بنشرقي أفضل لاعب أجنبي في الزمالك المصري

بنشرقي أفضل لاعب أجنبي في الزمالك المصري
صورة: أرشيف
الخميس 3 يونيو 2021 - 16:23

تصدر الدولي المغربي أشرف بنشرقي، لاعب نادي الزمالك المصري، قائمة أفضل المحترفين في فريقه، حسب إحصائيات موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في القيمة السوقية وإحصائيات اللاعبين.

وخاض بنشرقي 30 مباراة مع الزمالك في الموسم الجاري، أحرز خلالها 13 هدفا، 12 منها في الدوري الممتاز، تصدر بها قائمة الهدافين، كما ساهم في صناعة 5 أهداف لزملائه.

وتقدم “أسد الأطلس” على زميله التونسي فرجاني ساسي الوصيف، الذي شارك في 27 مواجهة مع “القلعة البيضاء”، وقع خلالها 3 أهداف وصنع 7.

أما المغربي الثاني بالزمالك حميد أحداد، فظهر مع الفريق “الأبيض” في 18 مباراة، زار خلالها الشباك في 3 مناسبات وساهم في صناعة هدفين.

ولعب التونسي حمزة المثلوثي 17 مباراة مع وصيف بطل إفريقيا، لم يحرز خلالها أي هدف مقابل صناعته لهدف واحد فقط.

وتذيل مواطنه سيف الدين الجزيري القائمة، بعدما سجل هدفا واحدا وصنع مثله خلال 13 مشاركة له مع الزمالك.

أشرف بنشرقي الدوري المصري القيمة السوقية نادي الزمالك

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