نصب على راغبين في الهجرة يحرك عناصر الدرك

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، الأحد، ثلاثينيا على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية سبت أولاد النمة، للاشتباه في تورطه في عمليات نصب واحتيال على العشرات من الشباب الراغبين في الهجرة نحو الضفة الأخرى.

وذكرت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي بحد بوموسى نصبت كمينا للمشتبه فيه، بأحد دواوير جماعة حد بوموسى؛ ما أدى إلى الإطاحة به.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه الموقوف يعد اليد اليمنى للمدبر الرئيسي لعمليات النصب والاحتيال الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، وجرى تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه.

وأفادت مصادر هسبريس أن مجموع ضحايا عمليات النصب والاحتيال يقدر، إلى حدود الساعة، بحوالي 20 شخصا؛ فيما لا يزال العدد مرشحا للارتفاع، مشيرة إلى أن المبالغ المالية التي دفعها هؤلاء الضحايا من أجل تحقيق الحلم في العبور إلى الضفة الأخرى تراوحت ما بين 20 ألف درهم و25 ألف درهم لكل شخص.