المغرب يُلقح أزيد من 200 ألف شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا

وصل عدد المغاربة المستفيدين من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد 200 ألف و81 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، التي أعلنت إصابة 281 شخصا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما توفي 12 شخصا، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 بالمائة.
وتعافى من “كوفيد-19” 892 شخصا، لتصل بنسبة التعافي إلى 95.5 بالمائة، بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 77، واستقر مؤشر الإصابة التراكمي في 0.8 خلال 24 ساعة الماضية، في حين بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء 23.5 بالمائة.
وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 74 حالة، توزعت بين 53 بالدار البيضاء، و9 حالات بالجديدة، و7 بالنواصر، و3 ببرشيد، وحالتين بالمحمدية.
فيما نالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 63 إصابة، توزعت بين 27 بالحسيمة، و22 بطنجة-أصيلة، و11 بالعرائش، و3 حالات بالمضيق-الفنيدق.
أما جهة الشرق فقد حصدت 47 حالة، توزعت بين 35 بوجدة-أنجاد، و8 حالات بالناظور، و3 بالدريوش، وحالة واحدة بتاوريرت.
وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 28 حالة، توزعت بين 13 بسلا، و7 حالات بالرباط، و3 بالصخيرات-تمارة، وحالتين بكل من القنيطرة وسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات.
وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة الداخلة وادي الذهب نالت بدورها 24 حالة، جميعها بوادي الذهب.
وتبعا للنشرة اليومية ذاتها، فإن جهة سوس ماسة سجلت 22 حالة، توزعت بين 12 بأكادير إداوتنان، و5 حالات بإنزكان آيت ملول، وحالتين بتارودانت، وحالة واحدة بتزنيت. فيما حصدت جهة بني ملال خنيفرة 10 حالات، توزعت بين 6 ببني ملال، و4 بخنيفرة.
وبالنسبة إلى جهة فاس مكناس، فقد كان من نصيبها 6 حالات، توزعت بين 3 بفاس، وحالتين بمكناس، وحالة واحدة بصفرو.
وسجلت جهة مراكش آسفي 4 حالات، كلها بمدينة مراكش؛ في حين حصدت جهة العيون الساقية الحمراء حالتين بمدينة بوجدور، وسجلت جهة درعة تافيلالت حالة واحدة بالرشيدية، ولم تسجل أي حالة بجهة كلميم واد نون.
المقاهي الأدبية بين التجاري و الثقافي
فقد نجح أرباب بعض المقاهي في الترويج الثقافي والفني، حيث تم تسجيل تجاوب كبير بين رواد المقهى مع هذه التجربة الثقافية التي لازالت في حاجة للتشجيع و الاحتضان لتلاقي وتفعيل الحوار، وتخصيب الأفكار، لاسيما لدى جيل الشباب العالق في الشبكة العنكبوتية وتأسيس فضاءات لا تكتفِي بتقديم المشروبات، بل تسعى لتعزيز “ثقافة الابداع و الحوار و التأطير كمشروع طموح يرمي الى دمقرطة الحياة الثقافية و جعل المقاهي فضاء لتعويض الفشل الذي عبرت عنه المؤسسات الرسمية …
ففي هذا الصدد عبر بصدق “خالد اوعسو” ابن مدينة ايت ملول وكواحد ممن آمنوا بالفكرة و تبنوها ، قائلا “إنها مبادرة ثقافية تخدم المجتمع عامة ضمن مشروع تجاري طبعا معبرا عن آمله في أن يبقى المقهى الثقافي بالمنطقة والجهة مواظباً على ما بدأ به منذ مدة في تسخير ذاته لــ “خدمة الثقافة” كواجب اجتماعي إنساني بالدرجة الأولى.”
العيرج ابراهيم
aux algeriens
les USA viennent de donner un don de 4,5 millions de dollars et trois respirateurs pour aider l’Algérie a combattre le Corona
les émirs du Golf donnent non seulement de l’argent mais aussi des lingots d’or pour aider les Algériens et enfin va voir sur les palettes remplis de papier journal et non de vaccins ce qui est écrit
même les 50000 doses achetés ils sont financés par le fond d’investissement russe
et parlons de vaccination le premier jour 30 personnes vaccinés, le deuxième jour 25 personnes vaccinés est ce que ca est une compagne de vaccination a votre avis
cela démontre que vous vous êtes mis a quatre devant votre maitre poutine pour avoir un carton de 1000 doses que vous allez faire beaucoup de cinéma pour l’administrer
et pour votre meilleur système de santé en Afrique, dites nous comment va votre président et est ce qu’il a été vacciné par les méchants allemands amis d’Israël
bravo le Maroc et vive le Roi