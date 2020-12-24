"بلاغ مفبرك" يخيف الممنوحين في التعليم العالي

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مضمون بلاغ مفبرك يتم تداوله على أنه صادر عنها، بشأن إلغاء عملية صرف الدفعة الأولى من المنحة الدراسية للطلبة برسم الموسم الجامعي 2020-2021.

وأكدت الوزارة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “البلاغ الإخباري المعمم على نطاق واسع مفبرك، وما به من معطيات زائفة”.

وجاء في البلاغ المفبرك أن “عملية صرف الدفعة الأولى من المنحة الدراسية للطلبة برسم الموسم الجامعي 2020-2021 سيتم إلغاؤها نظرا للصعوبات المالية التي يعاني منها المغرب، وبسبب الظروف التي يمر منها الاقتصاد الوطني، الذي لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا، وسيتم الالتزام فقط بدفع الدفعتين المقبلتين فقط، في شهري مارس ويونيو”.