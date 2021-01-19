المناعة الجماعية ضدّ "كورونا" تستوجب تنويع المغرب مصادر اللقاحات

في ظلّ عدم توصل المغرب بأي لقاح مضاد لفيروس “كورونا”، اقترح عدد من الأطباء المغاربة تنويع مصادر اقتناء اللقاح وتجاوز منطق “التعامل الأحادي” مع شركة معيّنة، حتى تستطيع المملكة الوصول إلى تحقيق مناعة جماعية لدى المغاربة في أفق ماي المقبل.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحات “COVID-19” من شركة “Sinopharm” الصينية وشركة “AstraZeneca” البريطانية؛ بينما تؤكد السّلطات المغربية أنها لم تتوصل إلى حدود اليوم بأي لقاح، وبالتّالي فإن تاريخ بدء عملية التطعيم مازال يشوبه “ضباب”.
ويؤكد البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا”، أن “المقاربة التلقيحية تبقى الحل النهائي والناجع لتعطيل سلسلة تفشي الفيروس ومنع العدوى من التنقل”، مشيرا إلى أنّ “المغرب كان وسيبقى وفيا لهاته المبادئ، التي تحدد اقتناءه للقاحات وتطعيم مواطنيه بشكل جماعي”.
ودعا مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى “وجوب تفعيل التواصل حول تأخر اللقاح، واعتماد شفافية أكثر حتى لا نقيم في الغموض والحقد ونشكك في بعضنا ونعيش على الخوف من المجهول”، وفق تعبيره.
وشدد البروفيسور الإبراهيمي على أن “جميع اللقاحات التي يقتنيها المغرب أو يمكن أن يقتنيها في المستقبل ستستجيب للمعايير والضوابط العلمية والطبية والصيدلية والقانونية المعمول بها على مستوى العالم، والموثقة في توصيات منظمة الصحة العالمية”.
ورغم كل التشكيك الذي يصل بعض الأحيان إلى “التخوين والعمالة”، يقول الإبراهيمي إن “مديرية الأدوية والصيدلة واللجنة الاستشارية للترخيص في حالة الطوارئ تتمسك وستتمسك بالثوابت المقدسة التي تؤطر عملية الترخيص للأدوية واللقاحات ببلادنا، والتي ترتكز على السلامة والأمان والنجاعة والفعالية والجودة في التصنيع واليقظة الدوائية الموازية”.
واعتبر الإبراهيمي أن “الأمر يتعلق بصحة المغاربة وسلامتهم”، وتابع موضحا: “في ما يخص سينوفارم، قدمت هذه الشركة ملفها للترخيص وهو قيد التداول بين مديرية الأدوية والصيدلة واللجنة الاستشارية للترخيص في حالة الطوارئ. وكما أشار إلى ذلك مسؤول بوزارة الصحة فقد وجهت عدة تساؤلات للشركة.. وأؤكد هنا أن هذا اللقاح لن يرخص له إلا إذا كانت كل بيانات تجاربه السريرية مرفوقة بالملف، مع استكماله كل المعايير المذكورة أعلاه”.
أما في ما يخص شركة أسترا زنيكا، يقول الإبراهيمي “فلأول مرة في تاريخ المغرب يتم الترخيص للقاح في إطار إجراء الطوارئ العالمي”، وزاد: “هكذا وبعد دراسة مستوفية لكل بيانات الملف المطروح من طرف شركة أسترا زينيكا، وتمحيص الأبحاث المنشورة وملف ترخيص اللقاح ببريطانيا والهند، رخص له من طرف الوزارة الوصية”.
وبشأن تأخر اللقاح، قال الإبراهيمي إنه “راجع إلى الطلب الكبير المتزايد على اللقاحات”، لافتا الانتباه إلى أن اللجنة اقترحت قنوات متعددة لشراء لقاح جونسون & جونسون الذي سينهي تجاربه السريرية في شهر فبراير، ولاسيما أن اللوجستيك الموازي لاستعماله متوفر، وأن جرعة واحدة منه تكفي لتطوير المناعة.
