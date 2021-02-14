الملك يبارك حفل عقد قران ابنة الأميرة للا أسماء

الملك يبارك حفل عقد قران ابنة الأميرة للا أسماء
صورة: أرشيف
الأحد 14 فبراير 2021 - 19:39

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، قبل قليل، أنه بمباركة من الملك محمد السادس، تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف، كريمة الأميرة للا أسماء، بالشاب عادل الحاجي.

واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة “كورونا”، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص.

في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف، كريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، بالشاب عادل الحاجي.

واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وجعل أيام جلالته حافلة بالأفراح والمسرات، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء”.

الأميرة للا أسماء الملك محمد السادس عادل الحاجي للا نهيلة بوشنتوف وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

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‫تعليقات الزوار

34
  • مهاجر
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:43

    الف مبروك. الله اكمل اعليك بلخير

    67
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  • hero
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:43

    مبروك وألف مبروك والله يسهل على جميع شباب هاد الوطن على إستقرار وبناء أسرة لتعطي الرجال

    75
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  • محمد نايت أوكرام
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:43

    بارك الله لهما.. الف مبروك لكل العائلة الملكية

    54
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  • رد بالك
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:43

    الله اكمل بخير ونحن بدورنا الملك محمد السادس الله اطول لينا ف عمرو ..

    44
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  • مغربي
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:43

    دامت لكم الأفراح و المسرات سيدي المنصور بالله سيدي محمد السادس وكامل الأسرة العلوية.

    44
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  • ABOUYOUSRA
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:43

    زواج ميمون ، بالرفاء والبنين ، مبارك مسعود

    45
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  • مريم
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:43

    مبروك عليها والله يتبت الغرس ويحفظ لينا ملكنا الحبيب و وطنا العزير شكراا هسبريس

    33
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  • mimoun
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:43

    اللهم بارك وزفاف ميمون اللهم بارك وزفاف ميمون اللهم بارك وزفاف ميمون

    32
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  • marroquí
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:44

    الله يكمل بالخير ،،متمنياتنا بالسعاده،والبنين وحفظكم من كل شر يا رب العالمين

    30
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  • سامي
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:44

    بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.وبارك في عمر محمد السادس نصره الله

    24
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  • كمال جعافري
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:45

    ألف ألف مبروووك بالرفاهية والبنين والصحة والسلامة وعاشت الأسرة الملكية الشريفة

    17
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  • مونية
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:46

    اللهم اجعله زوجا مباركا بالرفاء.و البنين على الأسرة الملكية

    16
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  • Marocain pur
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:46

    مبروك و الف مبروك. الله يحفضك الملك ديالنا. و العديان ينطحو الحيط

    17
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  • abde
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:48

    الله اكمل بخير، احسن حاجة دارتوها في اطار عائلي

    8
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  • ARGAZ
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:48

    ألف مبروك للعروسين بمناسبة عقد قرانهما وأسأل الله تعالى بأن يجعل أفراحكم من خير وأفضل الأفراح وأجملها وأسأل الله االصحة والعافية لملكنا المحبوب .

    9
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  • Ahmad
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:49

    بالرفاء والبنين زواج مبروك للعروسين اسعدكم الله والله ابرك فعمر سيد ي ويحفظ الأسرة العلوية

    8
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  • midkor
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:49

    الف مبروك للعائلة الملكية .ادام الله عليكم المسرات و الافراح . الله يحفض سيدنا و يحفض بلادنا المغرب .

    8
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  • محمد
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:50

    الله يبارك..الله يرزقهم السعادة الزوجية……الله الوطن الملك

    7
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  • مريم
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:51

    ألف ألف ألف مبروك و الله يبارك ف عمر ملكنا و العائلة الملكية الشريفة و الشعب المغربي داخل و خارج أرض الوطن

    5
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  • الرباطي
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:52

    بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ورزقكم الله الذرية الصالحة

    8
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  • بغينا نشوفوا التصاور
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:54

    الله يبارك
    ويتبث الغرس وبالبنات والبنين
    ايوا هاكا عطيونا الافراح والمسرات
    بغيناه يكون ان شاء الله عام الخير على كل المغاربة والعالم

    4
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  • تهنئة
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:55

    اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير.متمنياتي للعروسين بالرفاء والبنين والسعادة الدائمة.والف مبروك للأسرة الملكية.

    7
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  • خادمة الاعتاب من فنلندا
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:55

    الف مبروك بالرفاه والبنين الله يتمم على خير وبهذه المناسبة اجدد حبي وولائي لملكي المحبوب الغالي حفظكم الله ❤

    4
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  • عبدالله
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:57

    الف مبروك ويكمل بالخير انشاء الله للأسرة الملكية العزيزة علينا.

    4
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  • عبدو
    الأحد 14 فبراير 2021 - 19:58

    ألف ألف مبروك الله يكمل بخير والسعادة والله ينصر ملكنا الغالي ويطول في عمره و يبارك لنا في ولي العهد مولاي الحسن. ودامت للاسرة العلوية الشريفة كل الافراح والمسرات وكذا الشعب المغربي قاطبة.

    4
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  • مبروك
    الأحد 14 فبراير 2021 - 20:02

    الله يبارك في هذا القرآن، ومبروك للعائلة الملكية الشريفة

    1
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  • عماد
    الأحد 14 فبراير 2021 - 20:04

    هنيئا و بالرفاه و البنين و البنات و طول العمر

    1
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  • حسنو
    الأحد 14 فبراير 2021 - 20:04

    الاسرة الملكية تحتفل بعقد قران الاميرة و غير مبالية تماما بخزعبلات قناة الشرور في دولة الشقاق و النفاق. بالرفاه و البنين ان شاء الله

    1
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  • محمد
    الأحد 14 فبراير 2021 - 20:06

    ابغينا نخدمو عام و انا جالس واش المقاهي و الملاعب حالين و الطوبيسات عامرين ووانا جالس

    0
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  • med
    الأحد 14 فبراير 2021 - 20:06

    الف مبروووووك، حفظ الله ملكنا الغالي محمد السادس والأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي والجالية المغربية، ألف مبروووك

    0
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  • شرف 58
    الأحد 14 فبراير 2021 - 20:11

    الف مبروك لاميرتنا.وتهانينا لجلالة الملك نصره الله وحفظه.
    الله الوطن الملك.

    -1
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  • فاطمة
    الأحد 14 فبراير 2021 - 20:11

    الف مبارك لكما ان شاء الله بالرفاه والبنين

    -1
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  • مهاجر
    الأحد 14 فبراير 2021 - 20:16

    الله ابارك لهم او اعطيهم الذرية الصالحة انشاء الله

    0
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  • من الأطلس المتوسط
    الأحد 14 فبراير 2021 - 20:17

    الف مبروك وحفظ الله جلالة الملك محمد السادس وولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن وصنوه الرشيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة

    0
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