اللائحة ا
Nice information ❤️الدين معاملة و احترام الآخرين و الله محبة SGB
والله نتمنى ان تعود الأمور الى الى ما كانت عليه من قبل .لكي نزور البلد والأهل ملينا من هذا كله
اهلك الحرث والنسل اللهم ارفع عنا هذا الوباء كله
دوختونا صراحة…. اشنو هاد التراخيص الاستثنائية؟؟؟؟ وماذا عن الملقحين؟؟ الدول تفتخ أبوابها للكل وانتو غادي تبداو في الفوضى.. معلومات غير كاملة وغير مفهمومة?!!!!
يجب عدم تسيس الحالة الوبائية. لاحظت ان من بين الدول المدرجة في اللائحة ب – الجزائر – والوضع الوبائي فيها افضل من المغرب ومصر وتونس. من حيث عدد الاصابات وعدد الوفيات ونسبة السكان اللذين تلقوا اللقاح. والسؤال هنا لماذا تم ادراج الجزائر في الفئة ب وتم ادراج مصر وتونس في الفئة ا . اليس هذا تسيس لحالة الوباء الذي من المفروض التعامل معه من الناحية الصحية فقط. خاصة وان هناك الكثير من المغاربة المقيمين في الجزائر والذين ينتظرون منذ شهور على احر من الجمر الى بلادهم. لا لخلط السياسة بالصحة العامة. الوباء لا يعرف جزائري ومغربي. ولا اسود ولا ابيض . ولا عربي ولا اعجمي. والله من وراء القصد.
?From what age do the children have to take the PCR test
من أي عمر يتعين على الأطفال إجراء اختبار PCR ?
بالنسبه لی الجمله التی كتبت عن التلقیح مضاف لها حرف و/او …اعتقد ان المقصود بها ان الناس الملقحین یجب علیهم ان یعملوا ایضا تست PCR اذن هنا (التلقیح و PCR) .
ام الناس غیر الملقحین فیجب فقط عمل اختبار سلبی اذن هنا استعملت (او).
لان الانسان الملقح قد یكون مصابا بكورونا حتی لو اخذ اللقاح (هكذا یقولون) لكن الفرق هو انه سیكون تاثیره ضعیف جدا كانه مصاب بزكام ولیس مثل الغیر الملقح.
والحمد لله لانی انا ایضا ارفض التلقیح.وبهذا الشرط استطیع السفر فقط باختبار
نسال الله العفو والعافية وان يرفع عنا هدا الوباء انه سميع مجيب
si j ai compris les résidents marocains en Europe il suffit un PCR de 48 h pas d isolement une fois arrivé au Maroc et le retour vers l Europe y a t il une période d isolement .on na pas cette information .
ما هي الدول المصنف ضمن اللائحة أ؟
قرار غير عادل علاش حطو الامارات في اللائحة ب
حتى حنا عامين ما شفنا والدينا و دابا ملي بغينا نسافر حطيتو لينا حجر 10 ايام و نخلصو من الفوق حسبي الله و نعم الوكيل
Ich danke ihnen das sie mich eure nachrichten informieren
الحمد لله
لكن نطالب بفتح مزيد من الخطوط الجوية و البحرية
الدولة في حاجة ماسة للعملة الصعبة. هذا هو العنوان الرئيسي والأساسي. أما الاعتبارات الأخرى فكلها تأتي في المقام الثاني.
قرار غير منطقي وليس في صالح الجالية… الناس هربات منكم … راجعين لبلادهم باش تزيدو تسرقوهوم… لما كان الوباء في عز العطاء لم تكن هذه الإجراءات الصارمة بدون نفع،والحين تحسنت الأوضاع فما هذه القيود الغريبة اللامنطقية… اقتصاد البلد ليس من جبين أبناء الشعب … تراجعوا عن هذا القرار واتقوا الله
اهدا صحيح او خاطئ ؟ ذكر قائمة الدول و حرف الواو دائما مذكور و،و،و،و،و،و،و المغرب،والحزائر وإطاليا و فرنسا …اعتقد واو واحد يكفي ……تحياتي لكم
الى الأخ عبد العزيز …و/ أو حسب فهمي المتواضع يقصد بها
في حالة ماإذا كان الشخص ملقح يلزمه إضافة تحليل سلبي عند ولوج الطائرة او الباخرة
في حالة عدم التلقيح يلزمه تحليل سلبي قبل الولوج
يعني التحليل السلبي مطلوب عند دخول المغرب سواء كنت ملقح أو غير ذلك
والله أعلم
حسيت براسي بحال اللي كنقرى ديك الأغنية د ميكي ماوس ديال البلدان ههههه
غا خدم شويا د الذكاء اللي عطاك سيدي ربي غتفهم بلي هي غير الواردة في اللائحة ب
حشومة والله
ممنوع علي المغاربة السفر للخارج الا بترخيص من العمالة
حشوومة والله عيب قهرتوتا