عندما كانت الدول تصرف الملايير على البحث العلمي و المختبرات كنا نحن نصرفها في المهرجانات و الشطيح و الرديح اليوم نحصد ما زرعنا فقط بكل بساطة
لكن هذا التنوع سيرافقه سوء الاستعمال. سيكون الصيني من نصيب الطبقة الشعبية واللقاح الأمريكي الأوروبي للطبقة المتوسطة وما فوقها.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مافهمت والو كل مرة تخرجون علينا بحدوثة جديدة الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها بدأت فعلا بالتطعيم منذ أسبوعين تقريبا وانتم لا زلتم تنتظرون لقاح اكلي الفئران والكلاب والقطط
أول سورة في القران كانت سورة العلق التي أمر فيها الله سبحانه وتعالى المسلم بالقراءة التي هي أساس بناء الحضارات لو كنا استمعنا وعملنا بما جاء في القران الكريم لكنا أنقذنا العالم من جميع الاوبئة ولكن واأسفاه مستشفياتنا عبارة عن إسطبل للحيوانات العربية وحتى الحيوانات الغربية لها مستشفيات في القمة
راجعوا أنفسكم وتوبوا لخالقكم وسوف ترون العجب العجاب لا الصين ولا أمريكا ولا العالم بأكمله سيقف في وجهكم أعطوا لكل ذي حق حقه وانصروا المظلومين ولا تأكلوا اموال الناس بالسحت ولا تكنزوا الذهب والفضة وأنتم سوف تموتون وتتركون كل شيء وراءكم لغيركم
لا تعطيني كل يوم سمكة ……….بل علمني كيف اصطادها.
الله يهدبكم.. تنويع مصادر اللقاح أو تنويع اللقاح ليس له أية أهمية… ملقينا حتى لقاح واحد دابا…. ما دام المغرب يستورد اللقاح فسيضل عبدا للدول المتقدمة. . تدير فينا ما بغات… بغينا النخب العلمية تكون مغربية… والبحث العلمي يكون مغربي وتيراعي الخصوصية الجغرافية لساكنة المغرب.. ونحققو الإكتفاء الذاتي والإستقلالية السياسية ديالنا…. الدول المتقدمة كاملة تتجري وتتلقح مواطنيها… وحنى تنتسناو الفائض.. بالأصح… الشياطة.. الله يلطف بنا
السلام عليكم
هدا ما قلناه سابقا، التلقيح الصيني لم يكمل مراحله التجريبية، و الدراسة عنه غير معروفة!
لولا أن المواطنين وضعوا علامات استفهام حول اللقاح لتم تجريبه على المغاربة.
طالما قال الملك اللقاح بدون فلوس للشعب لن يوصل للشعب المغربى هذا اللقاح لان الحكومة الفاشلة كانوا منتظرين مرابح من هذا اللقاح الدليل تاخر اللقاح لغاية الحين ياما منتظرين هبة من بعض الدول المهم حكومة فاشلة كلها فساد
انه فشل حكومي فادح و هدا يدل على الحكومة الحالية ليس لها اية خبرة لا تجارية ة لا سياسية نريد نخب سياسية لها خبرة في السياسة والاقتصاد اما الفاشلين و على رأسهم المسمى طبيب نفساني من المستحيل أن يسير حتى بيته كيف له دولة بكاملها و لولى الاجتهادات الملكية للملك محمد السادس نصره الله لما تقدم المغرب خطوة واحدة في زمنهم
واعتماد “شفافية أكثر حتى لا نقيم في الغموض والحقد ونشكك في بعضنا ونعيش على الخوف من المجهول”، صدق القول
هاديك المقدمة صاحبة المعلومة التنويمية مجهولة المصدر ! شكون هم هاد الأطباء؟؟
و انتظرت في بقية المقال أن يكون هناك تفسير لما تقدم ف
ي المقدمة (زعما ها علاش تنوع مصادر اللقاح كايحقق بنسبة أكبر مناعة “القطيع”)
لكن تم ارسال المعلومة الغير أكيدة بنجاح باش نحفظوها و الدليل هو أنها هي اللي فالعنوان و صدر المقال لا يتكلم عنها بتاتا
عندما كانت الدول التي تحترم شعوبها تسارع الزمن من اجل ضمان اقتناء اللقاح كنتم تلومونها لانها تفكر في مصلحة شعوبها. و تتفاخرون بميزات ليست فيكم .. كالتضامن و دعم الفقراء بالحق و اعطائهم حقوقهم دون من او جميل كما اوصانا الاسلام. بقينا نتفرج و نحلل الاخبار و ندين سباق الدول على اللقاح في حين ان هذه البلدان تتصرف بعقلانية من اجل مواطنيها انطلاقا من حجم المسؤولية. و الان تركنا مواطنينا لمصيرهم خصوصا ذوو الهشاشة الصحية. و نمجد الصين و كوريا و ننتظر سقوط امريكا بدل ان نشمر عن سواعدنا.
سلام الله عليكم، والله ثم والله المغاربة أذكياء كون درنا بحوث ؤطورنا التلاميذ مندسرو حد، كورا دابا مخرجين حتى حنى تلقيح كون سميناه Marocpharm تخيلو معايا الخوت جميع دول تولي كتجدب باش نبيعوه ليها…