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‫تعليقات الزوار

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  • غيلان علي
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 00:46

    فضيحة اخرى تنضاف الى فضاءح البلد المتعددة والتي توكد بالملموس انهيار دولة وفشلها الكلي !!
    ودليل اخر على ما يروجه الاعلام الرسمي من تقدم وتنمية ونمودج مجرد وهم واستهزاء من ذكاء المواطنين !!
    والخريف ان المتحكمين ما مسوقينش ومتجاهلين هذه الماسي المتكررة !!
    السؤال هو كيف يرى الحاكمون وجوههم في المرآة وهم يعلمون ان ابناء بلدهم يغرقون في البحار هربا من البلد الذي يحكمونه !!

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