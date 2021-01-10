بوريطة يؤكد سريان وقف إطلاق النار في الصحراء ويحذّر مهددي الاستقرار

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار بالصحراء المغربية لكنه سيرد بقوة على أي تهديد لاستقراره وطمأنينة ساكنته.
تحذير وزير الشؤون الخارجية المغربي هذا جاء في ظل استمرار ميليشيات جبهة البوليساريو في القيام ببعض المناوشات بين الفينة والأخرى خلف الجدار الأمني العازل.
وفي كلمة له خلال زيارة الوفد الأمريكي إلى مقر قنصلية واشنطن المؤقت بالداخلة، اليوم الأحد، شدد بوريطة على أن المسلسل الأممي لحلحلة نزاع الصحراء له محدداته وعناصره غير القابلة للتفاوض والنقاش، مضيفا أنه “لا حل لهذا النزاع المفتعل إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وأشار الوزير إلى أن تواجد الوفد الأمريكي بالداخلة، هو “حدث هام، باعتباره أول زيارة رسمية لمسؤولين أمريكيين إلى الأقاليم الجنوبية”، مبرزا أن قنصلية واشنطن ستكون بمثابة منطلق لتفعيل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات في الصحراء المغربية.
وتابع بوريطة بأن افتتاح قنصلية أمريكية بالداخلة، “يأتي لترجمة الاعتراف الأمريكي الواضح بسيادة المغرب على صحرائه”، وزاد أن المبادرة الأمريكية “ازدهار إفريقيا” قررت فتح فرع لها في مدينة الداخلة، “سيكون بمثابة منطلق حقيقي للولايات المتحدة إلى القارة الإفريقية، ونقطة وصل وقطب اقتصادي هام يسير في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي حدده الملك محمد السادس”.
وأردف المسؤول الحكومي أن “قنصلية أمريكا هي القنصلية رقم 20 بين العيون والداخلة، ولولا فيروس كورونا والعراقيل المرتبطة بالوباء، لكان من الممكن أن تكون القنصلية رقم 30″، وشدد على أن المغرب سيمضي في دبلوماسية القنصليات حتى تتحول المدينتان إلى قطبين قنصليين هامين بالصحراء المغربية.
واعتبر بوريطة أن الاعتراف الأمريكي سيكون له تبعات قوية لصالح المكاسب الدبلوماسية، لافتا إلى أن الإدارات الأمريكية كلها دعمت مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وبحضور مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، أوضح بوريطة أن العلاقات بين الرباط وواشنطن تسير بإيقاع غير مسبوق وفق رؤية الملك محمد السادس وبتنسيق مع الإدارة الأمريكية.
وأبرز الوزير أن العلاقات بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة تطورا جد مهم من خلال تعدد زيارات المسؤولين الأمريكان رفيعي المستوى إلى المغرب، ومن خلال أيضا التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات وتطوير التجارة والتنسيق المشترك بينهما.
وأردف بوريطة أن “المغرب هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتوفر على عدة آليات تعاون مع أمريكا، من اتفاق التبادل الحر ثم الحوار الاستراتيجي وأيضا استفادة المغرب من مبادرة تحدي الألفية. كما أن المغرب حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.
وتطرق الوزير إلى تقارب مواقف الرباط وواشنطن في ملفات دولية وإقليمية عدة، من قبيل إيران وفنزويلا والاستقرار في إفريقيا والتحديات في منطقة الساحل والصحراء، مضيفا أن سفيري المغرب وأمريكا في فنزويلا-مثلا-كانا يقومان بمساعي مشتركة.
السيد بوريطة لماذا لم تشتري الزرابي و المكاتب و الحواسيب و المعالق للقنصلية الأمريكية كما قمتم به سابقا و المرجو من السيد الوزير انا لا يتدخل في شؤون دول كايران و فنزويلا هل نحن في مصاف هاته الدول هل نحن عندنا قوة الامريكان.
بدأ العد التنازلي لاختفاء مرتزقة البوليزاريو. .
تحياتي لك يا اسد الدبلوماسية المغربية وتاكيدك على ضرب بيد من حديد على اي استفزازات لاراضينا الجنوبية وحماية الساكنة والى مزيد من الانتصارات ان شاء الله هذه السنة وفتح قنصليات لدول اخرى.
لحل مشكل الصحراء بشكل نهائي لابد من 3 اشياء. بدونها لن يحل ملف الصحراء.
1..دولة امازيغية. يعنى تمزيغ المغرب كله. فبهذا لن يستطيع الشرق و لا الغرب التدخل في شؤون الامازيغ ..
مشكل الصحراء كانت نتيجة القومجية العربية …مع التحالف مع فرنسا .لتفرقة الشعب الامازيغي الجزائر و المغرب .
2 ..الزيادة السكانية . لابد للمغرب ان يزظاد سكانيا من 40 مليون الى 120 مليون نسمة القوة البشرية ضرورية للجيش القوي و النفوذ الاقليمي .
3…لابد من توحيد اللغة الامازيغية بين الجزائر و المغرب ..
مشروع الامازيغ ليس فقط تمزيغ المغرب . بل تمزيغ شمال افريقيا و توحيد لغتها الامازيغية ..
مشروعنا هو مشروع اللغة الامازيغية الكبرى او اللغة الام . .
يجب تحويل الان الامازيغية الى مشروع لغوي اقليمي ووطني. هذا هو الحل لمشكل الصحراء …
الحلول الخارجية تتغير و قصيرة الامد. و مكلفة.
بينما الحلول الداخلية اضمن و اقل كلفة .. و مضمونة.
شكرا لأمريكا على وقوفها إلى جانب مصلحة المغرب،الخزي والعار لفرنسا وإسبانيا طيلة 45 سنة لم يقفو إلى جانب المغرب وكانو يحاولون إدامة النزاع عن طريق وكيلهم جاء زائر،لكن أمريكا سددت الضربة القاضية لفرنسا وإسبانيا وجاء زائر.
سوف ترون في قادم الأيام الصدمة الكبيرة في المغرب بعد مراجعة إدارة بايدن لسياسة الخارجية الأمريكية التي تضررت كثيرا نتيجة المجنون والمختل عقليا ترمب الذي يتابع في بلدة في قضية اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، لذا لاتفرحون كثيرا، قضية الصحراء قضية تصفية استعمار وفي أوراق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليست أمريكا هي لاعب الوحيد وهنا شعب صحراوي موجود على الأرض وسينزع ويحرر أرضه بقوة السلاح، وليست أمريكا هي التي تعطي الشرعية والسيادة وهي اصلا لا تملكها والشعب الصحراوي الوحيد الذي يملكها ،وهو صاحب الحق والأرض ستندمون على هذا التطبيع مع بني صهيون، ولن تدوم الفرحة كثيرا، اما فيما يخص وقف اطلاق النار والتزامكم به لايعنينا، وسألوا جنودكم المتخندقين في الحزام عن حالتهم النفسية والاخباط وما يتعرضون له يوميا من قصف وتدمير لقواعدهم انتم تسوقون الكذب لشعبكم المغلوب على أمره
لا أفهم قرار الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب ، ألا يعكس نوع من الضعف من الجانب المغربي أمام الهجوم الجزائري الجبان على وحدتنا الترابية
(المناوشات) بغاو باش الجيش المغربي يدخل لتندوف ويقتل المدنيين خطة ديال الستينات الجنرالات الجزائر قدام
انها نهاية كل افاك و محتال على الشرعية الدولية،بدأت أوراق الاعداء تتساقط يوم بعد يوم….شكرا لاصدقاء المغرب و العزاء لكل حاقد .