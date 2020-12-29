بنشرقي يحصد الإشادات بعد تألقه أمام سموحة

أشاد أحمد سامي، مدرب سموحة، بالدولي المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الزمالك، مشيرا إلى أن تألق مهاجم الأسود كان كلمة السر في فوز الفريق الأبيض، خلال لقاء الفريقين مساء الاثنين في بطولة الدوري المصري.

وقاد بنشرقي فريقه الزمالك إلى تحقيق الفوز بهدفين دون رد أمام مضيفه سموحة، خلال المباراة التي جمعت بينهما وجرت على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وسجل المهاجم السابق لفريقي الوداد والمغرب الفاسي هدف السبق لفريقه عند الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء؛ بينما أضاف زميله أحمد أبو الفتوح الهدف الثاني في الدقيقة الـ31، لينتهي اللقاء لصالح الزوار بهدفين دون رد.

وسجل بنشرقي أول أهدافه بالدوري المصري الموسم الحالي. وأثار جدلا من خلال طريقة احتفاله بالهدف، إذ أظهر ردة فعل غاضبة بعدما سدد الكرة بقوة في المرمى ثم اتجه إلى الكاميرات ووضع يده على فمه في رسالة غامضة لم يتحدد بعد المعنى المقصود بها.

واختار جمهور الزمالك اللاعب البالغ من العمر 26 سنة كثاني أفضل لاعب في المباراة، بعدما تألق بشكل كبير خلف زميله إمام بن عاشور الذي توج كأفضل لاعب في اللقاء الذي عرف مشاركة الثلاثي المغربي حميد أحداد ومحمد أوناجم بالإضافة إلى أشرف بنشرقي.

وعقب هذا الفوز الثمين والمستحق، رفع الزمالك، تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، رصيده من النقاط إلى 7 نقاط متقدما إلى المركز الثالث وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي؛ بينما تجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز الثامن.