المغرب يمنع صلاة العيد في المساجد والمصليات
هسبريس من الرباطالثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:00
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر في ظل ظروف التدابير الاحترازية من عدوى وباء (كوفيد 19)، عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد.
وعزت الوزارة، في بلاغ، هذا القرار إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
المساجد المكان الوحيد لي باقي محافظين فيه على شروط التباعد
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم…حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…تبا لكم !
اللهم أعز الاسلام و المسلمين
اللهم انصر اخواننا في فلسطين
عيدكم مبارك سعيد إخوتي أخواتي
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبي الله ونعم الوكيل …
حسبنا الله و نعم الوكيل
لنا لقاء يوم البعث
الله انمع عليكم الرحمة أو طعام إلى يوم القيامة يا أهل ضلال
ربكم لي ضلم للعبيد
ما العاجل في هدا الخبر بما أن صلاة التراويح منعت في الشهر الفضيل فمن الطبيعي أن تمنع صلاة العيد
فقتاش غادي يخرج القرار بالاغلاق الدائم للمساجد …… انا بانت ليا المسألة مجرد وقت …… الله المستعان
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. حسنا الله ونعم الوكيل
هذا كان أمر متوقع لأن الوباء بالضبط ينتشر في بيوت الله ولا ينتشر في الأسواق الممتازة والتي تكون في أخر الاسبوع مملوءة عن آخرها بالمتبضعين كأنك في يوم الحشر
وماهو الفرق بين الاسواق الغاصة بالناس ووووو والمساجد الا تخافون الله اذن كل هذا من اجل تدمير الدين الاسلامي من المسلمين انفسهم حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخد الحق . انتهى الكلام
عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبو شيئا وهو شر لكم
أخبار مثل هذه لم تعد تثير الإستغراب ولا شئ أصبح غريبا في مثل هذا البلد السعيد ولكن فليتذكر المسؤولون عن هذا أن الله الجبار المنتقم
ياك كورونا كتخرج غير في اليل الله المستعان
وشنو الفرق مابين الجمعة وصلاة العيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وما الفرق بين صلاة الجمعة التي تصلى في المساجد وصلاة العيد تمنع من المساجد والمصليات .ما هذا التناقد يا س التوفيق
هل سيتم فتح المقاهي يوم العيد ؟؟؟
التدابير الإحترازية كاينة غير على الشعائر الدينة ! و كورونا كا تنتاقل غير فالمساجد … !
حسبنا الله و نعم الوكيل الله ياخذ الحق العدوى هي في المساجد و المصليات الأسواق و القطار و الحافلات الحضرية وووووووو
سبحان الخالق
عارفينها قبل ما يصرحوا بها ولفنا بهذه البلاغات و حتى صلاة عيد الأضحى ستمنع كونوا متاكدين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم
اللهم ان هذا لمنكر و الله . و الله الى حشومة هادشي لي كيديرو . واش نتوما سادين الجوامع و كتسناو الوباء يترفع و مخليين كولشي الأماكن العمومية لي فيها الزحام مفتوحة . حشومة و الله . حلو لعباد الله الجامع يدعيو الله ارفع علينا هاد الوباء . راه و الله هاد المعادات ليكم للإسلام لن تغنيكم من الله شيئا ، و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين، ها التطبيع ها المعادات للإسلام . حسبي الله و نعم الوكيل
في هذه أخطأتم وتجاوزتم فيمكن قياسها على صلاة الجمعة مثلا فعلا اذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة… مع هذا الوزير سنرى العجب العجاب… إنه فعلا لاعلاقة
اللهم إن هذا منكر يا وزير الأوقاف ويارئيس الحكومة ويا من تطلق على نفسك أمير المؤمنين وما أنت بذلك
الجمعة==العيد
أسواق طيلة شهر رمضان شهدت اكبر اكتضاض و بعض قطاعات لازالت مغلقة و مساجد مغلقة هل الحكومة لا تعرف ما يقع في البلد تسير الأمور بدون علم ما يقع في المغرب
السلام عليكم ورحمة
إلا بان المعنى لا فائدة في التكرار ………
صراحة عيقو، اين هو الأذى في إقامة صلاة العيد التي تقام فالمصلى
السلام عليكم
اللهم لا تؤاخدنا بما قعل السفهاء منا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى الله المشتكى حسبنا الله ونعم الوكيل ماهدا يا ناس قلوبنا تنفطر لمثل هده الأخبار الا يكفيكم التراويح
شروط تباعد موجوده فقط فالاسواق والمقاهي الله على اخلاقكم
كون شوفو صلاة الجمعة كي كدوز فشي بلايص
et aussi la fête de sacrifice . saufs les supermarchés et les malls et les grandes surfaces .
