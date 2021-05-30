بياطرة يحذرون من فشل حملة لمحاربة "السعار"

حذر الأطباء البياطرة بإقليم قلعة السراغنة من احتمال فشل حملة محاربة داء “الكلَب”، بسبب غياب إستراتيجية شاملة وعدم إشراك المتخصصين المعنيين لمعالجة هذا المشكل.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحملة تشكو من غياب اللقاحات اللازمة لحماية البياطرة في حال تعرضهم للعض من طرف الكلاب المصابة أو المحتمل إصابتها بـ”السعار”، فضلا عن انشغال أعوان السلطة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء “كوفيد19”.

ومن الأسباب التي ستعيق نجاح هذه الحملة التعويضات الهزيلة التي وفرتها المصالح المعنية لتأمين مصاريف الحملة ومخاطرها، وغياب المقاربة التشاركية بين الأطراف المعنية بهذه المبادرة، بحسب هذه المصادر.

ونبهت هذه الفئة من المهنيين إلى غياب التنسيق الفعال والعملي بين مختلف المتدخلين في الحملة، مشددة على ضرورة التعاون بين بين كل من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والبياطرة الخواص من أجل ضمان نجاح تلقيح الكلاب.