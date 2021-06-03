الملك محمد السادس يمنع وزراء الحكومة من الإعلام العمومي في نهاية الولاية

الملك محمد السادس يمنع وزراء الحكومة من الإعلام العمومي في نهاية الولاية
صورة: و.م.ع
الخميس 3 يونيو 2021 - 16:05

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن الملك محمدا السادس أعطى تعليماته من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطتهم.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة خلال المجلس الحكومي، أن تعليمات الملك أمرت بالاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة، منبها إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين “الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات”.

وأشار العثماني إلى انعقاد اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أنه “تبين من خلال هذا الاجتماع أن جزءا مهما من الالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي تم تنفيذه، فيما توجد إجراءات أخرى قيد التنفيذ”.

واعتبر رئيس الحكومة أن حصيلة إنجازات العمل الحكومي برسم السنة الرابعة “مشرفة، بفضل العمل الدؤوب لأعضاء الحكومة ومسؤولي وأطر مختلف القطاعات، وبفضل روح الفريق التي تميز الأداء الجماعي للحكومة”.

ودعا العثماني أعضاء الحكومة، خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية، إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، والمشاريع التي قدمت أمام الملك، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

الأنشطة الوزارية المجلس الحكومي سعد الدين العثماني محمد السادس

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‫تعليقات الزوار

31
  • islama
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:08

    كان غا حيدتيهم وعطي تسيير لشي شركة من كوريا شمالية عاش الملك وعاش شعب

    28
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  • صفوان
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:09

    من بين أمنيات والأحلام التي أدعو الله أن تتحقق وهي سقوط هده الحكومة الممثلة في العدالة وتنمية والله والله إني أحببت جميع رؤساء الحكومة السابقين إلا هاد الرئيس الحالي…..لا علاقة له .بعربية مجاتش معاه رئيس حكومة..

    24
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  • غاليك مشرفة
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:13

    اويلي اويلي على مشرفة غادي ندب حناكي على هاد الغديد لي شداني من جيهت هاد الحكومة الفاشلة

    12
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  • فيصل
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:14

    قرار صائب اللهم إحفظ ملكنا محمد السادس و الشعب المغربي.

    10
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  • nabil
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:15

    أن الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطة الوزراء. سير الله ينصرك و يحفضك لينا يا رب

    14
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  • Tagma
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:16

    يجب محاسبة الوزراء وكل المسؤولين على منجزاتهم واين صرفوا المال العام ومظاهر الإغتناء عليهم وعلى اسرهم إن اراد المغرب فعلا ان يكون محترما من طرف الدول الاخرى وان يبني بلد قوي ديمقراطيا واقتصاديا. غير ذلك سيستمر المغرب في حاله السابق

    13
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  • مغربي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:17

    فحال كانو فحال ماكانوش ماعندهم حتى دور في الحياة سوى الزيادة في كل شيئ ( السلع – التوقيت -…) و الدليل أثناء خلاف اللاعدالة و الاتنمية مع سيدهم بنكيران أضحى مكان منصب الحكومة شاغرا و لم نتأثر بشيئ وهذا دليل على عدم منفعة الشعب من هؤلاء

    8
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  • hamouda
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:18

    سي لعتماني راه لهضرة عليك او على لباجدة ديالك لخدما لي كيديرها ملك لبلاد كتريبوها ب تصريحات تافهه هدرو غير معا لي غادين يصوتون عليكم او نساو تصريحات سيادية مالوغوزمة ما فيديكومش كون باقي دابا سيدكم العثماني وزير الخارجية هيييييه كون الرئيس الخراءر مرتاح او كيضحك مزيان عاش من عرف قدره اما لكدوب حدهم العثماني

    4
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  • Samir
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:18

    الانتخابات في المغرب لا معنى لها إلا في تكريس الريع والتهافت على قضاء المصالح الشخصية.

    6
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  • أمين
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:20

    خطوة حسنة كان على جلالة الملك أن يمنع خروجهم الإعلامي من زماااان و خصوصا السي العثماني لأن أغلب خرجاته الإعلامية و تصريحاته كانت غالبا ما تنتهي بكارثة أو زلة لسان غير مسموح بها لرئيس حكومة و نسأل الله ان يحفظ وطننا الحبيب من شر الحاسدين و يجعله يعيش في راحة و هناء و اتحاد شعبا و ملكا و نسأل الله القدير أن يبعد عنا كل من له نية النهب و تخريب البلاد

    4
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  • مكلخ مغربي قح
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:22

    مادام لم تعطي المسءوولية للشعب لاتخاد قراراته بنفسه في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وربط محاسبته بالمسءوولية علي غرار الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها فلاننتظر اي تغيير فنفس الاسطوانة ستتكرر والفساد سيتضاعف والشعب سيتم التنكيل به بتفقيره وتجويعه اكثر فاكثر.فتيع كل شيء في هذا البلد مع الاسف الشديد .الكل واضح حتي للاعمي.

    3
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  • مغربي سيموت ولن يسرق صوته
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:22

    صوتوا يا مغاربة لكي لا يعود من بهدلو البلاد و العباد.

