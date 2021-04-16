بائع خضر يعتدي على عنصر من القوات المساعدة

تعرض عنصر من القوات المساعدة، الجمعة، لاعتداء بالسلاح الأبيض، نقل على إثره إلى مستعجلات المستشفى لتلقي العلاج.
وجاء هذا الاعتداء الذي نفذه بائع للخضر بمحيط السوق النموذجي برج الزيتون بحي المحاميد بمقاطعة المنارة، خلال حملة قادتها السلطة المحلية لتحرير الملك العام وتنظيم هذا السوق.
وكان الضحية طلب من المعتدي إخلاء المكان الذي يشغله فوق الرصيف بالقرب من أحد مداخل السوق المذكور، فكان جواب الأخير الرفض وتوجيه طعنة إلى رقبة عنصر القوات المساعدة.
وقد تدخلت القوات المساعدة التي كانت تشارك في هذه الحملة، وألقت القبض على المعتدي وسلمته إلى عناصر الأمن بالدائرة 23.
ملي هيقاطعو المواطنين الفراشة والكرارس هتحرر الطرقان والطرطوارت والزناقي،من غير هدشي هيبقى الإستعمار والوسخ والخنز والإعتداء
القوات المساعدة في نفس مكان الأمن الوطني على الدولة التسريع في إعطائهم صفة الضابطة القضائية كما على الدولة منحهم السلاح الوضيفي للدفاع عن أنفسهم لأن شعب الكامون لم يبقى يحترم الأجهزة الأمنية ككل بما فيها القوات المسلحة والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني
ما قام به البائع ليس من أخلاق المسلم!## ولكن##
ردة فعل ناتجة عن الضغط الذي يعيشه هذا البائع و الازمة التي يمر بها اغلب المواطنون، لقمة العيش صعبة خصوصا في هذه الظرفية الحرجة، زد على هذا التجاوزات التي تقوم بها السلطات العمومية…
او ليس من الأفضل ترك الناس تبيع و تشتري في ما هو حلال عوض السرقة أو التعدي على الناس؟؟؟
شفتوا لي بغاو صلاة التراويح.حسبوا غير شحال من جريمة اقترفوها من نهار بدأ رمضان لدابا ومزال غايتزادوا جرائم خرين وبالكثرة .هادي غير ثلثيام باش بدأ رمضان وشوفوا شحال من جريمة وقعت فيه ومايجي فين إسالي رمضان حتى تحطموا الرقم القياسي وغير اليوم شوفوا شحال من جريمة وقعت وقالوليك بغاو التراويح.العجب
قال ليه حيد من هنا ضربه بموس لعنقه.
اشنو جاب العبادة الجريمة ياك ما محرضينك على الدين … علاش منقلوش بحالك هما لكرتكبو الجرائم في رمضان حينت ككونو مقطوعين
بائعي الخضر و الفواكه و بائعون المتجولون راهم خوتنا مغاربة خاصهم حل. ماشي العنف ؤ أخد سلعتهم حل. راهم ضحايا عائلات و تدبير حكومات. الحل هو منح رخصة بائع متجول و تحديد المكان و وقت العمل و شروط متفق عليها بعقد ومن لا يحترمها يعاقب .
هل للباعة المتجولين الحق ف التغطية الصحية. خاص الحل باركا من المشاجرة و المحاكم و……..