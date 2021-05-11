المغرب يمنع صلاة العيد في المساجد والمصليات

المغرب يمنع صلاة العيد في المساجد والمصليات
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:00

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر في ظل ظروف التدابير الاحترازية من عدوى وباء (كوفيد 19)، عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد.

وعزت الوزارة، في بلاغ، هذا القرار إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.

المغرب صلاة العيد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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‫تعليقات الزوار

117
  • aliblf2004
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:04

    المساجد المكان الوحيد لي باقي محافظين فيه على شروط التباعد

    85
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  • رشيد البارابول
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:05

    لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم…حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…تبا لكم !

    76
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  • متتبع
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:05

    اللهم أعز الاسلام و المسلمين
    اللهم انصر اخواننا في فلسطين
    عيدكم مبارك سعيد إخوتي أخواتي

    86
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  • لحسن
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:05

    لا حول ولا قوة الا بالله

    حسبي الله ونعم الوكيل …

    61
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  • مغربي حر
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:05

    حسبنا الله و نعم الوكيل
    لنا لقاء يوم البعث

    54
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  • البهلول
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:06

    الله انمع عليكم الرحمة أو طعام إلى يوم القيامة يا أهل ضلال
    ربكم لي ضلم للعبيد

    33
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  • MOUISSA
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:06

    ما العاجل في هدا الخبر بما أن صلاة التراويح منعت في الشهر الفضيل فمن الطبيعي أن تمنع صلاة العيد

    35
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  • عبدو
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:06

    فقتاش غادي يخرج القرار بالاغلاق الدائم للمساجد …… انا بانت ليا المسألة مجرد وقت …… الله المستعان

    40
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  • عبد من عباد الله
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:06

    لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. حسنا الله ونعم الوكيل

    33
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  • الفاسي
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:07

    هذا كان أمر متوقع لأن الوباء بالضبط ينتشر في بيوت الله ولا ينتشر في الأسواق الممتازة والتي تكون في أخر الاسبوع مملوءة عن آخرها بالمتبضعين كأنك في يوم الحشر

    68
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  • عباس
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:07

    وماهو الفرق بين الاسواق الغاصة بالناس ووووو والمساجد الا تخافون الله اذن كل هذا من اجل تدمير الدين الاسلامي من المسلمين انفسهم حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخد الحق . انتهى الكلام

    43
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  • said
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:07

    عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبو شيئا وهو شر لكم

    10
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  • anass
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:07

    أخبار مثل هذه لم تعد تثير الإستغراب ولا شئ أصبح غريبا في مثل هذا البلد السعيد ولكن فليتذكر المسؤولون عن هذا أن الله الجبار المنتقم

    36
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  • زكريا
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:08

    ياك كورونا كتخرج غير في اليل الله المستعان

    22
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  • وليد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:08

    وشنو الفرق مابين الجمعة وصلاة العيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    32
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  • جمال
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:08

    وما الفرق بين صلاة الجمعة التي تصلى في المساجد وصلاة العيد تمنع من المساجد والمصليات .ما هذا التناقد يا س التوفيق

    25
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  • ابو زقاقة
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:08

    هل سيتم فتح المقاهي يوم العيد ؟؟؟

    23
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  • الناظوري
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:08

    التدابير الإحترازية كاينة غير على الشعائر الدينة ! و كورونا كا تنتاقل غير فالمساجد … !

    24
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  • ilyas
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:08

    حسبنا الله و نعم الوكيل الله ياخذ الحق العدوى هي في المساجد و المصليات الأسواق و القطار و الحافلات الحضرية وووووووو
    سبحان الخالق

    21
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  • حمزة
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:09

    عارفينها قبل ما يصرحوا بها ولفنا بهذه البلاغات و حتى صلاة عيد الأضحى ستمنع كونوا متاكدين

    13
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  • خديجة الحضري
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:09

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    9
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  • خالد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:09

    إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم

    13
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  • khalil
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:09

    اللهم ان هذا لمنكر و الله . و الله الى حشومة هادشي لي كيديرو . واش نتوما سادين الجوامع و كتسناو الوباء يترفع و مخليين كولشي الأماكن العمومية لي فيها الزحام مفتوحة . حشومة و الله . حلو لعباد الله الجامع يدعيو الله ارفع علينا هاد الوباء . راه و الله هاد المعادات ليكم للإسلام لن تغنيكم من الله شيئا ، و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين، ها التطبيع ها المعادات للإسلام . حسبي الله و نعم الوكيل

