انهيار منجم ضواحي تنغير يطمر عاملا تحت الأنقاض

تعرض منجم لاستخراج معدن “البارتين” بدوار توراغين، التابع إداريا للجماعة الترابية إكنيون بإقليم تنغير، مساء اليوم الخميس، لانهيار جزئي؛ ما أدى إلى فقدان شاب يبلغ من العمر 23 سنة، فيما نجا زميله من الموت.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر رسمية لهسبريس، فإن المنجم المنهار كانت تستغله إحدى الشركات لاستخراج “البارتين”، مشيرة إلى أن أسباب الانهيار غامضة إلى حدود الساعة، على الرغم من أن هناك احتمالا أن تكون المتفجرات التي تستعمل في مثل هذه المناجم هي السبب الرئيسي في ذلك حدوث الانهيار.

حادث الانهيار استنفر السلطة المحلية بإكنيون والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، التي تباشر إلى حدود الساعة التاسعة ليلا العمل وأشغال الحفر، للعثور على الشاب “م. أ” البالغ من العمر 23 سنة الموجود تحت الأنقاض؛ فيما تمكن زميله من النجاة بأعجوبة.

وأكد مسؤول أمني من عين المكان أن هناك مجهودا يبذل من طرف الجميع، وأن أشغال الحفر التي تقوم بها فرق التدخل تسير بوتيرة سريعة؛ من أجل الوصول إلى الضحية الموجود تحت ركام “البارتين” وانتشاله.