المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 4 دول جديدة

أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم، تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من 19 يناير الجاري مع دول أستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، وكذلك المنع المؤقت لدخول المسافرين القادمين منها، حتى إشعار آخر، وفق ما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي القرار الجديد كإجراء وقائي إثر إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا بميناء طنجة المتوسط، لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي.
وتنضاف الدول المذكورة إلى جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها ذهابا وإيابا.
ان المغرب يدفع ثمن عدم استثماره في العلم، وتركيزه خلال العقد الاخير على الاستثمار في المهرجانات وفي كر.طة القدم.
الله اما احفض العباد والبلاد من هدا الخطر القادم امين ياربي العالمين
احسن مادارو قبل منوليو فمشاكيل خرا براكة علينا هاد كورونا بهدلاتنا مفينا منزيدو بشكورونا version جديدة
نفس الإجراءات التي اتخذت في بداية الجائحة و ها نحن في 1200حالة يوميا إذن أين الخلل وما الفائدة ومن يتحمل المسؤولية في تدمير الإقتصاد والأضرارالناتجة عن اتخاذ هكذا إجراءات مجرد سؤال.
كورونا سلالة من العمة للخالة، تاني ملي ندخلو ل 2022 اعلنوا على كوفيد 21
ياله تجمعو على بركة الله اسيادنا غدي نبداو فالحلقة الاولى فالجزء التاني من مسلسل التركي الجديد وباش بدينا الجزء 1 باش غنبداو الجزء التاني وبنفس السيناريو ياله وجدو ريوسكم وبلا ماتقولو ليا كتعاود نفس السيناريو حيت عارفكم كتنساو
ونعيد من جديد أول حالة كورونا بالمملكة .القادم من إيطاليا مارس الماضي. وللحديث بقية…..
اللهم ان لا نسألك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
راه احنا مغاربة محبوسين وبغيينا نرجعو لبلادنا خص الدولة دير لينا حل لدرنا تست راهكافي من اننا سالمين
الحل الآن بيد السلطة في غياب اللقاح وانتشار السلالة الجديدة كورونا. كيف ذلك؟
–العمل عن بعد بالنسبة الإدارات اجباريا
-تناوب عمال المصانع
-25% نسبة ركاب المواصلات
-طاولة لكل زبون واحد مع الابتعاد بالنسبة للمقاهي
-منع أي تجمع في الأزقة والفضاءات
-خفض عدد زوار المتاجر الكبرى
-وحضر شامل كل سبت وأحد.
-الصرامة والعقوبة لكل من يخالف التعليمات
ثم الدعاء في كل صلاة أن يرفع الله عنا هذا الوباء.
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