    12
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  • رضوان
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:10

    في هذه أخطأتم وتجاوزتم فيمكن قياسها على صلاة الجمعة مثلا فعلا اذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة… مع هذا الوزير سنرى العجب العجاب… إنه فعلا لاعلاقة

    13
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  • mouad
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:10

    اللهم إن هذا منكر يا وزير الأوقاف ويارئيس الحكومة ويا من تطلق على نفسك أمير المؤمنين وما أنت بذلك

    الجمعة==العيد

    12
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  • نبيل
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:10

    أسواق طيلة شهر رمضان شهدت اكبر اكتضاض و بعض قطاعات لازالت مغلقة و مساجد مغلقة هل الحكومة لا تعرف ما يقع في البلد تسير الأمور بدون علم ما يقع في المغرب

    5
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  • salahabdou1
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:10

    السلام عليكم ورحمة

    إلا بان المعنى لا فائدة في التكرار ………

    3
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  • العالمية
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:11

    صراحة عيقو، اين هو الأذى في إقامة صلاة العيد التي تقام فالمصلى

    7
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  • مواطن غيور1
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:11

    السلام عليكم
    اللهم لا تؤاخدنا بما قعل السفهاء منا.

    8
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  • حميد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:12

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى الله المشتكى حسبنا الله ونعم الوكيل ماهدا يا ناس قلوبنا تنفطر لمثل هده الأخبار الا يكفيكم التراويح

    3
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  • محمد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:12

    شروط تباعد موجوده فقط فالاسواق والمقاهي الله على اخلاقكم

    3
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  • ouislam
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:12

    كون شوفو صلاة الجمعة كي كدوز فشي بلايص

    5
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  • %%%%
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:12

    et aussi la fête de sacrifice . saufs les supermarchés et les malls et les grandes surfaces .

    3
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  • خالد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:12

    طبعا بعد منع الصلوات المفروضة من الصلاة في المسجد بدعوى فيروس كورونا هذا الفيروس الذي ينتشر في المساجد فقط أما في الشوارع والمقاهي والاسواق فلا يشكل أي خطورة .

    5
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  • تقبل الله من الجميع
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:12

    اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وانتم بخير وصحه وعافيه ولابد صلاة العيد في المنزل المهم اكثروا من التكبير وتهليل

    3
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  • مواطن حر
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:13

    الحكومة الفاشلة دائما فاشلة في كل شيئ . كان على الحكومة أن تمنع صيام شهر رمضان مادام هناك تحكم في الدين . لاحول ولاقوة قوة إلا بالله . منع صلاة العيد يوم الخميس مع ذالك ستقام صلاة الجمعة . اليوم الموالي .

    6
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  • hajjou
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:13

    راه غي كنتسناو بلاغ رسمي لعشا الزين كتعطي ريحتو من العاصر. عيد مبارك

    3
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  • younes otman
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:13

    الله ياخود الحق علاش علاش

    5
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  • الحقيقي
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:13

    لماذا هذا التخبط في قرارات لاتنفعزالمواطن بشيء

    2
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  • nassr
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:14

    حرب ممنهجة على الاسلام .. اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا .

    7
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  • عادل
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:14

    إن تمعنتم شيئا ما قليلا ستجدون أن هناك أشياء أخرى تستحق كذلك المنع …ما عليكم سوى الرجوع لكتب العقيدة و العبادات و ستتأكدون أن هناك المزيد ..حقيقة ما يزيد الأمر مرارة أن هذه القرارات تطبق في مهد الإسلام و في حق الإسلام…..بالله عليكم لمصلحة من و لعيون من وخوفا من جبروت من يحارب دين قاهر الجبابرة

    7
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  • غيور
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:14

    وزير لا علاقة له لا بالدين ولا هم يحزنون

    5
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  • Rouchdi
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:14

    سلام قولا من رب رحيم

    وامتازوا اليوم أيها المجرمووووون

    8
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  • محمد امين
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:14

    الله حولة ولا قوة إلا بالله علي العضيم الله يدير تاويل من عند الله ستحاسبون علي افعالكم أنشأ الله لا صلاة الفجر والعشاء ولا التراويح او زيدنها بي صلاة العيد هد الشعب مبري منكم الا يوم الدين أنشري هسبريس

    7
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  • محمد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:14

    حرب على الدين الإسلامي… بيننا و بينكم الله سبحانه و تعالى. دعيناكم الله، الله ياخذ فيكم الحق.
    حسابكم عسير غداً أمام الله

    8
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  • محمد احمد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:15

    ما رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاكتظاظ الشديد في الاسواق ،كرونا تشكل الخطر على المواطنين في المسجد والمصلى فقط !!

