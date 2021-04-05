الممثل تغماوي يخرق "الطوارئ" في مراكش
هسبريس من مراكش
الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:20
اضطر الممثل العالمي المغربي سعيد تغماوي إلى دفع 300 درهم غرامة؛ وذلك إثر ضبطه بأحد مطاعم مراكش، رفقة زبائن آخرين، وهم في حالة خرق لحالة الطوارئ الصحية.
وقد بلغ عدد المتواجدين في المطعم الذين تم تغريمهم ضمن هذه النازلة، بينهم سعيد تغماوي، 22 زبونا بالضبط.
كما جرى إخضاع صاحب المطعم لبحث من طرف عناصر أمن مراكش، لخرق حالة الطوارئ وعدم احترام شروط السلامة الصحية.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
يا ودي شكون فينا اللي التزم كليا بالطوارئ؟ شكون فينا اللي احترم القيود مائة بالمائة؟؟
نعم الممثل خرق الطوارئ الصحية لكن ماهي هذه الخروقات الذي تتحدث عليها …
بعد لحظات سيخرج له فيديو مصور يظهر فيه وهو يؤدي تلك الغرامة. فينتشر ذاك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. فبدل تلك 300درهم سيربح 300ألف درهم قبل عودته لفرنسا
في الحقيقة، مثل هذه الأخبار تُظهر بأن المغرب يسير في الإتجاه الصحيح، حيث القانون لا يستثني أحد، فترجع للدولة هيبتها و للمواطن العادي ثقته في القضاء و في المؤسسات
كثرت هم كضحك ههه دابة لي بغا ياكل شي كاسكروط تاع طون او حرور اخلص عليه 6000ريال ههه واعرة هادي
مالهدف من الموضوع تغماوي بحالو بحال اي مواطن عادي لاش غايتنشر هاد الخبر اصلا. ماذا إستفادنا من هاد الموضوع
اودي السوشيال ميديا عامر ب”المؤثرين” مخترقين قوانين الحجر الصحي منذ اشهر ، سفر ، تجمعات ، حفلات الشطيح …. الخ ولا من بحرك ساكنا
مباليكم غير هادا ؟
بفيت نخلص 300 درهم قالو ليا ميمكنش حتا اجيك من المحكمة وتخلص 800dh كيدار ليها هاد
كيبانلي أن المؤثرين والفنانين هما لي واكلين الدق مع خرق الطوارئ، هما لي كيخلصو، شيخة طراكس تحكم عليها بشهر ديال الحبس بسبب حفلة خطوبة وا كولشي معرس علاش مايتشبروشي الناس العاديين، الدنيا كتغلي مورا الثمانية بالبشر في المطاع والقهاوي، إذن خاص كولشي يخلص المخالفة
وزارة تبيع او وزارة تشد كلنا مخترقون واش هد سعيد مقدم ولا شنو
كثرت الهم كاتضحك. دبا علاش هاد الخبر. واش هو ماشي بشر نازل من شي كوكب أخر. كلنا سواسية
سيرو للحاللات وا لطوبيسات والطاكسيات وشوفو واش كاين شي احترام لحالة الطوارئ ولا حاكرين على المواطن.
دابة بغاو اقولو لينا بلي دولة عندها كولشي سواسية ملي بغاو اعطيوه خطية حتى جابو صحافة ههه هذا غير تحضير نفسي لحجر
بغيتو تشوهو السيد صافي…… اش دار كاع ؟؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله