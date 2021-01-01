نصب بـ300 مليون يوقع سيدة في قبضة الأمن

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، أمس الخميس، سيدة تبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيها عرّضت مجموعة من مسيري محلات بيع المجوهرات بمدينتي سطات والدار البيضاء للنصب والاحتيال، حيث أوهمتهم بكونها تاجرة للحلي بالتقسيط وسلمتهم شيكات بدون رصيد مقابل كمية مهمة من المجوهرات، تفوق قيمتها المالية 3 ملايين درهم.

وجرى توقيف المشتبه فيها بوسط مدينة سطات، قبل أن تظهر عملية تنقيطها في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنها تشكل موضوع 11 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي الدار البيضاء وسطات، وذلك للاشتباه في تورطها في قضايا مماثلة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية بوضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر، في انتظار عرضها على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقها.