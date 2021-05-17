بعثة فريق الرجاء البيضاوي تدخل الحجر الصحي

دخلت بعثة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الحجر الصحي بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، بداية من زوال اليوم الاثنين، وذلك مباشرة بعد وصولها إلى أرض الوطن قادمة من جنوب إفريقيا، بعد المواجهة التي جمعت الفريق “الأخضر” بمضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي أمس الأحد، لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد مصدر مسؤول عن المكتب المسير لـ”النسور”، في تواصل مع “هسبورت”، أن السلطات المغربية فرضت على جميع أفراد بعثة الفريق القادمين من جنوب إفريقيا الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به والدخول في حجر صحي لأطول فترة ممكنة، قد تصل إلى عشرة أيام، من أجل تفادي انتشار وباء “كورونا”.

وعن الأخبار المتضاربة حول إمكانية تأجيل مباراة “بطل المغرب” ومضيفه مولودية وجدة، المقررة الخميس المقبل، لحساب مباريات الجولة الـ18 من منافسات “البطولة برو”، شدد المصدر نفسه على أن إدارة الفريق تعلم أنه ليس في مصلحتها تأجيل اللقاء، لهذا من المرجح أن يتم الاعتماد على فريق الأمل واللاعبين الذين لم يرافقوا الفريق إلى جنوب إفريقيا من أجل خوض اللقاء في موعده.

وأوضح المصدر ذاته أن برنامج مباريات الفريق “الأخضر” مكتظ، بالنظر إلى المواجهات التي تنتظر رفاق أنس الزنيتي محليا وقاريا، مشيرا إلى أن المكتب المسير يسعى إلى لعب جميع المباريات في موعدها من أجل التركيز بشكل أكبر على باقي المواجهات المهمة المقبلة، أبرزها النهائي المنتظر أمام الاتحاد السعودي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، غشت المقبل، بالنظر إلى أهميته الكبيرة ورغبة الفريق في التتويج به.

وفي سياق متصل، حطت بعثة “النسور” بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء زوال اليوم الاثنين، بعد رحلة طويلة من جنوب إفريقيا مرورا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحقق فريق الرجاء الرياضي أمس الأحد تعادلا إيجابيا بهدف لمثله على أرض مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، على أن يستقبله في الـ 23 من ماي الجاري لحساب مباراة الإياب.

وسيحل “أمل الأخضر” ضيفا على مولودية وجدة، الخميس المقبل، لحساب منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الاحترافي.