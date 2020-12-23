الملك يجدد دعم قضية فلسطين ويَعِد بصيانة الهوية التاريخية للقدس

وجه الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس محمود عباس، أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، عبر فيها عن ارتياحه لمضامين الاتصال الهاتفي الهام الذي أجراه معه يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري، وما طبعه من حوار مثمر وتفاعل متبادل حول موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية، والتزامها الدائم والموصول بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقد جدد الملك في هذه الرسالة، التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
ونهوضا من العاهل المغربي بأمانة رئاسة لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فقد أكد في هذه الرسالة أنه لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة، كأرض للتعايش، بين الأديان السماوية، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى.
كما أكد الجالس على عرش المملكة أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وأنه سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع ما تم الاتفاق عليه بين القائدين، أبلغ الملك الرئيس الفلسطيني بأنه سيتم قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الواحدة والعشرين، بالمملكة المغربية، للانكباب على دراسة السبل الكفيلة بتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، والإسهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية.
وفي نفس السياق، سيتم في الفترة القادمة تحيين هياكل وكالة بيت مال القدس الشريف وذلك في أفق إعطائها نفسا جديدا يمكنها، تحت إشراف الملك الشخصي، من مواصلة إنجاز خطط وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية والسكن وكل ما يرتبط بالميدان الاجتماعي لفائدة الساكنة الفلسطينية بمدينة القدس.
الله يبارك في عمر سيدي الله يطول في عمر سيدي و ساعة مبروكة…..كلام مفعم بالاحساس و حب الانتماء الى هاذا البلد من طرف مئير بن شابات، بلد الأولياءالصالحين. ليس كبعض الخوت الذين وقفنا معاهم في الاستقلال و عاوناهم بالطعام و السلاح و القرطاس و دابا كيدعيو علينا في خطب الجمعة…..الى مزيلة التاريخ و الى الدرك الأسفل من النار. عاشت إسرائيل و عاش المغرب ولا عاش من خانه و من سيخونه.
رغم كل ما يفعله جلالة الملك والشعب المغربي من تضامن وتأزر ودعم قوي وصريح بشتى أنواعه على مر الأعوام لفلسطين إلى أننا لم نسمع يوما ما أي مسؤول فلسطيني يقول بعبارة * الصحراء مغربية ولا حل خارج سيادة المملكة المغربية * لماذا لم تفتتح دولة فلسطين قنصلية عامة لها بمدينة العيون او الداخلة رغم أن موقفها غير قوي على الصعيد الدولي نريد رد الجميل منهم لنا فقط .
المغرب دار الخير في اليهود ولم ينسوه ابدا … ودار الخير في مسلمين ونقلبو عليه.. الصحراء اولا وبعدها باقي القضايا.. والله العضيم لي غادي يخرج من فلسطين اكتر من لي خرج من الجارة السوء… اغلبية الفلسطنين تكرهون المغاربة م زمان وانا عاشرتهم ويكلون الاحترام الكبير للجزائر الخائنة… الخائن يتبع الخائن . يحيا المغرب وتحيا اسرائيل… انشري من فضلك
المغرب يدعم القضية الفلسطينية وفلسطين مواقفها عدائية اتجاه الوحدة الترابية لبلدي المغرب .. على العموم أتوقع الخير الكثير من دولة إسرائيل والأيام بيننا …
حكومة إسرائيل تخلي القدس من سكانها المسيحيين والمسلمين وتعوضهم بيهود أمريكيين أغنياء
هادي سميتها المملكة المغربية، لا نحن جمهورية من الجمهوريات التافهة و لا نحن دولة وليدة الأمس بحال شي ناس حدانا… من الآخر، احنا عارفين راسنا مزيان اش كنديرو.
daba, nous on est avec palestine ou israel??
wedertouni o ana deja mweder!
من الان المغرب سيرعى مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسراءليين بدون مزايدات و لا تدخلات اجنبية
لابد من انهاء هذا الصراع وسيكون الحل انشاء الله بوساطة مغربية برءاسة ملك البلاد
والجميع يعلم ان اغلب الاسراءليين يقدرون و يحترمون ملوك المغرب
الديبلوماسية الملكية أربكت خطط الأعداء وجيران السوء , دمت لنا يا ملكنا الغالي محبوب المغاربة عاش الملك والمملكة المغربية الشريفة