الممثل تغماوي يخرق "الطوارئ" في مراكش

اضطر الممثل العالمي المغربي سعيد تغماوي إلى دفع 300 درهم غرامة؛ وذلك إثر ضبطه بأحد مطاعم مراكش، رفقة زبائن آخرين، وهم في حالة خرق لحالة الطوارئ الصحية.

وقد بلغ عدد المتواجدين في المطعم الذين تم تغريمهم ضمن هذه النازلة، بينهم سعيد تغماوي، 22 زبونا بالضبط.

كما جرى إخضاع صاحب المطعم لبحث من طرف عناصر أمن مراكش، لخرق حالة الطوارئ وعدم احترام شروط السلامة الصحية.