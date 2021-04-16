بائع خضر يعتدي على عنصر من القوات المساعدة

تعرض عنصر من القوات المساعدة، الجمعة، لاعتداء بالسلاح الأبيض، نقل على إثره إلى مستعجلات المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء هذا الاعتداء الذي نفذه بائع للخضر بمحيط السوق النموذجي برج الزيتون بحي المحاميد بمقاطعة المنارة، خلال حملة قادتها السلطة المحلية لتحرير الملك العام وتنظيم هذا السوق.

وكان الضحية طلب من المعتدي إخلاء المكان الذي يشغله فوق الرصيف بالقرب من أحد مداخل السوق المذكور، فكان جواب الأخير الرفض وتوجيه طعنة إلى رقبة عنصر القوات المساعدة.

وقد تدخلت القوات المساعدة التي كانت تشارك في هذه الحملة، وألقت القبض على المعتدي وسلمته إلى عناصر الأمن بالدائرة 23.