بلجيكا تستنجد بألمانيا لإنقاذ مرضى "كورونا"

ناشدت بلجيكا ألمانيا من أجل استقبال مرضى “كورونا” في مستشفياتها، نظرا لاستنفاذ الطاقة الاستيعابية بوحدات الرعاية المركزة.

جاء ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية “بلجا”، استنادا إلى مارسيل فان دير اورا، رئيس الإسعافات الطبية الطارئة في مملكة بلجيكا.

وأضافت الوكالة، نقلا عن فان دير اورا، أن بعض المستشفيات لم تعد تتوفر على أَسِرَّة رعاية مركزة متاحة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن هناك خططا لمعالجة المرضى في ولاية شمال الراين ويستفاليا؛ على حدود ألمانيا مع بلجيكا.

وحسب معلومات “د.ب.أ”، أيضا، فإن الحكومة الاتحادية في ألمانيا لم تنخرط بعد في التخطيط وتنظيم نقل المرضى.

وحسب البيانات الرسمية فقد وصل معدل الإصابات الجديدة في بلجيكا، خلال الـ14 يوما الماضية، إلى 450 حالة لكل مائة ألف نسمة؛ بتراجع طفيف عن الأسابيع السابقة.

وفي الوقت نفسه؛ ارتفع معدل الوفيات بصورة طفيفة إلى قرابة 40 حالة يوميا، بينما يبلغ عدد سكان بلجيكا نحو 11,5 ملايين نسمة.