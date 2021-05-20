خطة تروم حماية الأطفال من الاستغلال في التسول

نظمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة النيابة العامة الاجتماع الأول لـ”فريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول” بعمالة طنجة-أصيلة، الخميس، بمقر المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بعد تشكيل خلية المساعدة الاجتماعية، وتعيين القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية ورئاسة النيابة العامة لنقط ارتكازها في فريق العمل الميداني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فريق العمل الميداني يتكون من ممثلي النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وممثلي المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، والتعاون الوطني، والأمن الوطني، والدرك الملكي، ومركز المواكبة لحماية الطفولة.

وذكّر البلاغ بأن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، قد أعلنت عن انطلاق خطة عمل حماية الطفولة من الاستغلال في التسول في مدن الرباط وسلا وتمارة، كتجربة نموذجية، بتاريخ 4 دجنبر 2019، حيث مكنت هذه التجربة، بعد مرور سنة على إطلاقها، من معالجة 142 حالة لأطفال ضحايا الاستغلال في التسول، توزعوا بين 79 من الإناث و63 من الذكور.

وأعلنت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، خلال اجتماع اللجنة المركزية لقيادة وتتبع الخطة، المنعقد بتاريخ 1 فبراير 2021، عن توسيع التجربة لتشمل أربعة أقاليم وعمالات جديدة المحتضنة للأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وهي طنجة ومكناس ومراكش وأكادير.