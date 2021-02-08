الملك: الراحل اللوزاني خدم بجدّ كرة القدم الوطنية

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الخالق اللوزاني، ومما جاء فيها: “تلقينا بعميق التأثر، نبأ وفاة المشمول بعفو الله، المدرب الوطني المقتدر المرحوم عبد الخالق اللوزاني، تقبله تعالى في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحوم عبد الخالق اللوزاني، ولكافة أهلهم وذويهم، ولأصدقاء الراحل ومحبيه، ولسائر أسرته الرياضية الوطنية، عن أحر التعازي والمواساة، في “رحيل إطار رياضي وطني كفء، ساهم بجد وإخلاص في خدمة كرة القدم الوطنية”.

كما أضافت برقية الملك محمد السادس: “نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، وندعوه سبحانه وتعالى أن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يسكن الفقيد المبرور فسيح جنانه، ويجزيه خير الجزاء عما أسداه لوطنه من جليل الأعمال”.