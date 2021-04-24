أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • المسفوي
    السبت 24 أبريل 2021 - 22:12

    الاعلام للقب نظام التوقيت الصيفي الساعة القانونية و يكررها في كل صالصاته بالله عليكم هل اننا متيقنين ان اعلامنا ليس في ايادي العفاريت و التماسيح هدا البلد ؟؟؟ الاعلام مافيا مثل كل مافيات هذا البلد

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد امين
    السبت 24 أبريل 2021 - 22:19

    الله يخد فيكم الحق خليو الساعة القانونية للمملكة

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • التبعية
    السبت 24 أبريل 2021 - 22:29

    هنا تتجلى بكل وضوح التبعية للوطن الأم فرنسا .ولتذهب عامة الشعب والإقتصاد المحلي الى الجحيم تسريع اليوم والوقت على حساب راحة المواطنين وعلى حساب المشاريع الصغرى كنا نقفل محلاتنا والشمس لا زالت مشرقة لأن المونين وهم شركات تبيع بالجملة لانهم منتجون أو مستوردون يغلقون مع الساعة السادسة مساء وهي في الحقيقة ليست سوى الساعة الخامسة وخاصة في الصيف.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
باختصار: الساعة القانونية
السبت 24 أبريل 2021 - 22:00 3

باختصار: الساعة القانونية

صوت وصورة
الفقر وأحلام عبد الجبار
السبت 24 أبريل 2021 - 21:37 4

الفقر وأحلام عبد الجبار

صوت وصورة
كوبل زمان .. حب تقليدي
السبت 24 أبريل 2021 - 21:05 3

كوبل زمان .. حب تقليدي

صوت وصورة
أساطير أكل الشارع: كالينطي
السبت 24 أبريل 2021 - 18:00 9

أساطير أكل الشارع: كالينطي

صوت وصورة
أوجار .. نقاش في السياسة
السبت 24 أبريل 2021 - 17:30 101

أوجار .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
منازل الروح: التغلب على المصائب بالتسليم
السبت 24 أبريل 2021 - 17:00 2

منازل الروح: التغلب على المصائب بالتسليم