برلمانيون يواصلون افتحاص "صفقات كوفيد ـ 19"

برلمانيون يواصلون افتحاص "صفقات كوفيد ـ 19"
كاريكاتير: عماد السنوني
الخميس 27 ماي 2021 - 18:30

أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تواصل تفقد الصفقات التي عقدتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة “كوفيد 19″، في إطار لجنة استطلاعية لتقصي الحقائق تتكون من نواب برلمانيين.

ويقر أعضاء اللجنة الاستطلاعية، المكونة من تشكيلة حزبية مختلفة، “بصعوبة المهمة”، وفق مصادر الجريدة.

وتبعا للمصادر عينها، يطالب أعضاء اللجنة بافتحاصات يقوم بها “قضاة تابعون للمجلس الأعلى للحسابات”؛ بحكم الاختصاصات والمهام الموكولة إلى هذه المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة.

ومن المرتقب أن تطرح اللجنة الاستطلاعية لتقصي الحقائق في صفقات الوزارة الوصية على القطاع الصحي في المملكة خلال فترة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة “كورونا” النتائج المتوصل إليها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالنظر إلى قرب انتهاء مهلة الـ60 يوما التي يكفلها القانون.

صفقات الوزارة الوصية لجنة القطاعات الاجتماعية مجلس النواب وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حماية الأطفال ضد العنف
الخميس 27 ماي 2021 - 18:46

حماية الأطفال ضد العنف

صوت وصورة
بكالوريا الأحرار ببني ملال
الخميس 27 ماي 2021 - 17:48

بكالوريا الأحرار ببني ملال

صوت وصورة
آمال النموذج التنموي الجديد
الخميس 27 ماي 2021 - 12:59 2

آمال النموذج التنموي الجديد

صوت وصورة
وفاة على متن تريبورتور
الأربعاء 26 ماي 2021 - 21:28 27

وفاة على متن تريبورتور

صوت وصورة
مقترحات النموذج التنموي الجديد
الأربعاء 26 ماي 2021 - 19:35 22

مقترحات النموذج التنموي الجديد

صوت وصورة
الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا
الأربعاء 26 ماي 2021 - 18:35 4

الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا