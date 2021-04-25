النار تلتهم سيارة بوعميرة حارس فريق الرجاء

اندلعت النيران بسيارة محمد بوعميرة، السبت، حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم.

ولم يصب بوعميرة بأي أذى، حيث نشر صورة لسيارته المحترقة على “فيسبوك”، وأرفقها بتعليق فيه: “الحمد لله على كل”.

كما طمأن الفريق البيضاوي أنصاره على الحارس بوعميرة، مؤكدا أن الممارس بنادي الرجاء يتمتع بصحة جيدة.