النيابة العامة تفرج عن رئيس جماعة "الفريجية"

أفرجت النيابة العامة بابتدائية إنزكان، الخميس، عن رئيس الجماعة الترابية “الفريجية”، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم بوجدور، وذلك مقابل كفالة مالية بعد أن أحالته عليها مصالح درك بلفاع في حالة اعتقال لضلوعه في قضية تتعلق السياقة في حالة سكر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أول أمس، إذ انقلبت سيارة تابعة لجماعة “الفريجية” في الطريق المؤدية إلى شاطئ “الدويرة” في الجماعة الترابية إنشادن، نواحي اشتوكة آيت باها، وبعد حضور المصالح الدركية تبين أن سائقها يوجد في حالة سكر طافح.

وبتعليمات من النيابة العامة، فعلت المصالح الدركية لبلفاع المعاينات الأولية، مع فتح محضر في الواقعة، إلى جانب الاحتفاظ بسائق السيارة تحت تدبير الحراسة النظرية، وحجز السيارة الجماعية، إلى جانب إخطار مصالح عمالة بوجدور.