بساطة البسطاوي

لحسن الحظ أن جنوح سفينة الممثل هاشم البسطاوي توقف عند حدود “التبرؤ” من أعماله الفنية على قلتها، ولحسن الحظ أنه توقف عند حدود دعوة جمهوره إلى حذف صوره من مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن ذلك لا يمنع من القول إن “حركة” مثل هاته أساءت إلى التاريخ الفني لعائلة البسطاوي، والذين يعرفون السي محمد، ولولاه لما عرفنا هاشم، يعرفون أنه كان مؤمنا برسالته الفنية، ولا يمكن أن يتخلى عنها بسهولة.
من حق الممثل هاشم أن يسلك الطريق التي يريدها، لكن أن يقول: “أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا…” فهذا يعني أنه لم يكن يحمل من صفة الفنان سوى الاسم، بل إن الأمر يؤكد أن خطرا كبيرا يهدد شباب اليوم، أمام “هشاشة المعتقدات”.
وبالقياس على هذا التصرف يمكن أن نستيقظ صباحا على وقع استقالة طبيب بمبرر أنه يستعمل أدوات جراحية قادمة من بلاد الكفار، بل يمكن أن نتصور شبابا يغادرون الجامعة بدعوى الاختلاط، ويمكن للمرأة أن ترفض العمل في مكان يعج بالرجال، بل يمكن أن يصل الأمر إلى حد التشكيك في النوايا.
شاب مثل البسطاوي نموذج لشاب مغربي فصل الدين على مقاسات خاطئة، وسطحية؛ والسبب أنه ترك وحيدا في مواجهة أسئلة داخلية، وربما انطلت عليه الحيلة عندما وجد الأجوبة جاهزة عند من يتحدثون باسم الدين دون علم. من هنا يتحتم على الدولة أن تهتم بالمحتويات الدينية المطروحة للعموم، لاسيما عن طريق الأنترنيت؛ إذا لا يعقل أن نشترط على المشتغلين في كافة القطاعات شروطا علمية محددة ودقيقة، ونرفع هذه الشروط عندما يتعلق الأمر بالمسائل الدينية، وكأن الدين في متناول الجميع. كما لا يستساغ ترك الأمور على عواهنها دون الأخذ بيد الشباب، في زمن انهيار القيم.
إن البسطاوي الصغير، وهو يكبل نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأفكار متجاوزة، لم يكن يدق في الحقيقة سوى ناقوس خطر لما قد يأتي في القادم من الأيام إذا لم يكن هناك نموذج تنموي في ما يتعلق بالتربية الدينية، فكل شيء قابل للهدم. كما أن تعرض الشباب لما تعرض له هاشم وارد في أي لحظة، لأن العودة إلى الوراء أسهل بكثير من التقدم للأمام، والنزول من قطار الحداثة أسهل بكثير من اللحاق به.
إن مناقشة “ظاهرة البسطاوي” لا تعني بأي حال من الأحوال التدخل في حياته الشخصية، لكن بحكم مهنته لا بد أن يكون هناك نقاش، لتحصين المستقبل، وتمكين الشباب من وسائل فهم الدين على النحو الصحيح، دون السقوط في بحر “التسطيح”، الذي يهدد المجتمع بردة خطيرة إلى الوراء، وإعادة تفصيل المعتقدات بطريقة “بسيطة”؛ إذ لا يمكن تصور نموذج ديني دون الأخذ بعين الاعتبار تطورات العصر الجديد.. ورحم الله النجم محمد البسطاوي، فلو بقي حيا لما احتجنا إلى هذا النقاش أصلا.
أنت تقارن الطبيب بالفنان.هزلت.ما هذه المقارنة الغبية؟أتقارن من سهر الليالي وتفرد وتفوق مع من هب ودب.أي فن وأية رسالة.تبخسون توبة نصوحا لشاب في مقتبل العمر.إذا كانت شهواتكم تغلبكم فاتركوا من استطاع التغلب عليها بسلام.
نص لا علاقة راه دار خير فراسو قبيل لا يفوت الفوت
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَكُونُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا «، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ:» هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»صدق عليه السلام
ان الغريب في أمور ووقائع كالتي نحن امامها، هو انسياق أشخاص على اختلاف تكوينهم ومستواهم، وراء أفكار تضليلية تحيل على ثقافة التزمت المطلق….
