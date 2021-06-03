الملك محمد السادس يمنع وزراء الحكومة من الإعلام العمومي في نهاية الولاية

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن الملك محمدا السادس أعطى تعليماته من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطتهم.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة خلال المجلس الحكومي، أن تعليمات الملك أمرت بالاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة، منبها إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين “الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات”.
وأشار العثماني إلى انعقاد اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أنه “تبين من خلال هذا الاجتماع أن جزءا مهما من الالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي تم تنفيذه، فيما توجد إجراءات أخرى قيد التنفيذ”.
واعتبر رئيس الحكومة أن حصيلة إنجازات العمل الحكومي برسم السنة الرابعة “مشرفة، بفضل العمل الدؤوب لأعضاء الحكومة ومسؤولي وأطر مختلف القطاعات، وبفضل روح الفريق التي تميز الأداء الجماعي للحكومة”.
ودعا العثماني أعضاء الحكومة، خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية، إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، والمشاريع التي قدمت أمام الملك، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
كان غا حيدتيهم وعطي تسيير لشي شركة من كوريا شمالية عاش الملك وعاش شعب
من بين أمنيات والأحلام التي أدعو الله أن تتحقق وهي سقوط هده الحكومة الممثلة في العدالة وتنمية والله والله إني أحببت جميع رؤساء الحكومة السابقين إلا هاد الرئيس الحالي…..لا علاقة له .بعربية مجاتش معاه رئيس حكومة..
اويلي اويلي على مشرفة غادي ندب حناكي على هاد الغديد لي شداني من جيهت هاد الحكومة الفاشلة
قرار صائب اللهم إحفظ ملكنا محمد السادس و الشعب المغربي.
أن الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطة الوزراء. سير الله ينصرك و يحفضك لينا يا رب
يجب محاسبة الوزراء وكل المسؤولين على منجزاتهم واين صرفوا المال العام ومظاهر الإغتناء عليهم وعلى اسرهم إن اراد المغرب فعلا ان يكون محترما من طرف الدول الاخرى وان يبني بلد قوي ديمقراطيا واقتصاديا. غير ذلك سيستمر المغرب في حاله السابق
فحال كانو فحال ماكانوش ماعندهم حتى دور في الحياة سوى الزيادة في كل شيئ ( السلع – التوقيت -…) و الدليل أثناء خلاف اللاعدالة و الاتنمية مع سيدهم بنكيران أضحى مكان منصب الحكومة شاغرا و لم نتأثر بشيئ وهذا دليل على عدم منفعة الشعب من هؤلاء
سي لعتماني راه لهضرة عليك او على لباجدة ديالك لخدما لي كيديرها ملك لبلاد كتريبوها ب تصريحات تافهه هدرو غير معا لي غادين يصوتون عليكم او نساو تصريحات سيادية مالوغوزمة ما فيديكومش كون باقي دابا سيدكم العثماني وزير الخارجية هيييييه كون الرئيس الخراءر مرتاح او كيضحك مزيان عاش من عرف قدره اما لكدوب حدهم العثماني
الانتخابات في المغرب لا معنى لها إلا في تكريس الريع والتهافت على قضاء المصالح الشخصية.
خطوة حسنة كان على جلالة الملك أن يمنع خروجهم الإعلامي من زماااان و خصوصا السي العثماني لأن أغلب خرجاته الإعلامية و تصريحاته كانت غالبا ما تنتهي بكارثة أو زلة لسان غير مسموح بها لرئيس حكومة و نسأل الله ان يحفظ وطننا الحبيب من شر الحاسدين و يجعله يعيش في راحة و هناء و اتحاد شعبا و ملكا و نسأل الله القدير أن يبعد عنا كل من له نية النهب و تخريب البلاد
مادام لم تعطي المسءوولية للشعب لاتخاد قراراته بنفسه في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وربط محاسبته بالمسءوولية علي غرار الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها فلاننتظر اي تغيير فنفس الاسطوانة ستتكرر والفساد سيتضاعف والشعب سيتم التنكيل به بتفقيره وتجويعه اكثر فاكثر.فتيع كل شيء في هذا البلد مع الاسف الشديد .الكل واضح حتي للاعمي.
صوتوا يا مغاربة لكي لا يعود من بهدلو البلاد و العباد.