    6
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  • رضوان
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:15

    ياسبحان الله دابا وزارة الاوقاف خدات قرار اقامت صلاة العيد علاش مخدات قرار خلال شهر الغفران وخلات الناس تصلي صلاة العشاء و التراويح و الصبح والله متقدر تفهم هذه الحكومة اه ولا قربو الانتخبات حسبي الله ونعم الوكيل من هده الوزارات لي في هده الحكومة عكس عكاس

    4
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  • غير معروف
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:15

    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميعا دولة الفساد والمنافقين

    6
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  • رشيد مكناس
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:15

    نعم قرار صائب لاسيما ان الحافلات العمومية والاسواق الممتازه والأحياء الشعبية لاوجود للإكتضاض والازدحام، الله بأحد فيكوم الحق يا حكومة الذل والعار راكوم دايرين خدمتكم.

    3
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  • باز باز ولو قطعت جناحه
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:16

    أجيو تشوفو التوافد الحقيق والعناق في أسواق طنجة…..!!!!!

    5
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  • المجدوب
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:16

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ولا حول ولا قوة الا بالله

    3
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  • zouichi.m
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:17

    فقط المساجد اما الحافلات و الطرام و الاسواق العمومية و الاسواق البادية و القطارات الازدحامات كأسواق الهند و الكتف يلتصق بالكتف و حكومتنا تحارب المطاعم و المقاهي و المساجد .اين مبادئك ايها العثماني؟؟

    4
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  • عادل
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:19

    ولكن الجمعة تقام …ماهذا العبث…إذن القضية فيها إن وعائلتها…أما أخواتها فالله اعمرها دار..

    6
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  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:19

    بلا شك هذا قرار وزارة الداخلية لا قرار بسبب الكورونا. لان صلاة العيد تستنفر كل رجال السلطة والعمال والولاة ورجال الأمن والقوى المساعدة وخير مثال مصليات الدارالبيضاء

    6
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  • ولدتسلطانت
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:19

    من نيتكم راه كنا متوقعينها
    غير هو الى بغاو يديرو المزياااان حتى عيد الأضحى يمنعوه راه الناس وصلات فيها للعضم

    4
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  • لك الله يا بلدي
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:19

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم لا تعليق الحكومة تشن حرب شرسة على دين لا يعقل ان صلاة الجمعة لا تنقل العدوى فقط تراويح و صلاة العيد امر غير مفهوم

    5
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  • أحمد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:20

    السلام عليكم
    هذه القرارات ليست مفاجأة

    3
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  • sodrelas.since201
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:20

    اللهم إن هذا منكر.
    يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

    6
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  • mohend
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:21

    واش غير الصلاة لي فيها الزحام يا بنو صهيون شوفو ترام واي كيداير+التران+الطوبيسات+الكيران+ السواق مبان ليكم غير الدين وبيوت الله. حنا عارفين بان هدشي لقتل الدين يا قريش ولكن المحاسبة عند الله.

    4
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  • HORIZON PLUS
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:21

    هذا شيء متوقع من محكومة فاشلة ألم يكفكم غلق المساجد في شهر رمضان الذي انزل فيه القران والذي زاد الطين بلة حرامان المسلمين من صلاة العيد سبحان الله ان الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون (اللهم اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب الاليم ) هل اصبح المغرب دولة إسلامية ام صليبة ام علمانية الجزاء من جنس العمل (اسألوا التاريخ عن اقوام السابقة التي قالت لانبياء والمرسلين اتبنا بالعذاب ان كنتم صادقين ) اللهم سلط عليهم جنون من جنودك فإنهم لا يعجزونك

    4
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  • ما فاهم والو
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:21