    3
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  • الحكومة شتت شملي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:24

    افتحو الحدود افتحو الحدود هل من مستمع للجاليا باروبا نريد فتح الحدود

    3
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  • خالد
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:25

    سيدنا عرفهم على حقيقتهم اوعرف بلا غادين اريبو الحفلة داكشي علاش منعهم من الصريح للإعلام وبالاخص داك خونا لي راه غير داوي ريس العجايب السبعة

    0
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  • Mohajer
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:26

    كانت واضحة وضوح الشمس، الوزراء عطوها للإشهار والخرجات الإعلامية،و”العمل الجاد” في أخر أنفاس الحكومة،خاصة حزب يقال عليه قريب من القصر،المهم تسالي تمثلية وتبدء أخرى ودار لقمان على حالها، الله يعفو علينا نشوفو ناس تخدم الوطن بصدق،تحترم المواطن،والمواطن يحترم الدولة،نعيشو مستورين،ونعملو حتى ولادنا يلقوا الرفاهية.والله على كل شيء قدير.

    5
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  • مواطن من المغرب
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:29

    إذن حتى وزراء الخارجية والداخلية والأوقاف معنيين بهذا القرار. فهم أعضاء في حكومة العثماني

    1
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  • abdo
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:30

    أظن أن هذ العثماني ما عيش في المغرب. لا حنا لي ماشي هنا. معرفتش اينا روح الفريق كتشتغل بيه أعضاء الحكومة هد السنة. هما كل واحد تيفكر غير في الانتخابات ملي بدأت الحكومة. واقيلة السيد ما هواش مزال ممصدق بصح أنه رئيس حكومة. إلا زاد شي ولاية غيطير ليه الفريخ

    -1
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  • الطنز البنفسجي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:31

    روح الفريق.. ههههههههه.
    العدالة والتنمية الغبية شطبو بيها الارض ومزال كتهدر على روح الفريق بكل نفاق ومسؤولية..
    كل الاحزاب بدون استثناء انتهازيين ومرايقية.
    كاين غير الملك وبوريطة والقجع وشويييييكيك ديال اخنوش فالفلاحة…. البقية الى مزبلة التاريخ.
    الواعرة هي ديال البارح العثماني والشوهة ديال المناورات فالصحراء…. هذا رئيس حكومة وبللدو فأزمة ديبلوماسية يا حسرة.. يعني هامش الخطأ خاص يكون منعدم.

    -2
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  • بوعزة
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:32

    حصيلة الحكومة ..مشرفة ….!!!!!!………….

    -1
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  • شهاب النيزكي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:33

    لو لم يكن هناك ملك حكيم في هذه البلاد له الكلمة الأخيرة لقامت هذه الحكومات بالتهامنا أحياء.

    0
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  • dina
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:43

    راه الملك ما بغاش يحرجك وصافي على الزبلة الي درتي. وفهم ايلا بغيتي تفهم.

    0
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  • chouaib
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:43

    صراحة حنا كنحترمو قرار ملكي ولكن هد ناس رهم معطو الهد شعب ولو باش نهدرو بصراحة ولكن غالب الله هادا هوا جهدهم ‍♂️‍♂️‍♂️

    0
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  • عدنان اليساري
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:47

    العثماني بتويتة ذكية أحرج محمد السادس وقرصو دار ليه الرهاب العصبي

    0
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  • أمريكي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:47

    أكيد تصريح العثماني بخصوص المناورات الأمريكية في الصحراء هو السبب

    0
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  • ماجد واويزغت
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:50

    أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1

    0
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  • انتباه...
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:51

    توضيح… عندما تدخل البعض بتغربدتهم حول مناورات الأسد الإفريقي… كان تدخلا سافرا في شؤون القيادة العليا لإدارة الدفاع التي هي ليست من اختصاصهم…

    0
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  • عبداللطيف rabat
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:51

    يجب تدعيم الجبهة الداخلية،وتغيير جذري للوجوه القديمة وتمكين صناديق الاقتراع من إفراز نخب من شأنها الدفاع عن مكتسبات المملكة المغربية في المحافل الدولية والوقوف في وجه الأعداء المتربصين بأمن واستقرار الوطن وأخص بالذكر محور الشر / الجزائر ،جنوب افريقيا،اسبانيا،المانيا/

    0
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  • متتبع
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:53

    راني نشم ريحة شي حاااجة فالسياسة الخارجية عمرها ما كانت رآها جاية فالطريق. لننتظر و نرى.

    0
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  • عبد العالي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:55

    حكومة فاشلة بكل ما للكلمة من معنى العثماني دمية تسير كما يراد لها.

    0
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  • Aziz
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:56

    Nous espérons à Mr El Ohtmanie que vous dégagez et vous rejoigniez votre ancien 1 ministre Mr Ben Kirane
    Vous ne méritez pas d’être responsable du gouvernement
    Mr Ohtmanie vous avez fait une grosse connerie quand vous étiez ministre des affaires étrangères
    Je ne sais pas pourquoi le Roi Mohamed Six vous a placé chef du gouvernement
    Vous nous avez fait Faillir provoquer des pb avec Israël. donc les USA
    Heureusement qu’on attrapé l’erreur et dire que vous avez fait fait juste un tweeter et non. Une déclaration au nom du Maroc
    Vous qualifiez. L’Allemagne d’être du côté du terrorisme et vous vous rangez du côté de Hamas terroristes
    Quel hypocrisie

    0
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  • فؤاد ش
    الخميس 3 يونيو 2021 - 16:58

    لست من انصار هاته الحكومة لا من بعيد و لا من فريب . لكن ما يدهشني هو كيف يمكن منع سلطة منتخبة من الاعلام العمومي الممول بالمال العام؟! مهما كانت الاسباب

    0
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