المغرب يقترب من اقتناء سفينة حديثة للبحث العلمي‎

شرعت المملكة المغربية، الجمعة، في تنفيذ المراحل الأخيرة من مشروع اقتناء السفينة الأوقيانوغرافية الجديدة للبحث العلمي في مجال الصيد البحري، الخاصة بالتسليم المؤقت على مستوى ورش بناء السفن بأوكوياما باليابان.
ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فإن اقتناء هذه السفينة من الطراز الحديث “يعد من بين أبرز توجهات إستراتيجية ‘آليوتيس’، التي تعتبر تعزيز البحث العلمي في مجال الصيد البحري من بين أهدافها الرئيسية”.
ويمكن تطوير أسطول البحث العلمي، وفقًا للمعايير الدولية، المغرب، حسب البلاغ ذاته، “من تطوير معارفه العلمية في مجال الصيد البحري، من خلال القيام بحملات التنقيب العلمي في البحر، اللازمة لتقييم مخزونه السمكي؛ كما سيمكن من رصد وجمع المعلومات عن البيئة البحرية لتطوير المعرفة العلمية في مجال العلوم البحرية”.
ويدخل اقتناء سفينة أوقيانوغرافية لفائدة المعهد الوطني للبحث العلمي في مجال الصيد البحري (INRH) في إطار تمديد الشراكة التاريخية في مجال الصيد البحري بين المغرب واليابان، “إذ كان البلدان أبرما في يناير 2017 اتفاقية قرض بمبلغ 480 مليون درهم بسعر تفضيلي بغرض تمويل هذا المشروع”.
كما أنه، وفي يوليوز 2018، “شرع الطرفان في اختيار ورش بناء السفن المسؤول عن بناء السفينة الجديدة باليابان، المحدث بشراكة بين شركة ” Corporation Toyota Tsusho ” وشركة “Mitsui E&S Shipbuilding Co. Ltd “”.
ههههه واخا حنا مع التقدم العلمي والتكنولوجي ولكن ماشي وقتها حيث ماشاء الله الصيد البحري والتصدير مافيه مشاكل جمة الله اهديكم عندنا مشاكل فالتعليم والصحة وباش تشريو السفينة هههه حولوه لهذ القطاعات الهشة ولا كل مسؤول كيجر الحبل لجيهتو والمسكين يشكي همو للخالق
وماذا سنستفيد نحن من هذه السفينة ان بقيت اسعار السمك مرتفعة رغم توفرنا على بحرين. عيب وعار السردين دائما 20درهم فما فوق.
اش خاصك العريان خاتم امولاي طفرناه في كل القطاعات بقا لينا اسفينة للبحث العلمي فيناهو بعد البحث العلمي ياك انتم اللي كتحاربوه وتشجعو البندير والقعدة
اليابان كتشجع الصناعة عندها فهيا أعطتنا القرض واخترت شركات يابانية لصناعة هذه السفينة
اللهم بارك أصبحنا نسمع اخبار جميلة في نهاية هذا العام نتمنى من الله يدخل علينا العام الجديد بالتقدم والازدهار. الله الوطن الملك