طبعا بعد منع الصلوات المفروضة من الصلاة في المسجد بدعوى فيروس كورونا هذا الفيروس الذي ينتشر في المساجد فقط أما في الشوارع والمقاهي والاسواق فلا يشكل أي خطورة .
اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وانتم بخير وصحه وعافيه ولابد صلاة العيد في المنزل المهم اكثروا من التكبير وتهليل
الحكومة الفاشلة دائما فاشلة في كل شيئ . كان على الحكومة أن تمنع صيام شهر رمضان مادام هناك تحكم في الدين . لاحول ولاقوة قوة إلا بالله . منع صلاة العيد يوم الخميس مع ذالك ستقام صلاة الجمعة . اليوم الموالي .
راه غي كنتسناو بلاغ رسمي لعشا الزين كتعطي ريحتو من العاصر. عيد مبارك
الله ياخود الحق علاش علاش
لماذا هذا التخبط في قرارات لاتنفعزالمواطن بشيء
حرب ممنهجة على الاسلام .. اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا .
إن تمعنتم شيئا ما قليلا ستجدون أن هناك أشياء أخرى تستحق كذلك المنع …ما عليكم سوى الرجوع لكتب العقيدة و العبادات و ستتأكدون أن هناك المزيد ..حقيقة ما يزيد الأمر مرارة أن هذه القرارات تطبق في مهد الإسلام و في حق الإسلام…..بالله عليكم لمصلحة من و لعيون من وخوفا من جبروت من يحارب دين قاهر الجبابرة
وزير لا علاقة له لا بالدين ولا هم يحزنون
سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمووووون
الله حولة ولا قوة إلا بالله علي العضيم الله يدير تاويل من عند الله ستحاسبون علي افعالكم أنشأ الله لا صلاة الفجر والعشاء ولا التراويح او زيدنها بي صلاة العيد هد الشعب مبري منكم الا يوم الدين أنشري هسبريس
حرب على الدين الإسلامي… بيننا و بينكم الله سبحانه و تعالى. دعيناكم الله، الله ياخذ فيكم الحق.
حسابكم عسير غداً أمام الله
ما رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاكتظاظ الشديد في الاسواق ،كرونا تشكل الخطر على المواطنين في المسجد والمصلى فقط !!
ياسبحان الله دابا وزارة الاوقاف خدات قرار اقامت صلاة العيد علاش مخدات قرار خلال شهر الغفران وخلات الناس تصلي صلاة العشاء و التراويح و الصبح والله متقدر تفهم هذه الحكومة اه ولا قربو الانتخبات حسبي الله ونعم الوكيل من هده الوزارات لي في هده الحكومة عكس عكاس
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميعا دولة الفساد والمنافقين
نعم قرار صائب لاسيما ان الحافلات العمومية والاسواق الممتازه والأحياء الشعبية لاوجود للإكتضاض والازدحام، الله بأحد فيكوم الحق يا حكومة الذل والعار راكوم دايرين خدمتكم.
أجيو تشوفو التوافد الحقيق والعناق في أسواق طنجة…..!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ولا حول ولا قوة الا بالله
فقط المساجد اما الحافلات و الطرام و الاسواق العمومية و الاسواق البادية و القطارات الازدحامات كأسواق الهند و الكتف يلتصق بالكتف و حكومتنا تحارب المطاعم و المقاهي و المساجد .اين مبادئك ايها العثماني؟؟
ولكن الجمعة تقام …ماهذا العبث…إذن القضية فيها إن وعائلتها…أما أخواتها فالله اعمرها دار..
