بنبين يقتفي الكتاب من المخطوط إلى المطبوع

نظم مركز روافد للدراسات والأبحاث في حضارة المغرب وتراث المتوسط محاضرة علمية بعنوان: “من الكتاب المخطوط إلى الكتاب المطبوع في التراث العربي”؛ وذلك في إطار سلسلة أنشطته العلمية والفكرية لفائدة الطلبة الباحثين وعموم المهتمين بالتراث العربي الإسلامي.

وألقى المحاضرة أحمد شوقي بنبين، مدير الخزانة الحسنية بالرباط، والخبير بعلم المخطوط ومناهج التحقيق، إضافة إلى تاريخ الكتب والمكتبات عبر العالم، وتشهد بذلك على سبيل المثال لا الحصر مؤلفاته العلمية الكثيرة في هذا المجال؛ ومنها “تاريخ المكتبات في المغرب”، الذي ترجمه عن الفرنسية الدكتور مصطفى الطوبي، وكتاب “دراسات في علم المخطوطات: الكوديكولوجيا والبحث الببليوغرافي”، وغيرهما.

واستضاف مركز روافد لهذا الحدث العلمي عددا من الباحثين المختصين في علم المكتبات وتاريخ الكتاب، من أجل إغناء المحاضرة بمجموعة من الإضافات والتساؤلات والاستشكالات التي ساعدت على فهم محاضرة الدكتور بنبين، والنهل من معرفته الواسعة بهذا المجال.

من بين الضيوف الذين شاركوا في اللقاء عبد الحكيم الأنيس، عضو هيئة كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، وأيمن فؤاد السيد، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وعبد الله المنيف، عميد كلية السياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الدكاترة المغاربة، من بينهم عباس ارحيلة وخالد زهري ومراد تدغوت ومحمد سعيد حنشي ومصطفى الطوبي.

ولبسط القول في هذا الموضوع الغني دون الإغراق في تفاصيله التاريخية المترامية، استعان المحاضر بمجموعة من الأسئلة المنهجية التي تهم المفاصل الكبرى لتاريخ الكتاب والمكتبات، وتستهدف بدقتها الإشكالات العلمية والقيمية التي صاحبت الكتاب في رحلته الطويلة من النسخ إلى الطباعة.

ومن جملة تلك الإشكالات التي كشف المحاضر عن تعليلاتها ما ارتبط بظهور الكتاب العربي المطبوع أول الأمر بالغرب، دون موطنه الأصلي؛ وكذا حرص الطباعين الغربيين لذلك الكتاب العربي على أن يكون من نصوص الديانة المسيحية على اختلاف طوائفها، وخاصة الملكانية منها والمارونية، قبل الانتقال إلى طباعة غير ذلك مما أُلف في علوم أخرى كعلوم اللغة.