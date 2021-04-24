باختصار: الساعة القانونية

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الاعلام للقب نظام التوقيت الصيفي الساعة القانونية و يكررها في كل صالصاته بالله عليكم هل اننا متيقنين ان اعلامنا ليس في ايادي العفاريت و التماسيح هدا البلد ؟؟؟ الاعلام مافيا مثل كل مافيات هذا البلد
الله يخد فيكم الحق خليو الساعة القانونية للمملكة
هنا تتجلى بكل وضوح التبعية للوطن الأم فرنسا .ولتذهب عامة الشعب والإقتصاد المحلي الى الجحيم تسريع اليوم والوقت على حساب راحة المواطنين وعلى حساب المشاريع الصغرى كنا نقفل محلاتنا والشمس لا زالت مشرقة لأن المونين وهم شركات تبيع بالجملة لانهم منتجون أو مستوردون يغلقون مع الساعة السادسة مساء وهي في الحقيقة ليست سوى الساعة الخامسة وخاصة في الصيف.