بلا شك هذا قرار وزارة الداخلية لا قرار بسبب الكورونا. لان صلاة العيد تستنفر كل رجال السلطة والعمال والولاة ورجال الأمن والقوى المساعدة وخير مثال مصليات الدارالبيضاء
من نيتكم راه كنا متوقعينها
غير هو الى بغاو يديرو المزياااان حتى عيد الأضحى يمنعوه راه الناس وصلات فيها للعضم
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم لا تعليق الحكومة تشن حرب شرسة على دين لا يعقل ان صلاة الجمعة لا تنقل العدوى فقط تراويح و صلاة العيد امر غير مفهوم
السلام عليكم
هذه القرارات ليست مفاجأة
اللهم إن هذا منكر.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
واش غير الصلاة لي فيها الزحام يا بنو صهيون شوفو ترام واي كيداير+التران+الطوبيسات+الكيران+ السواق مبان ليكم غير الدين وبيوت الله. حنا عارفين بان هدشي لقتل الدين يا قريش ولكن المحاسبة عند الله.
هذا شيء متوقع من محكومة فاشلة ألم يكفكم غلق المساجد في شهر رمضان الذي انزل فيه القران والذي زاد الطين بلة حرامان المسلمين من صلاة العيد سبحان الله ان الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون (اللهم اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب الاليم ) هل اصبح المغرب دولة إسلامية ام صليبة ام علمانية الجزاء من جنس العمل (اسألوا التاريخ عن اقوام السابقة التي قالت لانبياء والمرسلين اتبنا بالعذاب ان كنتم صادقين ) اللهم سلط عليهم جنون من جنودك فإنهم لا يعجزونك
لا حول و لا قوة إلا بالله
المصليات لا يمكن توفير شروط التباعد فيها و الأسواق في هذه الأيام خاصة تعج بوفود و جحافل من الناس دون أدنى وسيلة للتباعد فهل الصلاة هي التي يجب أن تتوفر فيها الشروط وحدها
أين الخلل في هذه الوزارة
انا لله و انا اليه راجعون حسبي الله و نعم الوكيل الله وكيلنا الله وكيلنا الله وكيلنا اللهم كل من اراد ان يكيد بدين الاسلام اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين
صعوبة توفير شروط التباعد تجدونها في المساجد وبيوت الله وكل ما له علاقة بالدين اما الأسواق ووسائل النقل العمومي المكتظة بالشعب المقهور فهية تتوفر على شروط التباعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علامة من علامات الساعة االلهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم اضرب الضالمين بالضالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين
اللهم ان هذا منكر واش كرونا كتنتشر غير فالمساجد
عليهم من الله ما يستحقون، اللهم عليك بهم
من غير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
قال تعالى:
[ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ] صدق الله العظيم
انشاء الله حتى العيد الكبير مكاينش هاد العام باش نحتارمو الإجراءات الاحتىرازية
قرار جيد. فلنعتبر من الحالة التي وصلت اليها الهند بسبب اصرار رجال الدين هناك على اجراء مراسم الحج الهندوسي و تجمع اكثر من اربعة ملايين هندوسي في مكان واخد .. النتيجة تحولت الهند الى محرقة جتث بعد بضعة اسابيع من الحدث.
من خلال كل ما سبق يبدو أن هناك استهداف حقيفي للدين الاسلامي في المغرب وللأسف الشديد من طرف دولة تقر في دستورها أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة فالأسواق مملوؤة عن آخرها والمحلات التجارية الكبرى والباصات والقطارات والساحات والباحات ولا شئ من ذلك يشكل خطرا فقط إقامة الصلوات هي من سوف تهلكنا والعباذ بالله كما أنه وفي أكثر البلدان علمانية لم يحدث مثل هذا التطرف الذي يحدث في بلد لطالما تشدق بهويته الإسلامية ويبدو أن من بسيرون البلد أصبحوا على علم أن الشعب مخدر ويتابع قنوات روتيني اليومي ولن يكون هناك ولو احتجاج بسيط أما الأئمة المفروض منهم الدلو بدلائهم في هكذا مناسبات فإنهم أصبحوا أشبه بجنود في ثكنة لا يستطيعون النبس ببنت شفة.
