الملك يبارك حفل عقد قران ابنة الأميرة للا أسماء

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، قبل قليل، أنه بمباركة من الملك محمد السادس، تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف، كريمة الأميرة للا أسماء، بالشاب عادل الحاجي.
واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة “كورونا”، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص.
في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:
“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف، كريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، بالشاب عادل الحاجي.
واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وجعل أيام جلالته حافلة بالأفراح والمسرات، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء”.
الف مبروك. الله اكمل اعليك بلخير
مبروك وألف مبروك والله يسهل على جميع شباب هاد الوطن على إستقرار وبناء أسرة لتعطي الرجال
بارك الله لهما.. الف مبروك لكل العائلة الملكية
الله اكمل بخير ونحن بدورنا الملك محمد السادس الله اطول لينا ف عمرو ..
دامت لكم الأفراح و المسرات سيدي المنصور بالله سيدي محمد السادس وكامل الأسرة العلوية.
زواج ميمون ، بالرفاء والبنين ، مبارك مسعود
مبروك عليها والله يتبت الغرس ويحفظ لينا ملكنا الحبيب و وطنا العزير شكراا هسبريس
اللهم بارك وزفاف ميمون اللهم بارك وزفاف ميمون اللهم بارك وزفاف ميمون
الله يكمل بالخير ،،متمنياتنا بالسعاده،والبنين وحفظكم من كل شر يا رب العالمين
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.وبارك في عمر محمد السادس نصره الله
ألف ألف مبروووك بالرفاهية والبنين والصحة والسلامة وعاشت الأسرة الملكية الشريفة
اللهم اجعله زوجا مباركا بالرفاء.و البنين على الأسرة الملكية
مبروك و الف مبروك. الله يحفضك الملك ديالنا. و العديان ينطحو الحيط
الله اكمل بخير، احسن حاجة دارتوها في اطار عائلي
ألف مبروك للعروسين بمناسبة عقد قرانهما وأسأل الله تعالى بأن يجعل أفراحكم من خير وأفضل الأفراح وأجملها وأسأل الله االصحة والعافية لملكنا المحبوب .
بالرفاء والبنين زواج مبروك للعروسين اسعدكم الله والله ابرك فعمر سيد ي ويحفظ الأسرة العلوية
الف مبروك للعائلة الملكية .ادام الله عليكم المسرات و الافراح . الله يحفض سيدنا و يحفض بلادنا المغرب .
الله يبارك..الله يرزقهم السعادة الزوجية……الله الوطن الملك
ألف ألف ألف مبروك و الله يبارك ف عمر ملكنا و العائلة الملكية الشريفة و الشعب المغربي داخل و خارج أرض الوطن
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ورزقكم الله الذرية الصالحة
الله يبارك
ويتبث الغرس وبالبنات والبنين
ايوا هاكا عطيونا الافراح والمسرات
بغيناه يكون ان شاء الله عام الخير على كل المغاربة والعالم
اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير.متمنياتي للعروسين بالرفاء والبنين والسعادة الدائمة.والف مبروك للأسرة الملكية.
الف مبروك بالرفاه والبنين الله يتمم على خير وبهذه المناسبة اجدد حبي وولائي لملكي المحبوب الغالي حفظكم الله ❤
الف مبروك ويكمل بالخير انشاء الله للأسرة الملكية العزيزة علينا.
ألف ألف مبروك الله يكمل بخير والسعادة والله ينصر ملكنا الغالي ويطول في عمره و يبارك لنا في ولي العهد مولاي الحسن. ودامت للاسرة العلوية الشريفة كل الافراح والمسرات وكذا الشعب المغربي قاطبة.
الله يبارك في هذا القرآن، ومبروك للعائلة الملكية الشريفة
هنيئا و بالرفاه و البنين و البنات و طول العمر
الاسرة الملكية تحتفل بعقد قران الاميرة و غير مبالية تماما بخزعبلات قناة الشرور في دولة الشقاق و النفاق. بالرفاه و البنين ان شاء الله
ابغينا نخدمو عام و انا جالس واش المقاهي و الملاعب حالين و الطوبيسات عامرين ووانا جالس
الف مبروووووك، حفظ الله ملكنا الغالي محمد السادس والأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي والجالية المغربية، ألف مبروووك
الف مبروك لاميرتنا.وتهانينا لجلالة الملك نصره الله وحفظه.
الله الوطن الملك.
الف مبارك لكما ان شاء الله بالرفاه والبنين
الله ابارك لهم او اعطيهم الذرية الصالحة انشاء الله
الف مبروك وحفظ الله جلالة الملك محمد السادس وولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وصنوه الرشيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة