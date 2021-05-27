برلمانيون يواصلون افتحاص "صفقات كوفيد ـ 19"

أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تواصل تفقد الصفقات التي عقدتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة “كوفيد 19″، في إطار لجنة استطلاعية لتقصي الحقائق تتكون من نواب برلمانيين.

ويقر أعضاء اللجنة الاستطلاعية، المكونة من تشكيلة حزبية مختلفة، “بصعوبة المهمة”، وفق مصادر الجريدة.

وتبعا للمصادر عينها، يطالب أعضاء اللجنة بافتحاصات يقوم بها “قضاة تابعون للمجلس الأعلى للحسابات”؛ بحكم الاختصاصات والمهام الموكولة إلى هذه المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة.

ومن المرتقب أن تطرح اللجنة الاستطلاعية لتقصي الحقائق في صفقات الوزارة الوصية على القطاع الصحي في المملكة خلال فترة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة “كورونا” النتائج المتوصل إليها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالنظر إلى قرب انتهاء مهلة الـ60 يوما التي يكفلها القانون.