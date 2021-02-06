الناخب الوطني السابق اللوزاني في ذمة الله

توفي صباح اليوم السبت بمدينة الصويرة، الناخب الوطني السابق عبد الخالق اللوزاني عن عمر ناهز 76 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما علم لدى أسرته.
ويعتبر الراحل من خيرة الأطر التقنية الوطنية التي أسدت خدمات جليلة لكرة القدم الوطنية، خاصة في مجال التدريب، حيث أشرف على العارضة التقنية للمنتخب الوطني سنة 1993، علاوة على توليه تدريب مجموعة من الأندية الوطنية كالمغرب التطواني والكوكب المراكشي وأولمبيك خريبكة وشباب المسيرة والنادي المكناسي والنادي القنيطري.
وحقق الفقيد مجموعة من الإنجازات والألقاب، من أبرزها فوزه رفقة فريق الكوكب المراكشي بالازدواجية (البطولة وكأس العرش) سنة 1992، كما توج مع فريق أولمبيك خريبكة ببطولة كأس العرب سنة 1996 في الأردن.
وكان الراحل المزداد في 13 يوليوز 1945 بمدينة الصويرة، قد خاض تجربة احترافية كلاعب في البطولة البلجيكية ضمن فريق اندرليخت، ليلج بعد ذلك مجال التكوين ثم التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا لفريق شارل لوروا البلجيكي.
انا لله وانا اليه لراجعون، الدوام لله وحده، اللهم أرحمه وأغفر له وأنظر إليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين….
إن لله وإن إليه راجعون، الله يرحموا ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.
لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّٰهِ , اللهم ارحمه برحمتك الواسعه
الله يرحمه ويرزق اهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون كان إنسان متواضع الكل عنده سواسية رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه
كل نفس ذاءقة الموت ان لله وان اليه راجعون
اللهم ارحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الأبرار والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
انا لله وانا اليه راجعون.الله يرحمو ويوسع عليه .والعاءلة ديالو الله اصبرهم.
رحمة الله عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازي الصادقة لأسرته.
الله يرحمه.. كان يحب ترديد كلمة “التكامليات”.. نِعْمَ الرجل كان.
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته . إطار وطني كبير أعطى الكتير للكرة الوطنية
ان لله وان اليه راجعون الله الله يرحمو
* تغمد الله الفقيد برحمته و ألهم ذويه الصبر و السلوان ، و إنا لله
و إنا إليه راجعون .
* مجتمعنا فريد من نوعه ، عندما يكون الإنسان حيّاً ننتقده في كل
شيء نقداً لاذعاً ، و نكاد لا نذكر أي حسنة من حسناته . و لما
يموت نمطره بالكذب ، نمدحه بما ليس فيه .
* فلا بأس أن تذكروا لنا تلك الخدمات الجليلة التي قدمها للكرة
الوطنية . إنه نوع من النفاق . و رحمنا الله أجمعين .
انا لله و ان اليه راجعون
الله يرحمه و يغفر له و يسكنه جنته يا رب امين
انا من مدينة سطات و كنت اتابع البطولة الوطنية و المنتخب الوطني في التسعينات
الفقيد كان مدربا مقتدرا و له تجربة كبيرة و كان يعمل بجد
اللهم ارحمه و الصبر لعائلته
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمك السي عبد الخالق الرجل الخلوق والطيب
ايام العز ما كاين لا ريال ولا بارصا ماكاين غير الجيش والرجا والكوكب ونهضة سطات فين ديك ليام الثيران كان بعشرة تدراهم . ايوا الله يرحمو ووصلانا ليه مسلمين .
.استذكرت تنحيته من تدريب المنتخب بعدما اهله لمونديال 1994.انا لله وانا اليه راجعون..فهل من منته
انا لله وانا اليه راجعون رحمك الله يا اسد المدربين.اولمبيك اخريبكة عاش احلى وأجمل مواسمه مع سي اللوزاني. تعازينا الحارة إلى كل أفراد عائلته