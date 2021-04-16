بائع خضر يعتدي على عنصر من القوات المساعدة

بائع خضر يعتدي على عنصر من القوات المساعدة
صورة: أرشيف
الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:08

تعرض عنصر من القوات المساعدة، الجمعة، لاعتداء بالسلاح الأبيض، نقل على إثره إلى مستعجلات المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء هذا الاعتداء الذي نفذه بائع للخضر بمحيط السوق النموذجي برج الزيتون بحي المحاميد بمقاطعة المنارة، خلال حملة قادتها السلطة المحلية لتحرير الملك العام وتنظيم هذا السوق.

وكان الضحية طلب من المعتدي إخلاء المكان الذي يشغله فوق الرصيف بالقرب من أحد مداخل السوق المذكور، فكان جواب الأخير الرفض وتوجيه طعنة إلى رقبة عنصر القوات المساعدة.

وقد تدخلت القوات المساعدة التي كانت تشارك في هذه الحملة، وألقت القبض على المعتدي وسلمته إلى عناصر الأمن بالدائرة 23.

اعتداء بالسلاح الأبيض القوات المساعدة مراكش مقاطعة المنارة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • بيديكم
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:19

    ملي هيقاطعو المواطنين الفراشة والكرارس هتحرر الطرقان والطرطوارت والزناقي،من غير هدشي هيبقى الإستعمار والوسخ والخنز والإعتداء

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغرب الإحترام
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:24

    القوات المساعدة في نفس مكان الأمن الوطني على الدولة التسريع في إعطائهم صفة الضابطة القضائية كما على الدولة منحهم السلاح الوضيفي للدفاع عن أنفسهم لأن شعب الكامون لم يبقى يحترم الأجهزة الأمنية ككل بما فيها القوات المسلحة والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني

    -10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الزرادي
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:29

    ما قام به البائع ليس من أخلاق المسلم!## ولكن##
    ردة فعل ناتجة عن الضغط الذي يعيشه هذا البائع و الازمة التي يمر بها اغلب المواطنون، لقمة العيش صعبة خصوصا في هذه الظرفية الحرجة، زد على هذا التجاوزات التي تقوم بها السلطات العمومية…
    او ليس من الأفضل ترك الناس تبيع و تشتري في ما هو حلال عوض السرقة أو التعدي على الناس؟؟؟

    -6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • driss
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:30

    شفتوا لي بغاو صلاة التراويح.حسبوا غير شحال من جريمة اقترفوها من نهار بدأ رمضان لدابا ومزال غايتزادوا جرائم خرين وبالكثرة .هادي غير ثلثيام باش بدأ رمضان وشوفوا شحال من جريمة وقعت فيه ومايجي فين إسالي رمضان حتى تحطموا الرقم القياسي وغير اليوم شوفوا شحال من جريمة وقعت وقالوليك بغاو التراويح.العجب

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ali
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:38

    قال ليه حيد من هنا ضربه بموس لعنقه.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جواب المسمى دريس
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:41

    اشنو جاب العبادة الجريمة ياك ما محرضينك على الدين … علاش منقلوش بحالك هما لكرتكبو الجرائم في رمضان حينت ككونو مقطوعين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سباتة
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:42

    بائعي الخضر و الفواكه و بائعون المتجولون راهم خوتنا مغاربة خاصهم حل. ماشي العنف ؤ أخد سلعتهم حل. راهم ضحايا عائلات و تدبير حكومات. الحل هو منح رخصة بائع متجول و تحديد المكان و وقت العمل و شروط متفق عليها بعقد ومن لا يحترمها يعاقب .
    هل للباعة المتجولين الحق ف التغطية الصحية. خاص الحل باركا من المشاجرة و المحاكم و……..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بدون تعليك: المغاربة والشباب
الجمعة 16 أبريل 2021 - 22:00 3

بدون تعليك: المغاربة والشباب

صوت وصورة
رمضانهم من كندا
الجمعة 16 أبريل 2021 - 21:33

رمضانهم من كندا

صوت وصورة
واش فخباركم؟ أول مغربي يكتشف أمريكا
الجمعة 16 أبريل 2021 - 21:00 9

واش فخباركم؟ أول مغربي يكتشف أمريكا

صوت وصورة
مخرجة "سيتكوم كلنا مغاربة"
الجمعة 16 أبريل 2021 - 20:27

مخرجة "سيتكوم كلنا مغاربة"

صوت وصورة
احتجاج أرباب المقاهي
الجمعة 16 أبريل 2021 - 19:19 2

احتجاج أرباب المقاهي

صوت وصورة
سال الطبيب: الشقيقة في رمضان
الجمعة 16 أبريل 2021 - 19:00 6

سال الطبيب: الشقيقة في رمضان