السلام عليكم ، لماذا منع صلاة العيد ؟ دول مجاورة للمغرب لم تمنع صلاة العيد والتراويح كالجزائر ومصر، يمكن إقامتها في المصليات والمساجد بتوفير شروط التباعد… ولماذا لم تمنع صلاة الجمعة ؟ ؟؟ اللهم احفظ بلدنا والمواطنين من هذا الوباء..
الله ياخد الحق
الاسواق مملوءة
لن تحل البركة أبدا في هذه البلاد التي تمنع المغاربة بأن يقيموا شعائرهم الدينية.. في القريب رأينا وسنرى الأسواق والمقاهي مكتظة بالناس ولا مشكلة كأن الفيروس يتربص فقط بالمصلين .. يظهر بوضوح أن هذه الطوارىء الصحية تستغل فقط من الناحية الأمنية ولا يهم صحة المواطن
حسبنا الله ونعم الوكيل المسلمين في الدول الاروببة وغيرها صلاو صلاة التراويح والفجر في المساجد حتى صلاة العيد غادي يصلوها اما حنا والله مبقنا فاهمين والو بمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
يجب ان تتم الجمل وتقول كما سيتعذر اقامة الاضحية لهذاالعام تجنبا للاكتظاظ واعادة سيناريو السنة الفائتة وتجنبا لسرقة الاكباش من اصحابها فهذا هوالبلاغ الذي وجب ان يداع ولا يكلف الله نفسا الا وسعهاهل فهمت ايتها الحكومة .
حسبي الله و نعم الوكيل .حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم الوكيل
المنع من التراويح المنع من صلات العيد. ولمدا لم تمنع الاسواق المكتضة هذه الايام .حسبي الله ونعم الوكيل. شعاءر الاسلام هي المكان الذي ترونه يجمع الناس. و معرفة ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل . واا اسلاماه
هل شروط التباعد متوفرة في الأسواق الأسبوعية، السويقات، المتاجر الممتازة، الترام، الحافلات، قطارات العيد،المدارس العمومية و الخصوصية، وسائل نقلها؟ طلقوا من كورونا شوية؛ راكم دْبَرْتُوهَا بالتوظيف السياسي!
ما يعجبني لدى المسؤولين المغاربة انهم يفتخرون ويتفاخرون بالقرارات التي يتخذونها حتى وان كانت هذه القرارات كارثية.
منع الصلاة و فتح المقاهي يوم العيد، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أولا ترون صلاة الجمعة حين تكتظ المساجد حتى يمتد المصلين بالشوارع والازقة دون الالتزام بتدابير التباعد، ورغم ذلك لم تسجل رسميا اي حالة من الإصابة بالعدوى، فأي فرق بين هذه وتلك
انها قمة الغباء والضحك على أذقان الشعب
اذا منعت الصلاة العشاء والفجر وصلاة التراويح فلا داعي لاعلامنا على منع صلاة العيد.
أليست صلاة العيد مثلها مثل صلاة الجمعة، نفس التجمع و نفس الظروف مع أن هذه تقام بدون إشكال؟ أما كان بإمكان المسؤولين أخذ هذا بالاعتبار؟ هذا عجيييب و الله…
الى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله خطط صهيونية لا دينية
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم شادين العداوة مع الله الآن بانت الحقيقة هذا ليس بسبب كورونا ولكن الله فوق الجميع
خاتمة منطقية.الصلاة لا.والسفر نعم والاكتضاض في المحطات و الحافلات و القطار حلال.هذا لا ينشر العدوى.الحكومة جاهلة ووجدت من هو اجهل منها.سترتفع الحالات مع هذا العيد والعيد الكبير. ونظل في الحجر.فهنيىءا للمسافرين و ذوي الرخص.
الله ياخد فيكم الحق عاجلا غير اجل حسبي الله و نعم الوكيل
كل شيء مقبول في ظل هذه الحكومة المشؤومة من ارتفاع صاروخي للأسعار و امتيازات للقضاة ة و ريع و فساد إلا فرحة هذا الشعب المغلوب على أمره فلا و ألف لا,
اللهم إنك عليم مطلع على أحوالنا فارحمنا برحمتك الواسعة،اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء لتعود حياتنا الى طبيعتها.إنك مجيب الدعوات.آمييييين يارب العالمين.
