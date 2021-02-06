الناخب الوطني السابق اللوزاني في ذمة الله

توفي صباح اليوم السبت بمدينة الصويرة، الناخب الوطني السابق عبد الخالق اللوزاني عن عمر ناهز 76 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما علم لدى أسرته.

ويعتبر الراحل من خيرة الأطر التقنية الوطنية التي أسدت خدمات جليلة لكرة القدم الوطنية، خاصة في مجال التدريب، حيث أشرف على العارضة التقنية للمنتخب الوطني سنة 1993، علاوة على توليه تدريب مجموعة من الأندية الوطنية كالمغرب التطواني والكوكب المراكشي وأولمبيك خريبكة وشباب المسيرة والنادي المكناسي والنادي القنيطري.

وحقق الفقيد مجموعة من الإنجازات والألقاب، من أبرزها فوزه رفقة فريق الكوكب المراكشي بالازدواجية (البطولة وكأس العرش) سنة 1992، كما توج مع فريق أولمبيك خريبكة ببطولة كأس العرب سنة 1996 في الأردن.

وكان الراحل المزداد في 13 يوليوز 1945 بمدينة الصويرة، قد خاض تجربة احترافية كلاعب في البطولة البلجيكية ضمن فريق اندرليخت، ليلج بعد ذلك مجال التكوين ثم التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا لفريق شارل لوروا البلجيكي.