فتارة نسمع عن مهندس بما تحمله الكلمة من خلفية علمية، وقد انخرط في برنامج ضلالي لتخريب امة، وثارة استاذ من المفترض فيه ان يعمل على تربية الناشئة على فن العيش المشترك وفق قيم التسامح والقبول بالاختلاف، وثارة كما هو الحال هنا، نسمع عن من نظنه فنانا يساهم في بناء مجتمع متسامح ومؤمن بمباديء التسامح وقيم الذوق الراقي، وقد تنكر لهويته الفنية، بل انقلب عليها، وكأنه بث تلك القيم وتلك الروح في مجتمع يحتاج ذلك، هو أمر حرام.
من حق بسطاوي الابن اعتزال الفن، لكن ما ليس من حقه هو اهانة الفن والرسالة التي تسوقها ثقافة الفن وإبداع الفن.
حقيقة بحر التسطيح اصبح يهدد شبابنا ولهذا على القائمين على الشؤون الدينية ان يقوموا بواجبهم
اشمن اساءة اكصر من الاساءة للدين الفسق و الفجور باسم التمثيل و نشر الفاحشة بسن الاسر و الانحلال الخلقي باسم التمثيل و من يقول كلمة حق يعتبر قديم بالدارجة و معقد و لا يعرف شيئا في الحياة اسئل صاحب المنشَر لا تقبل ان يقبل شخض زوجتك او ينام جنبها في فراش واحد و يقول لها حبيبة و تعتبرها عادية لان تمثل فقط و السيد ثاب الله عز و جل و انتما متهضماتش ليكم
أيها الكاتب دع الناس في شؤونهم لكل رأيه الخاص ولا تحاول خلط الأوراق. هو مقتنع بما يفعله و لا داعي لذكر أباه رحمة الله عليه… ولك واسع النظر!
كثرتو عليهم الهضرة بزاف… كاين مواضيع كثيرة يمكنكم الخوض فيها….
الداعيشية تنتشر في المجتمع المغربي كاالنار في الهشيم
السي سعيد، لا أتفق معك بالمرة، وأكيد هناك كثير من القراء يوافقونني الرأي. الفنان البسطاوي له حريته الشخصية ونحن ملزمون باحترامها. أعتبر هذا المقال تهجما صارخا على حرية البسطاوي. فهو انسحب بهدوء وأظنه ليس مستعدا ولا واجبا عليه تبرير قراره المحترم. رسائل مبطنة في المقال توحي بخطأ جسيم للفنان، وهذا غير صحيح البتة. أما المقارنة بانسحاب طبيب فهو تشبيه مضحك جدا…
ماهذا المستوى المنحط كيف تقارن بين الطبيب والفنان والطالب هل لك عقل ام انك تدعو لمحاربة الاسلام لمجرد انه تبرا من عمله ومادخلك انت في خصوصيات الناس ، يتبين انك تحتاج الى طبيب نفسانى
السيد هشام لقي راحة نفسه في التوجه الذي اختاره لحياته .
وانت الذي تتكلم في هذا الكلام ماذا نقول عنك هل كادير يا هل تعلم الاشياء من خوله لك انت تتكلم على الشباب المغربي و باي صفه
وانت اسي الكاتب تملك الحقيقة وانت فقط من يعرف ان الفن ليس كما يعتقد هاشم وتعطي الدروس في موضوع كبير. أسهل حاجة تتطاولون عليها هي الدين. السيد حر في حياتو يدير فيها لي بغا ولا حيت ماجاش على هواكم المتحرر
ما بالكم بالله عليكم أيوم يقف بين يدي الله الكريم أينفعه يوم ذاك أحد منكم ذروا الرجل لما إرتظاه خاطره ومال له قلبه
الإنسان حر في اختياره لم يوئدي أحد قرر الاعتزال دعوه وشانه فتلك حياته الشخصية ما شانكم به
لاحول ولا قوة الا بالله لا يتركون الناس في حالهم الشاب اختار طريقه و انتم لاتتركونه وهو حر في اختياراته فليختار كل طريقه
من هنا تاتي حرية الرأي لأن شخص رأيه يخصه لوحده ولا يلزم أحد . وجهة نظره صطحية أو عميقة فتلكم قراءته. أما العقيدة فهو ديننا وكل يقرأه من الزاوية التي يراها مناسبة له. بينما الحبل ٱختلط بالنابل حتى حار مثل هذا الشاب فيما يفعل . ال حقيقة المرة أن العقول الكبيرة تضحك على العقول الصغيرة في كثير من الأحيان . يصعب على المرء أن يميز في هذا العصر التكنولوجي الخطير الذي جرف الكبير والصغير والعاقل والغبي . ونسأل الله السلامة . لا داعي للحكم على الناس فالكل فوقنا الله .ولا نحكم على النوايا لأن الله وحده هو العالم بها و بحبط حولها .تحية لكل فإن مقتدى حر له رسالة نبيلة لمجتمعه وأهله ومحبيه.