    لا حول و لا قوة إلا بالله
    المصليات لا يمكن توفير شروط التباعد فيها و الأسواق في هذه الأيام خاصة تعج بوفود و جحافل من الناس دون أدنى وسيلة للتباعد فهل الصلاة هي التي يجب أن تتوفر فيها الشروط وحدها
    أين الخلل في هذه الوزارة

    4
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  • amine
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:22

    انا لله و انا اليه راجعون حسبي الله و نعم الوكيل الله وكيلنا الله وكيلنا الله وكيلنا اللهم كل من اراد ان يكيد بدين الاسلام اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين

    4
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  • مقهور
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:22

    صعوبة توفير شروط التباعد تجدونها في المساجد وبيوت الله وكل ما له علاقة بالدين اما الأسواق ووسائل النقل العمومي المكتظة بالشعب المقهور فهية تتوفر على شروط التباعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علامة من علامات الساعة االلهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم اضرب الضالمين بالضالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين

    5
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  • nourdinelabid64
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:22

    اللهم ان هذا منكر واش كرونا كتنتشر غير فالمساجد

    5
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  • الشريف
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:23

    عليهم من الله ما يستحقون، اللهم عليك بهم

    2
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  • اش غا نقولوا
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:23

    من غير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
    قال تعالى:
    [ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ] صدق الله العظيم

    4
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  • دايز
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:23

    انشاء الله حتى العيد الكبير مكاينش هاد العام باش نحتارمو الإجراءات الاحتىرازية

    -1
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  • فؤاد ش
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:23

    قرار جيد. فلنعتبر من الحالة التي وصلت اليها الهند بسبب اصرار رجال الدين هناك على اجراء مراسم الحج الهندوسي و تجمع اكثر من اربعة ملايين هندوسي في مكان واخد .. النتيجة تحولت الهند الى محرقة جتث بعد بضعة اسابيع من الحدث.

    -7
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  • جمال
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:23

    من خلال كل ما سبق يبدو أن هناك استهداف حقيفي للدين الاسلامي في المغرب وللأسف الشديد من طرف دولة تقر في دستورها أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة فالأسواق مملوؤة عن آخرها والمحلات التجارية الكبرى والباصات والقطارات والساحات والباحات ولا شئ من ذلك يشكل خطرا فقط إقامة الصلوات هي من سوف تهلكنا والعباذ بالله كما أنه وفي أكثر البلدان علمانية لم يحدث مثل هذا التطرف الذي يحدث في بلد لطالما تشدق بهويته الإسلامية ويبدو أن من بسيرون البلد أصبحوا على علم أن الشعب مخدر ويتابع قنوات روتيني اليومي ولن يكون هناك ولو احتجاج بسيط أما الأئمة المفروض منهم الدلو بدلائهم في هكذا مناسبات فإنهم أصبحوا أشبه بجنود في ثكنة لا يستطيعون النبس ببنت شفة.

    5
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  • عبد الخالق من الناظور
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:23

    السلام عليكم ، لماذا منع صلاة العيد ؟ دول مجاورة للمغرب لم تمنع صلاة العيد والتراويح كالجزائر ومصر، يمكن إقامتها في المصليات والمساجد بتوفير شروط التباعد… ولماذا لم تمنع صلاة الجمعة ؟ ؟؟ اللهم احفظ بلدنا والمواطنين من هذا الوباء..

    5
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  • abdo
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:24

    الله ياخد الحق
    الاسواق مملوءة

    5
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  • محمدين
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:24

    لن تحل البركة أبدا في هذه البلاد التي تمنع المغاربة بأن يقيموا شعائرهم الدينية.. في القريب رأينا وسنرى الأسواق والمقاهي مكتظة بالناس ولا مشكلة كأن الفيروس يتربص فقط بالمصلين .. يظهر بوضوح أن هذه الطوارىء الصحية تستغل فقط من الناحية الأمنية ولا يهم صحة المواطن

    4
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  • حسبنا الله
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:25

    حسبنا الله ونعم الوكيل المسلمين في الدول الاروببة وغيرها صلاو صلاة التراويح والفجر في المساجد حتى صلاة العيد غادي يصلوها اما حنا والله مبقنا فاهمين والو بمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

    1
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  • متتبع
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:27

    يجب ان تتم الجمل وتقول كما سيتعذر اقامة الاضحية لهذاالعام تجنبا للاكتظاظ واعادة سيناريو السنة الفائتة وتجنبا لسرقة الاكباش من اصحابها فهذا هوالبلاغ الذي وجب ان يداع ولا يكلف الله نفسا الا وسعهاهل فهمت ايتها الحكومة .