أتمنى ايضا ان يتم الغاء عيد الاضحى ايضا والا يسمح ببيع الاغنام في الاسواق ….حفاظا على صحة المواطنين.
اللهم ان هذا منكر واش كرونا كتنتشر غير فالمساجد
هذا القرار منع صلات العيد ليس له علا بكوفيد 19 بقدر تخوف الدولة من حالة الاحتقان لدى المواطنين المغاربة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة من فقر وتشرد وبطالة الخ، ونظرا لعجز وفشل الدولة في القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ممن نهبوا ثروات الشعب ولذلك تتخذ مثل هذه القرارات الهدف من ذلك تخوف الدولة من انفجار الوضع وعدم السيطرة عليه والدولة تدرك خطورة الوضع .
ايوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لمدا تدمرون كل ما هو ديني لمدا هده الحرب على الاسلام علاش باغيين المغاربة يوليو منحرفين واش هاد كورونا كينا غير فالاشياء الدينية وراه عيقتو بهاد كرورونا منعتونا من تادية الشعائر الدينية قطعتو رزقنا منعتونا من صلة الرحم سجنتونا فالبيوت واش هاد كورونا كاينة غير فالمساجد انا طالب جامعي سنة اولى كلية الحقوق ظهر المهراز بفاس اجتزنا مؤخرا امتحانات الدورة الاستدراكية وقبلها الدورة العادية وعدد طلبة الكلية عشرات الالاف لا يوجد اي تباعد الطلبة تيتعانقو ويتسالمو عادي وحتى واحد على الاطلاق ما داير الكمامة لا طلبة ولا حراسة ولا ادارة وحتى الطوبيس وهدا ما رايته بام عيني بطريق موزار وخطي 16 و44 المؤؤدي لعين الشكاك ونسبة الملء تفوق 90 في المئة يوميا بل مورا الرابعة داز طوبيس 44 شبه عامر وصل للمحطة اللي حدا اعدادية بنشقرون بجانب الحي الجامعي سايس وحبس رغم انه عامر فتسابق عشرات التلاميد يتدافعون وكلشي باغي ييطلع وعمر الطوبيس بنسسبة تفوق 100في 100 وبقاو التلاميد اغلبهم معلق فالباب اما الاسواق والادارات والمستشفيات الله ياخد الحق دبا نشوفوكوم واش غتشدو البيران مور العيد
والله انه لتناقض عجييب الاسواق و الحافلات مكتظة عن أخرها و صلاة الجمعة مكتظة لكن صلاة العيد سوف تتسبب لنا في تفشي الوباء . لاحول و لا قوة الا بالله
راه كنا عارفين بانكم غاديين تمنعوا صلاة العيد راه كلشي عرفكم على حقيقتكم ملي بغا يدخل رمضان طلعتو الأرقام ملي بغا ينتهي رمضان الأرقام نزلت لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين.وايدهم بنصرك ياعزيز ياجبار
متل هاته الحلول كمتل الطبيب الذي يجد المرض في الارجل فيفضل بترها دون اي محاولة للعلاج
هذا الأمر كان متوقعا وليس بغريب من المحكومة…كل ما يهم الشأن الديني بالمغرب فهو محاصر وغير مرغوب فيه…حسبنا الله ونعم الوكيل..اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن لهم عونا على الكافرين .
