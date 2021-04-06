بنعبد القادر "يحسم" استقلالية القضاء في المغرب بضمانة ملكية ودستورية

في الوقت الذي ما زالت توجه إلى القضاء المغربي انتقادات بشأن عدم استقلاليته، قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي “مسألة محسومة”.

وأكد وزير العدل، في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن استقلالية القضاء “تجسدها الضمانة الملكية المنصوص عليها في الفصل 107 من الدستور، الذي ينص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

وأضاف بنعبد القادر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو المؤسسة المسؤولة عن السهر على تطبيق ضمانة استقلال القضاء، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 113 من الدستور، مشيرا إلى أن الاستقلالية يوازيها التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية، “في ظل الثقة المتبادلة واحترام الاختصاصات ومراعاة المصلحة العامة”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن استقلال السلطة القضائية “يشكل بالنسبة إلينا عقيدة راسخة، وتوجها لا محيد عنه ولا رجعة فيه”، مبرزا أن تدبير قطاع العدل أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلف بالعدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، “كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن تعاون السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور”.

ويتبنى المغرب، يضيف بنعبد القادر، مقاربة ثالثة تختلف عن نموذجيْ تدبير الإدارة القضائية السائدين في أغلب التجارب الدولية، وهما التدبير التنفيذي عن طريق وزارة العدل والتدبير الذاتي عن طريق السلطة القضائية؛ بينما اختار المغرب نموذجا ثالثا يقوم على التعاون والتنسيق والتشارك بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والسلطة القضائية ممثلة في المسؤولين القضائيين بالمحاكم والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبالرغم من أن المملكة اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017، مع إبقاء التعاون بينها وبين الوزارة المكلفة بقطاع العدل، فإن تنزيل هذا الورش “يتطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمن حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي”، يقول بنعبد القادر.

في هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي على ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون والتنسيق بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، “لا سيما في مجال تحديث آليات إدارة المحاكم بما يجعل منها مرافق عمومية تطبق قواعد الحكامة الجيدة وتسهر على حسن التواصل مع المرتفقين وتقدم لهم الخدمات بالفعالية والسرعة والشفافية المطلوبة”.