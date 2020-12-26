الوباء يكلف "كنوبس" مليارا و300 مليون درهم

مازال التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام يواجه عددا من الإكراهات والتحديات، منها ما يتعلق بضعف اشتراكات المؤمّن لهم، أو ارتفاع نسبة الشيخوخة، الذي يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق على الخدمات الموجهة إلى المستفيدين من التأمين.
ويظهر من خلال المعطيات التي قدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، خلال انعقاد الدورة العادية الأخيرة لمجلسه الإداري، أن شيخوخة المؤمّنين تسير في منحى تصاعدي خلال خمسة عشر عاما الأخيرة، إذ تم الانتقال من 3.81 نشيطا لكل متقاعد سنة 2006 إلى 1.7 نشيط فقط سنة 2019.
ويُعد النمو البطيء للاشتراكات من بين أبرز الإكراهات التي تواجه التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ويرجع سببه، حسب مدير الصندوق عبد العزيز عدنان، إلى اعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005.
وإضافة إلى العاملين المذكورين، يواجه التأمين الإجباري عن المرض المقدم من طرف “كنوبس” تحديا آخر يتمثل في الارتفاع المطرد لنفقات الخدمات بصفة عامة، والخدمات المرتبطة بالمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، والتي فاقت 2.5 مليارات درهم سنة 2019، أي 50% من النفقات.
وفي وقت يتم توسيع سلة العلاجات بشكل مستمر فإن هذا العملية تمثل بدورها إكراها يواجه التأمين الإجباري عن المرض، يضاف إليها ضعف استقطاب القطاع الصحي العمومي لموارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التي تمثل 6% من إجمالي النفقات.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أفاد هذا الأخير بأن غلاء العلاجات، خاصة الأدوية، يعدّ من بين العوامل الضاغطة على توازناته، إذ إن مقارنة أثمان 144 دواء مقبول إرجاع مصاريفها مع الأثمان المعتمدة بفرنسا سيؤدي إلى كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق، وتقدر بـ290 مليون درهم برسم سنة 2020.
وفي ما يتعلق بالنفقات المترتبة عن الاستشفاء والعلاج والتحاليل الإيجابية والسلبية المتعلقة بفيروس كورونا، واللقاح المضاد له، يتوقع “كنوبس” أن تصل كلفة النفقات التي سيتحملها إلى مليار و300 مليون درهم في المعدل.
واعتبرت المؤسسة نفسها أن هذه النفقات “تضع على المحك توازناتها المالية وميزانيتها سنة 2021، وتستدعي اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية لتحسين الموارد المالية للنظام وضبط نفقاته لضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض”.
وكان الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أعلن الأسبوع الماضي أنه معبّأ لإنجاح التغطية الصحية الشاملة وعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، تفعيلا للتوجيهات الملكية التي جعلت التغطية الشاملة على رأس قائمة أولويات الحماية الاجتماعية.
وبلغت أداءات الصندوق في مجال دعم قدرات المؤمّنين على الاستفادة من الخدمات الصحية وتمويل القطاع الصحي، من يناير إلى غاية متم شهر نونبر من السنة الجارية، 4.2 مليار درهم؛ 2.3 مليارات درهم عبارة عن تعويضات مباشرة للمؤمنين، و1.9 مليارات درهم عبارة عن تحملات على صعيد مؤسسات العلاج بالقطاعين العام والخاص.
ديرو كيف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
أش كيخلصو رآه غير التأمينات الي كتخلص على الموظفين
هاد كنوبس تخلصنى غير في رزقنا عام داز عليه مشدينا الله اياخذ فيهم الحق الموظف هو الضحية
مشفنا حتى نتيجة حتى في الزمن لي كان المعدل 10نشطاء لكل متقاعد عاد نشوفوها اليوم مع معدل 1.7 ناشط لكل متقاعد….اما نسبة الفساد والنهب في الكنوبس لا احذ يتكلم عنها؟؟؟
واش un traitement ديال جوج دريال هوا اللي كلف الكنوبس؟! خاصكوم غي علاش تبكيو. جاب ليكم الله هاد كورونا اللي عندو شي défaillance كيمسحها فيها. لينا الله فهاد البلاد
شر البلية ما يضحك……كأن المنخرطين جلهم يمرضون يوميا اتقوا الله سنوات و انتم تنهبون صناديق الدولة
اهم شيء يجب التحقيق فيه هو الفساد وسرقة مال المنخرطين بطرق ملتوية من الإطار الكبيرة في كتوبس ويقولون لنا ارتفاع الشيخوخة وقلة المساهمين. صندوق الكنوبس صندوق الفساد بامتياز.
ضعف اشتراكات المؤمّن لهم راجع لعدم تصريح المشغلين بالمبلغ الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمن لهم إذ يصرح غالبية المشغلين بمبالغ هزيلة الطبقة الشغيلة خاصة في القطاع الخاص،حيث يتقاضى العامل اجرا ولو أقل من الحد الادنى للاجور بينما يصرح المشغل للضمان الاجتماعي بمبلغ عمل ثلاثة أو أربعة أيام شهريا وهذا تدليس ونصب واحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى العمال الذين يحرمون من حقهم في التقاعد. وعوض فرض التغطية الإجبارية يجب اولا عدم التغطية على هؤلاء المشغلين المستغلين لعمالهم وينصبون عليهم وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،النموذج عمال النظافة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس حيث يشتغل العمال هناك بمبلغ1800درهم شهريا وبصفة دائمة في الوقت الذي لا يصرح المشغل للضمان الاجتماعي بفاس إلا بمابلغ هزيلة مثل 300درهم او 400درهم شهريا ولا يعتبر بالتالي هؤلاء العمال إلا مؤقتين رغم ان غالبيتهم يعمل كاجير داءم وله في عمله اكثر من 10 سنوات من العمل المستمر والغير المتقطع بما في ذلك ايام العطل والاجازة السنوية التي لا تتجاوز 10ايام ودون تعويضات لا على ايام العطل ولا على الإجازة السنوية ولاتغطية حتى
اجور مدراء الصندوق و موظفي الصندوق السمينة و الامتيازات و نهب المال العام . هو الدي ينهك الصندوق اما المواطن يستفيد من حقه في التأمين فقط و نادرا خصوصا الشباب ما يستفيدون من تعويضات المرض .