    1
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  • احمد الرمضاني
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:27

    حسبي الله و نعم الوكيل .حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله و نعم الوكيل

    1
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  • ام نعمة
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:28

    المنع من التراويح المنع من صلات العيد. ولمدا لم تمنع الاسواق المكتضة هذه الايام .حسبي الله ونعم الوكيل. شعاءر الاسلام هي المكان الذي ترونه يجمع الناس. و معرفة ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل . واا اسلاماه

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  • دْبَرْتُوا كورونا
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:30

    هل شروط التباعد متوفرة في الأسواق الأسبوعية، السويقات، المتاجر الممتازة، الترام، الحافلات، قطارات العيد،المدارس العمومية و الخصوصية، وسائل نقلها؟ طلقوا من كورونا شوية؛ راكم دْبَرْتُوهَا بالتوظيف السياسي!

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  • youssef
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:30

    ما يعجبني لدى المسؤولين المغاربة انهم يفتخرون ويتفاخرون بالقرارات التي يتخذونها حتى وان كانت هذه القرارات كارثية.

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  • رأي
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:30

    منع الصلاة و فتح المقاهي يوم العيد، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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  • العبرة بالبصيرة لا بالبصر
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:31

    أولا ترون صلاة الجمعة حين تكتظ المساجد حتى يمتد المصلين بالشوارع والازقة دون الالتزام بتدابير التباعد، ورغم ذلك لم تسجل رسميا اي حالة من الإصابة بالعدوى، فأي فرق بين هذه وتلك
    انها قمة الغباء والضحك على أذقان الشعب

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  • الصراحة على عين ميكا
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:31

    اذا منعت الصلاة العشاء والفجر وصلاة التراويح فلا داعي لاعلامنا على منع صلاة العيد.

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  • سعد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:31

    أليست صلاة العيد مثلها مثل صلاة الجمعة، نفس التجمع و نفس الظروف مع أن هذه تقام بدون إشكال؟ أما كان بإمكان المسؤولين أخذ هذا بالاعتبار؟ هذا عجيييب و الله…

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  • مغربي
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:33

    الى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله خطط صهيونية لا دينية

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  • الحق
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:33

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم شادين العداوة مع الله الآن بانت الحقيقة هذا ليس بسبب كورونا ولكن الله فوق الجميع

    1
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  • ص
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:33

    خاتمة منطقية.الصلاة لا.والسفر نعم والاكتضاض في المحطات و الحافلات و القطار حلال.هذا لا ينشر العدوى.الحكومة جاهلة ووجدت من هو اجهل منها.سترتفع الحالات مع هذا العيد والعيد الكبير. ونظل في الحجر.فهنيىءا للمسافرين و ذوي الرخص.

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  • تفراوت
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:35

    الله ياخد فيكم الحق عاجلا غير اجل حسبي الله و نعم الوكيل

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  • جنوب جنوب 2021
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:35

    كل شيء مقبول في ظل هذه الحكومة المشؤومة من ارتفاع صاروخي للأسعار و امتيازات للقضاة ة و ريع و فساد إلا فرحة هذا الشعب المغلوب على أمره فلا و ألف لا,

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  • الحساني
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:36

    اللهم إنك عليم مطلع على أحوالنا فارحمنا برحمتك الواسعة،اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء لتعود حياتنا الى طبيعتها.إنك مجيب الدعوات.آمييييين يارب العالمين.

    0
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  • immad
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:39

    أتمنى ايضا ان يتم الغاء عيد الاضحى ايضا والا يسمح ببيع الاغنام في الاسواق ….حفاظا على صحة المواطنين.

    2
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  • سمية
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:43

    اللهم ان هذا منكر واش كرونا كتنتشر غير فالمساجد

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  • للصبر حدود
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:44

    هذا القرار منع صلات العيد ليس له علا بكوفيد 19 بقدر تخوف الدولة من حالة الاحتقان لدى المواطنين المغاربة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة من فقر وتشرد وبطالة الخ، ونظرا لعجز وفشل الدولة في القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ممن نهبوا ثروات الشعب ولذلك تتخذ مثل هذه القرارات الهدف من ذلك تخوف الدولة من انفجار الوضع وعدم السيطرة عليه والدولة تدرك خطورة الوضع .

