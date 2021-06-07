أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
22:33
فوضى "الفرّاشة" تثير الاستياء بأحياء الدار البيضاء
-
20:30
"الصحة" تقرر استئناف العطل السنوية للمهنيين
-
19:13
"شبهة الرشوة" تجر عميد شرطة إلى التحقيق
-
18:03
تفاصيل توزيع الملقحين والمصابين بكورونا بالمغرب
-
17:13
حبل ينهي حياة سيدة مسنة في ضواحي وزان
-
16:17
تأجيل سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021
-
16:06
المغرب يدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو
-
15:21
طعنات سكين تعجل بوفاة أربعيني بأولاد النمة
-
14:45
دراسة تتوقع انخفاض إنتاج الجزائر من النفط الخام
-
14:15
مباريات تتوج مميزين في "الروبوتات" والهندسة
-
13:14
سلاح مفتش شرطة يضبط شخصين بمدينة صفرو
-
12:13
مندوبية التخطيط: الاقتصاد يتراجع 6,3 في المائة
نحن في حاجة لمناورات أمريكية لتدريب الشرطة المغربية طرق التعامل مع المجرمين ومهربي ومروجي المخذرات..
that sounds good god bless Morocco with all my best wishes
انطلاق مناورات الأسد الإفريقي……عمروا عينيكم مزيان يا حكام الجزائر في هذا الفيديو و مسكو اعصابكم مزيان و بلا ثوثر و عصبية….الله الوطن الملك….
ياريت لوكان الحديث بالإنجليزية عوض لغة لا تسمن ولا تغني من جوع.، مزيد من التألق للقوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك نصره الله.