ربما البسطاؤي لم يرقه ما يجري في كواليس الفن اي في الحياة الموازية …..لانها فعلا حياة عفن ترافق حياة الفن.
على كل هو لم يشرح قراره لنحكم عليه وهذه حرية فردية على كل حال
مقال يحمل بين ثناياه رسائل مبطنة للشباب وللمغاربة عموماً .
أليس فيه تدخلا سافرا في حرية الشخص ؟؟
ثم أين هي حرية المعتقد اللتي ما فتئتم تروجون لها؟؟؟
مجرد تساؤلات فقط أما قناعات الشخص الناضج لا يغيرها لا أنتم ولا أي كان، فلو كانت تخضع لسلطة ما غير سلطة صاحبها لخضع البسطاوي إلى ثقل عائلته ذات الحمولة الكبيرة في الميدان الفني.
تقبلوا مروري
هل التوبة إلى الله تعد عودة إلى الوراء وافكار متجاوزة. لماذا لا تدخلها في الحرية الفردية لكل شخص….! وما اثارني في هذا المقال هو تفصيل نموذج ديني يلائم تطورات هذا العصر!!!!
من حقه ان يبحث عن مصدر دخل اخر خصوصا تن الممثل يتلقى عدة صدمات ناهيك عن حالة الوباء الدي زاد في ركود الابداع والعطالة كمتتبع احترم قراره وقناعته لكن ما كان عليه التبرا من ادواره ونسب اعتزاله للتوبة وكان الفن الراقي من الكباءر ضاربا بعرض الحاءط تاريخ والده الدي استطاع ان يترك بصمة فنية متميزة لن يمحيها الزمن .
اضن أن كاتب هدا المقال متطرف لحكمه بهذه الأحكام القاسية على انسان عبر عن فكره واختياره بكل حرية وبدون أي تشدد ما العيب ان اعتبر التمتيل والرقص والعري مرفوض في ديننا وتاب إلى بارئنا واضن كذلك أن المرحوم البسطاوي سيسعد بهذه البادرة وكذلك تلك المقارنة ليست في محلها ادادا الفاهيم
الإساءة الحقيقية هي تلك الأفلام التي يتلفظ فيها الممثلون بكلمات نابية و تريدون من الأسرة المغربية تقبل ذلك بشكل عادي، تحت غطاء الحداثة و العصرنة و ما إلى ذلك، و بعد ذلك تشتكون من الانحدار الأخلاقي للشباب.
حين فقد الحياء فقدت معه كل الأخلاق.
خلاصة القول تلك حياته وهو حر في إتخاذ قراراته وتقرير مصيره وفق ما يعتقده ويؤمن به من هذا المنطلق لا أرى أن لأحد الحق في أن يخوض في ما لا يعنيه وأن يفتي بغير علم فيما لا يخصه لكل أسبابه وهو أدرى بها كلامي هذا موجه لمن يدعون الحداثة وكذلك لمن يقولون التوبة
الكاتب دكر لكم امثلة من الضلالة وهو يعلم دالك ولم يكن كدالك لما دكرها .
تناقض صارخ وواضح أيها الكاتب
تطالبون بالحرية و تتدخلون في حرية الآخر مجرد مايكون الأمر يتعلق بالدين
الذئب حلال أو ولادوا حرام
فلو علن هذا النوع من الإعتزال في أوروبا أو أمريكا لا ما كان هذا التدخل.لأنهم آختاروا الحرية جملا و تفصيلا.أما حنا شادين هنا و هنا و حنا لا هنا لاهنا.