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  • علي
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:44

    ايوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لمدا تدمرون كل ما هو ديني لمدا هده الحرب على الاسلام علاش باغيين المغاربة يوليو منحرفين واش هاد كورونا كينا غير فالاشياء الدينية وراه عيقتو بهاد كرورونا منعتونا من تادية الشعائر الدينية قطعتو رزقنا منعتونا من صلة الرحم سجنتونا فالبيوت واش هاد كورونا كاينة غير فالمساجد انا طالب جامعي سنة اولى كلية الحقوق ظهر المهراز بفاس اجتزنا مؤخرا امتحانات الدورة الاستدراكية وقبلها الدورة العادية وعدد طلبة الكلية عشرات الالاف لا يوجد اي تباعد الطلبة تيتعانقو ويتسالمو عادي وحتى واحد على الاطلاق ما داير الكمامة لا طلبة ولا حراسة ولا ادارة وحتى الطوبيس وهدا ما رايته بام عيني بطريق موزار وخطي 16 و44 المؤؤدي لعين الشكاك ونسبة الملء تفوق 90 في المئة يوميا بل مورا الرابعة داز طوبيس 44 شبه عامر وصل للمحطة اللي حدا اعدادية بنشقرون بجانب الحي الجامعي سايس وحبس رغم انه عامر فتسابق عشرات التلاميد يتدافعون وكلشي باغي ييطلع وعمر الطوبيس بنسسبة تفوق 100في 100 وبقاو التلاميد اغلبهم معلق فالباب اما الاسواق والادارات والمستشفيات الله ياخد الحق دبا نشوفوكوم واش غتشدو البيران مور العيد

    1
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  • fador3
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:45

    والله انه لتناقض عجييب الاسواق و الحافلات مكتظة عن أخرها و صلاة الجمعة مكتظة لكن صلاة العيد سوف تتسبب لنا في تفشي الوباء . لاحول و لا قوة الا بالله

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  • saidsaadi301
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:46

    راه كنا عارفين بانكم غاديين تمنعوا صلاة العيد راه كلشي عرفكم على حقيقتكم ملي بغا يدخل رمضان طلعتو الأرقام ملي بغا ينتهي رمضان الأرقام نزلت لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

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  • عبد الودود
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:46

    حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين.وايدهم بنصرك ياعزيز ياجبار

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  • الحمد لله
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:46

    متل هاته الحلول كمتل الطبيب الذي يجد المرض في الارجل فيفضل بترها دون اي محاولة للعلاج

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  • عز الدين الافريقي
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:46

    هذا الأمر كان متوقعا وليس بغريب من المحكومة…كل ما يهم الشأن الديني بالمغرب فهو محاصر وغير مرغوب فيه…حسبنا الله ونعم الوكيل..اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن لهم عونا على الكافرين .

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  • ما فاهم والو
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:47

    الاسواق ممتلئة عن اخرها الحافلات القطارات مراكز التسوق الشارع هاته الاماكن لا توجد فيها كورونا ولاكن…

    المساجد و المصلى ممنوع لان كورونا موجودة و لا يمكن تطبيق التباعد و توفير شروط السلامة

    سبحان الله

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  • عيد مبارك
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:47

    وزارة التوفيق تحارب الدين علنا

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  • مغربي مسلم
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:48

    اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا………

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  • عبيد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:48

    قرار كان منتظرا وغادي جدا ما ننتظره من الحكومة هو توضيح مسار التنقل بين المدن خصوصاً مع ما يروج حول إمكانية ضرورة شهادة التلقيح او وثيقة تحليلة كورونا وهل هي مجانية او مؤدى عنها ومدة صلاحيتها وكيف يعقل ان أسرة من خمسة أشخاص لهم معيل واحد يؤدي عنهم جميعا وخا يكون المدخول ديالو 6 ملايين شهريا فلن يستطيع التحمل

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  • اتقوا ربكم
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:50

    لدي لدولتكم الموقرة اقتراح جيد هو أن تعلنوا دفعة واحدة ارتدادكم عن الأسلام والعقاب للمصلين وأن تحولوا مساجد الله الى متاحف ومرائب للسيارات مواوين