الاسواق ممتلئة عن اخرها الحافلات القطارات مراكز التسوق الشارع هاته الاماكن لا توجد فيها كورونا ولاكن…
المساجد و المصلى ممنوع لان كورونا موجودة و لا يمكن تطبيق التباعد و توفير شروط السلامة
سبحان الله
وزارة التوفيق تحارب الدين علنا
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا………
قرار كان منتظرا وغادي جدا ما ننتظره من الحكومة هو توضيح مسار التنقل بين المدن خصوصاً مع ما يروج حول إمكانية ضرورة شهادة التلقيح او وثيقة تحليلة كورونا وهل هي مجانية او مؤدى عنها ومدة صلاحيتها وكيف يعقل ان أسرة من خمسة أشخاص لهم معيل واحد يؤدي عنهم جميعا وخا يكون المدخول ديالو 6 ملايين شهريا فلن يستطيع التحمل
لدي لدولتكم الموقرة اقتراح جيد هو أن تعلنوا دفعة واحدة ارتدادكم عن الأسلام والعقاب للمصلين وأن تحولوا مساجد الله الى متاحف ومرائب للسيارات مواوين
اللهم نسألك في هذه الأيام المباركات أن تكون مع إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزاً وكن لهم عونا ومعينا فإنهم مستضعفون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم امددهم بجند من ملائكتك اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين فإنهم لا يعجزونك
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم .إلى المغاربةالأ حرار ادعوهم لعدم تصويت لاي حزب في هاد البلاد. الله ينتقم منكم.دول العربية صلاو او حنا الجوامع سادين و سواق مفركعين بالبشر
في إسبانيا (دولة غير إسلامية) رفعت حالة الطوارئ و ستقام صلاة العيد. و في المغرب(دولة إسلامية )….!!!!!!!
حسبنا الله ونعم والوكيل الله يخذ فيكم الحق
بدأت أتيقن يوما عن يوم أن من يتحكم في البلاد عملاء للصهيونية و الماسونية تجد أسواق كدرب سلطان وكراج علال القريعة…. مملوءة عن آخرها يرتادها الملايين نهاية الأسبوع في تمنع الصلوات في المصليات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
لم اعد اعرف ماذا اقول والله الى تسالو لي واش لمغاربة مبغاوش يفيقو بلي هد الحكومة بغات تقتلنا بالقهرة ؟ واش لمغاربة عارفين بلي اسبانيا حيدات حالة الطوارئ و الحظر الليلي ؟؟ واش لمغاربة عارفين بلي اوروبا لي فيها الفيروس منتشر اكثر من المغرب وكلشي مفتوح وعادي عندهم ؟؟ المغرب مأزم والشعب مفقر وكيزيدوه بهاد القرارات و الاغلاق بدون اي تعويض او دعم للشعب ؟؟؟ لا حول ولا قوة إلا بالله
أظن أن الدين هو سبب انتشار كورونا ….فكلما تخلصنا من الطقوس الدينية الا وانخفضت نسبة الفيروس …لذا ينبغي حذف ما تبقى من آذان وصلوات وزكاة وصيام …
عيدكم مبارك سعيد كل عام وانتم بخير…….
دنوبنا على رقبتكم الله يمنع عليكم الرحمة يوم تحتاجوها
حتى عيد الاضحى يتعذر تحقيق التباعد في الاسواق او البعد الاقتصادي هو الذي يتحكم في الوضع
حسبنا الله ونعم الوكيل و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم إنا هذا منكر. واش هذي هي الحكومة اللي غاديين نصوتوا عليها ف 2021 هاذ المرة الى صوتنا عليهم غاديين امنعونا من الصلاة حتى فديورنا. المهم خاص اكون شعارنا هو مامصوتينش و خليوهم إزورو الإنتخابات ولا إدبروا راسهم المهم الى صوتنا عليهم غاديين نكونو ارتكبنا أكبر جريمة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم منعتم صلاة التراويح منعتم صلاة الفجر منعتم صلاة العيد منعتم لقمة العيش لي آلاف المغاربة الله سوف ينتقم منكم شر انتقام انتم أعداء الدين وأعداء المسكين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
اللهم ارحمنا في ما جرت به المقادير
قرار حكيم فنحن في ضرف استتناءي
والحمد لله من قبل ومن بعد
قرار صائب، فعلا راه كاين زحام وكاين زحام.ههههه.
كان متوقعا بان تمنع صلاة العيد خوفا على سلامة المصلين المؤمنين فهدا عقاب من الله هدا ماكسبت ايدبكم لا أخلاق لا معاملة لاتضامن لا احترام لا خوف من الله الا اافسوق و الرديلة و الفساد فهدا جزائكم