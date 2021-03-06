نادي الوداد يهزم "حوريا" في دوري أبطال إفريقيا

نجح فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم السبت بالدار البيضاء، في هزم فريق “حوريا كوناكري” الغيني بهدفين نظيفين، لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الهدف الأول للنادي البيضاوي المهاجم أيوب الكعبي، في الدقيقة 19 بضربة مقص، وأضاف سمون مسوفان الثاني في الدقيقة 90، ليعطيا نقط الانتصار إلى ممثل كرة القدم المغربية في هذه المنافسة القارية.

وبهذا الفوز يتربع الوداد على صدارة المجموعة الثالثة بـ9 نقط، متفوقا في دور الذهاب على منافسيه حوريا كوناكري وكايزر شيفس الجنوب إفريقي وبيترو أتليتيكو الأنغولي.