    2
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  • يونس
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:51

    اللهم نسألك في هذه الأيام المباركات أن تكون مع إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزاً وكن لهم عونا ومعينا فإنهم مستضعفون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم امددهم بجند من ملائكتك اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين فإنهم لا يعجزونك

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  • لبنى
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:53

    حسبي الله و نعم الوكيل فيكم .إلى المغاربةالأ حرار ادعوهم لعدم تصويت لاي حزب في هاد البلاد. الله ينتقم منكم.دول العربية صلاو او حنا الجوامع سادين و سواق مفركعين بالبشر

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  • واحدة من إسبانيا
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:56

    في إسبانيا (دولة غير إسلامية) رفعت حالة الطوارئ و ستقام صلاة العيد. و في المغرب(دولة إسلامية )….!!!!!!!

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  • احمد احمد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:56

    حسبنا الله ونعم والوكيل الله يخذ فيكم الحق

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  • إدريس
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:59

    بدأت أتيقن يوما عن يوم أن من يتحكم في البلاد عملاء للصهيونية و الماسونية تجد أسواق كدرب سلطان وكراج علال القريعة…. مملوءة عن آخرها يرتادها الملايين نهاية الأسبوع في تمنع الصلوات في المصليات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

    3
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  • مراقب
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 21:59

    لم اعد اعرف ماذا اقول والله الى تسالو لي واش لمغاربة مبغاوش يفيقو بلي هد الحكومة بغات تقتلنا بالقهرة ؟ واش لمغاربة عارفين بلي اسبانيا حيدات حالة الطوارئ و الحظر الليلي ؟؟ واش لمغاربة عارفين بلي اوروبا لي فيها الفيروس منتشر اكثر من المغرب وكلشي مفتوح وعادي عندهم ؟؟ المغرب مأزم والشعب مفقر وكيزيدوه بهاد القرارات و الاغلاق بدون اي تعويض او دعم للشعب ؟؟؟ لا حول ولا قوة إلا بالله

    4
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  • modda
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 22:00

    أظن أن الدين هو سبب انتشار كورونا ….فكلما تخلصنا من الطقوس الدينية الا وانخفضت نسبة الفيروس …لذا ينبغي حذف ما تبقى من آذان وصلوات وزكاة وصيام …

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  • [email protected]
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 22:01

    عيدكم مبارك سعيد كل عام وانتم بخير…….

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  • driss
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 22:02

    دنوبنا على رقبتكم الله يمنع عليكم الرحمة يوم تحتاجوها

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  • Adil
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 22:02

    حتى عيد الاضحى يتعذر تحقيق التباعد في الاسواق او البعد الاقتصادي هو الذي يتحكم في الوضع

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  • عبدالفتاح المغربي
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 22:02

    حسبنا الله ونعم الوكيل و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم إنا هذا منكر. واش هذي هي الحكومة اللي غاديين نصوتوا عليها ف 2021 هاذ المرة الى صوتنا عليهم غاديين امنعونا من الصلاة حتى فديورنا. المهم خاص اكون شعارنا هو مامصوتينش و خليوهم إزورو الإنتخابات ولا إدبروا راسهم المهم الى صوتنا عليهم غاديين نكونو ارتكبنا أكبر جريمة.

    4
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  • حسبي الله ونعم الوكيل
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 22:02

    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم منعتم صلاة التراويح منعتم صلاة الفجر منعتم صلاة العيد منعتم لقمة العيش لي آلاف المغاربة الله سوف ينتقم منكم شر انتقام انتم أعداء الدين وأعداء المسكين حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

    4
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  • رشيد
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 22:03

    اللهم ارحمنا في ما جرت به المقادير
    قرار حكيم فنحن في ضرف استتناءي
    والحمد لله من قبل ومن بعد

    0
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  • مصطفى
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 22:03

    قرار صائب، فعلا راه كاين زحام وكاين زحام.ههههه.

    4
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  • تطواني
    الثلاثاء 11 ماي 2021 - 22:04

    كان متوقعا بان تمنع صلاة العيد خوفا على سلامة المصلين المؤمنين فهدا عقاب من الله هدا ماكسبت ايدبكم لا أخلاق لا معاملة لاتضامن لا احترام لا خوف من الله الا اافسوق و الرديلة و الفساد فهدا جزائكم

    -2
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