النار تلتهم سيارة بوعميرة حارس فريق الرجاء

النار تلتهم سيارة بوعميرة حارس فريق الرجاء
صورة: أرشيف
الأحد 25 أبريل 2021 - 00:49

اندلعت النيران بسيارة محمد بوعميرة، السبت، حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم.

ولم يصب بوعميرة بأي أذى، حيث نشر صورة لسيارته المحترقة على “فيسبوك”، وأرفقها بتعليق فيه: “الحمد لله على كل”.

كما طمأن الفريق البيضاوي أنصاره على الحارس بوعميرة، مؤكدا أن الممارس بنادي الرجاء يتمتع بصحة جيدة.

إضرام النار احتراق سيارة الرجاء البيضاوي محمد بوعميرة

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‫تعليقات الزوار

4
  • سليم المتوتر
    الأحد 25 أبريل 2021 - 01:09

    نحن نخاف على الفقراء ان تحترق بيوتهم اما احتراق سيارة المليونير بوعميرة فهو لا يبالي بها اصلا لانه يعرف جيدا ان سيارة اخرى ستهدى له من طرف معجب ثري مثله وما نشر صورة حطام سيارته على فيسبوك الا لغرض اصطياد سيارة اخرى من المعجبين.

    5
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  • حسين عمري
    الأحد 25 أبريل 2021 - 01:23

    الحمد لله على السلامة عوضه الله وحفظه وحفظ المسلمين من كل أذى

    18
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  • الحمدلله
    الأحد 25 أبريل 2021 - 01:43

    ما قال الحمد لله على كل شيء حتى فيها assurance tous risques

    2
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  • البرتقالة المرة
    الأحد 25 أبريل 2021 - 01:48

    باينة هادي شي عين قوست على اللعابة ديال الرجا اللي عندهم الرانج روفر فبل ايام الصالحي و اليوم بوعميرة هههههههههههههه

    0
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