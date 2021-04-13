الملك يترأس توقيع اتفاقية "الحماية الاجتماعية"

الملك يترأس توقيع اتفاقية "الحماية الاجتماعية"
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 19:30

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن الملك محمدا السادس من المرتقب أن يستقبل، غدا الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، القطاعات الحكومية المعنية بالحماية الاجتماعية.

المعطيات، التي كشفت عنها مصادر حكومية ونقابية، أكدت أن الاستقبال سيشهد حضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية إلى جانب قطاعات الصحة والشغل والداخلية والمالية، حيث سيتم توقيع اتفاقية تنزيل الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن اللقاء، الذي تلقى الوزراء والمسؤولون النقابيون بالمركزيات الخمس الكبرى الدعوة للحضور له، كان مبرمجا اليوم الثلاثاء؛ لكنه تأجل إلى غد الأربعاء.

اتفاقية الحماية الاجتماعية القطاعات الحكومية الملك محمد السادس النقابات

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