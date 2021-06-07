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‫تعليقات الزوار

4
  • النقد الذاتي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 21:40

    نحن في حاجة لمناورات أمريكية لتدريب الشرطة المغربية طرق التعامل مع المجرمين ومهربي ومروجي المخذرات..

    7
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  • rachidfox
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 21:49

    that sounds good god bless Morocco with all my best wishes

    2
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  • علي نايت عمر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 22:00

    انطلاق مناورات الأسد الإفريقي……عمروا عينيكم مزيان يا حكام الجزائر في هذا الفيديو و مسكو اعصابكم مزيان و بلا ثوثر و عصبية….الله الوطن الملك….

    8
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  • الهاشمي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 22:01

    ياريت لوكان الحديث بالإنجليزية عوض لغة لا تسمن ولا تغني من جوع.، مزيد من التألق للقوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك نصره الله.

    2
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