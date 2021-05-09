الملعب البلدي يحمل اسم اللوزاني في الصويرة

في خطوة تكريمية، قرر المجلس الجماعي لمدينة الصويرة إطلاق اسم الراحل عبد الخالق اللوزاني، الناخب الوطني الأسبق، على الملعب البلدي للصويرة.

وصادق أعضاء المجلس خلال أشغال الدورة العادية، المنعقدة برسم شهر ماي الجاري، على نقطة ضمن جدول الأعمال تضمنت إطلاق اسم الراحل عبد الخالق اللوزاني على الملعب البلدي للصويرة، اعترافا بفضل هذا الإطار الوطني على كرة القدم المغربية كلاعب ومدرب وناخب.

ويعتبر الراحل من خيرة الأطر التقنية الوطنية التي أسدت خدمات جليلة لكرة القدم الوطنية، خاصة في مجال التدريب، حيث أشرف على العارضة التقنية للمنتخب الوطني سنة 1993، علاوة على توليه تدريب مجموعة من الأندية الوطنية كالمغرب التطواني والكوكب المراكشي وأولمبيك خريبكة وشباب المسيرة والنادي المكناسي والنادي القنيطري.

وحقق الفقيد، الذي وافته المنية في فبراير الماضي عن عمر 76 سنة، مجموعة من الإنجازات والألقاب، من أبرزها فوزه رفقة فريق الكوكب المراكشي بالازدواجية سنة 1992، وتتويجه مع فريق أولمبيك خريبكة ببطولة كأس العرب سنة 1996 في الأردن.

وقبل ذلك، كان الراحل، المزداد في 13 يوليوز 1945 بمدينة الصويرة، قد خاض تجربة احترافية كلاعب في البطولة البلجيكية ضمن فريق أندرليخت، ليلج بعدها مجال التكوين ثم التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا في فريق شارل لوروا البلجيكي.