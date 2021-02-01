المغرب يُلقح أزيد من 200 ألف شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا

وصل عدد المغاربة المستفيدين من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 200 ألف و81 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، التي أعلنت إصابة 281 شخصا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما توفي 12 شخصا، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 بالمائة.

وتعافى من “كوفيد-19” 892 شخصا، لتصل بنسبة التعافي إلى 95.5 بالمائة، بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 77، واستقر مؤشر الإصابة التراكمي في 0.8 خلال 24 ساعة الماضية، في حين بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء 23.5 بالمائة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 74 حالة، توزعت بين 53 بالدار البيضاء، و9 حالات بالجديدة، و7 بالنواصر، و3 ببرشيد، وحالتين بالمحمدية.

فيما نالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 63 إصابة، توزعت بين 27 بالحسيمة، و22 بطنجة-أصيلة، و11 بالعرائش، و3 حالات بالمضيق-الفنيدق.

أما جهة الشرق فقد حصدت 47 حالة، توزعت بين 35 بوجدة-أنجاد، و8 حالات بالناظور، و3 بالدريوش، وحالة واحدة بتاوريرت.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 28 حالة، توزعت بين 13 بسلا، و7 حالات بالرباط، و3 بالصخيرات-تمارة، وحالتين بكل من القنيطرة وسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات.

وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة الداخلة وادي الذهب نالت بدورها 24 حالة، جميعها بوادي الذهب.

وتبعا للنشرة اليومية ذاتها، فإن جهة سوس ماسة سجلت 22 حالة، توزعت بين 12 بأكادير إداوتنان، و5 حالات بإنزكان آيت ملول، وحالتين بتارودانت، وحالة واحدة بتزنيت. فيما حصدت جهة بني ملال خنيفرة 10 حالات، توزعت بين 6 ببني ملال، و4 بخنيفرة.

وبالنسبة إلى جهة فاس مكناس، فقد كان من نصيبها 6 حالات، توزعت بين 3 بفاس، وحالتين بمكناس، وحالة واحدة بصفرو.

وسجلت جهة مراكش آسفي 4 حالات، كلها بمدينة مراكش؛ في حين حصدت جهة العيون الساقية الحمراء حالتين بمدينة بوجدور، وسجلت جهة درعة تافيلالت حالة واحدة بالرشيدية، ولم تسجل أي حالة بجهة كلميم واد نون.