الملك محمد السادس يمنع وزراء الحكومة من الإعلام العمومي في نهاية الولاية

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن الملك محمدا السادس أعطى تعليماته من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطتهم.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة خلال المجلس الحكومي، أن تعليمات الملك أمرت بالاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة، منبها إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين “الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات”.

وأشار العثماني إلى انعقاد اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أنه “تبين من خلال هذا الاجتماع أن جزءا مهما من الالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي تم تنفيذه، فيما توجد إجراءات أخرى قيد التنفيذ”.

واعتبر رئيس الحكومة أن حصيلة إنجازات العمل الحكومي برسم السنة الرابعة “مشرفة، بفضل العمل الدؤوب لأعضاء الحكومة ومسؤولي وأطر مختلف القطاعات، وبفضل روح الفريق التي تميز الأداء الجماعي للحكومة”.

ودعا العثماني أعضاء الحكومة، خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية، إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، والمشاريع التي قدمت أمام الملك، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.