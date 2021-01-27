باحثون يطورون كمامة تستشعر "كوفيد-19" 

باحثون يطورون كمامة تستشعر "كوفيد-19" 
صورة: غوغل
الأربعاء 27 يناير 2021 - 01:12

صرح باحثون بجامعة كاليفورنيا في مقاطعة سان دييجو، أنه يمكن أن تساعد الكمامة قريبا في استشعار كوفيد-19. كما تقوم جامعة في سان فرانسيسكو بتطوير شريط اختبار يمكن ربطه بالقناع الطبي، بهدف اكتشاف فيروس كورونا من خلال التنفس واللعاب إن وجد.

وتلقت الجامعة الأخيرة 1.3 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة، من أجل المشروع كجزء من برنامج تسريع التشخيص الجذري للفيروس.

ووفق ما نشره موقع سي بي إس8، قال جيسي جوكيرست، أستاذ الهندسة النانوية في كلية الهندسة بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو جاكوبس والباحث الرئيس للمشروع: “من جوانب عديدة، تعتبر الكمامة مع جهاز الاستشعار والقابلة للارتداء مثالية في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف جوكيرست قائلا: “نحن نأخذ ما يرتديه الكثير من الناس، ومن خلاله نتمكن من تحديد الإصابات الجديدة بسرعة وسهولة. كما نريد أن تكون هذه الكمامات في متناول الجميع بما يكفي للاختبار اليومي”.

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