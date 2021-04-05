الممثل تغماوي يخرق "الطوارئ" في مراكش

الممثل تغماوي يخرق "الطوارئ" في مراكش
صورة: أرشيف
الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:20

اضطر الممثل العالمي المغربي سعيد تغماوي إلى دفع 300 درهم غرامة؛ وذلك إثر ضبطه بأحد مطاعم مراكش، رفقة زبائن آخرين، وهم في حالة خرق لحالة الطوارئ الصحية.

وقد بلغ عدد المتواجدين في المطعم الذين تم تغريمهم ضمن هذه النازلة، بينهم سعيد تغماوي، 22 زبونا بالضبط.

كما جرى إخضاع صاحب المطعم لبحث من طرف عناصر أمن مراكش، لخرق حالة الطوارئ وعدم احترام شروط السلامة الصحية.

خرق الطوارئ الصحية سعيد تغماوي فيروس كورونا مدينة مراكش

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‫تعليقات الزوار

14
  • حسنو
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:47

    يا ودي شكون فينا اللي التزم كليا بالطوارئ؟ شكون فينا اللي احترم القيود مائة بالمائة؟؟

    26
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  • [email protected]
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:53

    نعم الممثل خرق الطوارئ الصحية لكن ماهي هذه الخروقات الذي تتحدث عليها …

    -3
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:57

    بعد لحظات سيخرج له فيديو مصور يظهر فيه وهو يؤدي تلك الغرامة. فينتشر ذاك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. فبدل تلك 300درهم سيربح 300ألف درهم قبل عودته لفرنسا

    -6
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  • yaaaaaaaadris
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 11:58

    في الحقيقة، مثل هذه الأخبار تُظهر بأن المغرب يسير في الإتجاه الصحيح، حيث القانون لا يستثني أحد، فترجع للدولة هيبتها و للمواطن العادي ثقته في القضاء و في المؤسسات

    -36
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  • سلام عليكم
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:04

    كثرت هم كضحك ههه دابة لي بغا ياكل شي كاسكروط تاع طون او حرور اخلص عليه 6000ريال ههه واعرة هادي

    12
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  • ماذا إستفادنا
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:06

    مالهدف من الموضوع تغماوي بحالو بحال اي مواطن عادي لاش غايتنشر هاد الخبر اصلا. ماذا إستفادنا من هاد الموضوع

    44
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  • مغربي
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:07

    اودي السوشيال ميديا عامر ب”المؤثرين” مخترقين قوانين الحجر الصحي منذ اشهر ، سفر ، تجمعات ، حفلات الشطيح …. الخ ولا من بحرك ساكنا
    مباليكم غير هادا ؟

    14
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  • العجب
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:13

    بفيت نخلص 300 درهم قالو ليا ميمكنش حتا اجيك من المحكمة وتخلص 800dh كيدار ليها هاد

    -1
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  • متتبع
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:21

    كيبانلي أن المؤثرين والفنانين هما لي واكلين الدق مع خرق الطوارئ، هما لي كيخلصو، شيخة طراكس تحكم عليها بشهر ديال الحبس بسبب حفلة خطوبة وا كولشي معرس علاش مايتشبروشي الناس العاديين، الدنيا كتغلي مورا الثمانية بالبشر في المطاع والقهاوي، إذن خاص كولشي يخلص المخالفة

    2
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  • وانا دايز
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:28

    وزارة تبيع او وزارة تشد كلنا مخترقون واش هد سعيد مقدم ولا شنو

    1
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  • حميد
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:31

    كثرت الهم كاتضحك. دبا علاش هاد الخبر. واش هو ماشي بشر نازل من شي كوكب أخر. كلنا سواسية

    0
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  • أمازيغي باعمراني
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:35

    سيرو للحاللات وا لطوبيسات والطاكسيات وشوفو واش كاين شي احترام لحالة الطوارئ ولا حاكرين على المواطن.

    0
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  • دولة الحق
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:44

    دابة بغاو اقولو لينا بلي دولة عندها كولشي سواسية ملي بغاو اعطيوه خطية حتى جابو صحافة ههه هذا غير تحضير نفسي لحجر

    0
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  • [email protected]
    الإثنين 5 أبريل 2021 - 12:46

    بغيتو تشوهو السيد صافي…… اش دار كاع ؟؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله

    0
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