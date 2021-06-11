بوريطة وموقف البرلمان الأوروبي

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‫تعليقات الزوار

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  • محمد لعيوني
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 20:57

    الاتحاد يصرح بان سبتة ومليلية اسبانيتان على اي إساس تتخد هدا القرار
    ولندكر هدا الاتحاد حتى الأندلس أراض مغربية ولازالت عدة مدن عندهم تحمل إسماء مغربية
    بخصوص الجزائر
    ما أثارني هو الخروج الغير البريء لتبون على قناة الجزيرة القطرية ولوبولن الفرنسية
    السبب غير مفهوم
    القنوات التي تحترم مشاهديها ولو ان قطر تقول ان للجزيرة خطا تحريريا خاصا بها لا يمثل موقف قطر الرسمي الا انه ومناجل الرأي والرأي الآخر الدي هو شعار الجزيرة كان عليها أم نجري حوارا مع وزير الخارجية المغربي
    نفس الشيء لخصوص مجلة لوبوان
    استغرب خروج تبون لنفسه للإعلام بدون سبب لانه فيما يخص قرارات الدول فوزير الخارجية هو الدي يصرح بذلك وراينا ذلك في دول كبرى كامريكا وروسيا
    لكن نحن المغاربة لا بهمنا ذلك لاننا نعرف حيثيات هدا الخروج وفي هدا التوقيت بالضبط
    اليوم اكتشفنا ان هناك دولة تسمى الولايات المتحدة الأوروبية تدافع عن ولاية لها تسمى اسبانيا لها نزاع تناءي مع المغرب

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  • Md bihi
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 21:09

    ما الجدوى من إتحادات البرلمانات العربية و الإسلامية و الإفريقية و المغاربية إن لم تدافع عن مصالح عضو دائم فيها و تبقى في خانة المتفرج غير مبالية لما يتعرض له المغرب من مضايقات من طرف الإتحاد الأوروبي الذي تكالب عليه لنصرة طغيان إسبانيا مطبقا بالحرف ما جاء على لسان العرب و المسلمين « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » . المغرب قادر ولللّه الحمد بعزيمته على تخطي كل الصعاب و النكبات et il n’a besoin d’aide de personne

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  • ملاحظة
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 21:18

    سيدي الوزير المحترم نعم المشكل أو الأزمة بين المغرب وإسبانيا أزمة ثنائية ولماذا إقحام وتوظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة فلا تنسى ان اسبانيا عضوا في الإتحاد الأوروبي ولما الدول تنخرط في إتحاد إن كل مشكل مع دولة من الإتحاد قد يعتبر مشكلا مع الاتحاد بأكمله رغم تاكيدكم أن الأزمة ثنائية وان العلاقات جيدة مع الدول الأوروبية إلا أنهم سيصطفون مع إسبانيا كدولة من الإتحاد الأوروبي.

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  • ملاحظ بسيط
    الجمعة 11 يونيو 2021 - 21:21

    كلام معقول، المشكل مع اسبانيا وليس مع الاتحاد الاوروبي، خيانة المعاهدات والاتفاقيات وتزوير الوثاءق مجرم حرب عدو المفرب والانحياز لاعداء وحدتنا الترابية هي اسباب المشكل. وهذا تعرفه اسبانيا الاستعمارية جيدا، لكنها تراوغ باقحام الاتحاد الاوروبي.

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