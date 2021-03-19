"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون حول الهجرة

مرر مجلس النواب الأمريكي قانون “الحلم والوعد الأمريكي”، وهو أول مشروع قانون بشأن الهجرة، يطرح للتصويت منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن السلطة.

وتم تمرير التشريع، الذي يعطي 5ر2 مليون مهاجر، غير موثق، الفرصة لتقديم طلب للحصول على الجنسية، بموافقة 228 عضوا مقابل رفض 197 عضوا، في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ويمهد الاقتراح الطريق لمنح وضع قانوني لما يسمون بـ”الحالمين” وهم مهاجرون جاءوا إلى أمريكا، عندما كانوا شبابا مع والديهم.

ويشمل أيضا الحماية وطريقا محتملا للحصول على الجنسية بالنسبة للذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقت، والذي يشمل الأشخاص من دول مثل هايتي وفنزويلا.

يذكر أنه في عام 2019، أقر مجلس النواب نسخة مماثلة لمشروع القانون، لكن تم تجاهلها في مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه آنذاك الجمهوريون، تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب،والتي فضلت سياسات تقييد الهجرة الشرعية وغير الشرعية.

وصوت المجلس أيضا على مشروع قانون ثان بشأن الهجرة أمس الخميس، وهو قانون “تحديث القوى العاملة في المزارع”.

وسيسمح مشروع القانون لأكثر من مليون عامل زراعي غير موثق بتقديم طلب للحصول على وضع قانوني، إذا عمل 180 يوما على الاقل في الزراعة على مدى عامين.

ويُنظر إلى قانوني “الحلم والوعد الأمريكي و”تحديث القوى العاملة في المزارع” على أنهما مشروعا قانون للهجرة الجزئية، وهما منفصلان عن مشروع قانون شامل، يقترح مسارا لمدة ثماني سنوات للحصول على الجنسية لحوالي 11 مليون مهاجر غير موثق.