كاينين شي وحدين كيتكلموا وكأن “المتدينين” كلهم أتقياء وملائكة والفنانين كلهم شياطين وزنادقة.والحال أنه هناك أعمال فنية لاقت شهرة كبيرة بفضل نصرتها للإسلام وإعلاء شأنه،أذكر على سبيل المثال لا الحصر فيلم “الرسالة”
لمصطفى العقاد وأغنية ” ياقاطعين لجبال”
لعبد الهادي بلخياط.وقد كان حريا بهاشم
البسطاوي أن يواصل مسيرته الفنية في هذا الاتجاه فيفيد ويستفيد بدلا من تشويه صورة أبيه وأمه وأخيه وصورة الفنانين عموما.
غريب امركم، لو أنه ظهر بمظهر مبتدل او سب او شتم لما تحركتم. لكنه بقراره الذي هو حر فيه زعزعكم وشكك في راسمالكم. بالله عليكم اين هو الفن فيما تقدمه تلفزاتنا، ألا تجدون قنوات لشعوب غير مسلمة اكثر فائدة وحشمة، لم نعد نفرق بين العمل المكسيكي والمغربي و أصبحنا نخجل من الجلوس أمام التلفاز مع ابنائنا. صاحب الشكارة والمخرج يفرض اعمالا لبست بالضرورة فنا.
انا لا أفهم القوم!!! عندما يتعلق الأمر بمثلي أشهر مثليته فهذه حرية شخصية أما من يعلن توبته و تبرئه من الذي يراه ذنبا فتسلطون عليه اقلامكم و ألسنتكم و الله هزلت و الصحافة انحرفت و الضمائر قتلوها بالمال الحرام…
اقول لكل المتدخلين في شؤون الناس اتركوا الناس وشأنهم كل حر في اختياراته وقناعاته لذلك اذكركم بمقولة ٠من دخل فيما لا يعنيه يسمع مالا يرضيه
ماذا تقول إليك حل الفنان ومن يتبعه قال تعالى (استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) طوبى لمن أفتى عمره في طاعة الله
مسألة غاية في البساطة درتيو منها مشكلة ………………………………………………..
السيد ممثل مغمور قرر أن يعتزل التمثيل، و هذا طبعا من حقه ، ولا دخل لأحد في قراره ، ولا أرى المنطق الذي جعل البعض
يضخم الأمر ويخلطه بالدين …………………..
الشخص اتخذ ، بكل حرية ، الموقف الذي يراه منلسبا، وسيسلك سبيلا آخر لكسب قوته اليومي والحمد لله رب العالمين.
و الله يريد ان يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم و خلق الانسان ضعيفا
عفوا ايها الكاتب لقد ضللت وتريد أن نضل بضلالك .الحق واضح وضوح الشمس
بساطة البسطاوي وحكمة سيدنا إبراهيم عندما قال لأبيه ماتعبد يا أبي اتعبد اصناما تنحتها بيدك، اتعرف لماذا السي سعيد لأن ابوه كان فنانا ماهرا في النحت والنقش على الحجر. انه إلهام من الله ليس إلا، ولهذا قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزرة أخرى بالدارجة كل شاة سوف تعلق من كراعها.. وتقبلوا هذا التعليق البسيط… والسلام
كل من انتقد الرجل فهو على باطل لأن الإنسان حر في قراراته وخصوصا الأمر شخصي جدا وكل متلكم عن الحداثة أو ماجاورها من التعابير التي تتغنى بالتحرر وترك الأخلاق والمبادئ ونبد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو يغوص في متاهة الانحطاط .فالقرار عادي وبسيط ولا يحتاج لأي لغط ،هو اختيار النمط حياة بديلة وإذا كان يتبرأ من كل ماسبق فأهل مكة ادرى بشعابها لأن المتلقي لا يرى إلا يظهر ولا يعلم ما يجري وراء الكواليس .وكل من يظن أن الرجل مريض أو في حالة غير طبيعية أو تحت ضغوط فهو واهم .ولقد اختار هدفه عن رضى واقتناع .ولقد قرر قبله عدة فنانين الإعتزال دون انتقاد أو طعن في قوتهم البدنية أو العقلية .او نعتوهم بالتقهقر والرجعية .لكل امرء ماكتسب ولا تزرو نفس وزر أخرى .