افتحو الحدود افتحو الحدود هل من مستمع للجاليا باروبا نريد فتح الحدود
سيدنا عرفهم على حقيقتهم اوعرف بلا غادين اريبو الحفلة داكشي علاش منعهم من الصريح للإعلام وبالاخص داك خونا لي راه غير داوي ريس العجايب السبعة
كانت واضحة وضوح الشمس، الوزراء عطوها للإشهار والخرجات الإعلامية،و”العمل الجاد” في أخر أنفاس الحكومة،خاصة حزب يقال عليه قريب من القصر،المهم تسالي تمثلية وتبدء أخرى ودار لقمان على حالها، الله يعفو علينا نشوفو ناس تخدم الوطن بصدق،تحترم المواطن،والمواطن يحترم الدولة،نعيشو مستورين،ونعملو حتى ولادنا يلقوا الرفاهية.والله على كل شيء قدير.
إذن حتى وزراء الخارجية والداخلية والأوقاف معنيين بهذا القرار. فهم أعضاء في حكومة العثماني
أظن أن هذ العثماني ما عيش في المغرب. لا حنا لي ماشي هنا. معرفتش اينا روح الفريق كتشتغل بيه أعضاء الحكومة هد السنة. هما كل واحد تيفكر غير في الانتخابات ملي بدأت الحكومة. واقيلة السيد ما هواش مزال ممصدق بصح أنه رئيس حكومة. إلا زاد شي ولاية غيطير ليه الفريخ
روح الفريق.. ههههههههه.
العدالة والتنمية الغبية شطبو بيها الارض ومزال كتهدر على روح الفريق بكل نفاق ومسؤولية..
كل الاحزاب بدون استثناء انتهازيين ومرايقية.
كاين غير الملك وبوريطة والقجع وشويييييكيك ديال اخنوش فالفلاحة…. البقية الى مزبلة التاريخ.
الواعرة هي ديال البارح العثماني والشوهة ديال المناورات فالصحراء…. هذا رئيس حكومة وبللدو فأزمة ديبلوماسية يا حسرة.. يعني هامش الخطأ خاص يكون منعدم.
حصيلة الحكومة ..مشرفة ….!!!!!!………….
لو لم يكن هناك ملك حكيم في هذه البلاد له الكلمة الأخيرة لقامت هذه الحكومات بالتهامنا أحياء.
راه الملك ما بغاش يحرجك وصافي على الزبلة الي درتي. وفهم ايلا بغيتي تفهم.
صراحة حنا كنحترمو قرار ملكي ولكن هد ناس رهم معطو الهد شعب ولو باش نهدرو بصراحة ولكن غالب الله هادا هوا جهدهم ♂️♂️♂️
العثماني بتويتة ذكية أحرج محمد السادس وقرصو دار ليه الرهاب العصبي
أكيد تصريح العثماني بخصوص المناورات الأمريكية في الصحراء هو السبب
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1
توضيح… عندما تدخل البعض بتغربدتهم حول مناورات الأسد الإفريقي… كان تدخلا سافرا في شؤون القيادة العليا لإدارة الدفاع التي هي ليست من اختصاصهم…
يجب تدعيم الجبهة الداخلية،وتغيير جذري للوجوه القديمة وتمكين صناديق الاقتراع من إفراز نخب من شأنها الدفاع عن مكتسبات المملكة المغربية في المحافل الدولية والوقوف في وجه الأعداء المتربصين بأمن واستقرار الوطن وأخص بالذكر محور الشر / الجزائر ،جنوب افريقيا،اسبانيا،المانيا/
راني نشم ريحة شي حاااجة فالسياسة الخارجية عمرها ما كانت رآها جاية فالطريق. لننتظر و نرى.
حكومة فاشلة بكل ما للكلمة من معنى العثماني دمية تسير كما يراد لها.
Nous espérons à Mr El Ohtmanie que vous dégagez et vous rejoigniez votre ancien 1 ministre Mr Ben Kirane
Vous ne méritez pas d’être responsable du gouvernement
Mr Ohtmanie vous avez fait une grosse connerie quand vous étiez ministre des affaires étrangères
Je ne sais pas pourquoi le Roi Mohamed Six vous a placé chef du gouvernement
Vous nous avez fait Faillir provoquer des pb avec Israël. donc les USA
Heureusement qu’on attrapé l’erreur et dire que vous avez fait fait juste un tweeter et non. Une déclaration au nom du Maroc
Vous qualifiez. L’Allemagne d’être du côté du terrorisme et vous vous rangez du côté de Hamas terroristes
Quel hypocrisie
لست من انصار هاته الحكومة لا من بعيد و لا من فريب . لكن ما يدهشني هو كيف يمكن منع سلطة منتخبة من الاعلام العمومي الممول بالمال العام؟! مهما كانت الاسباب