بيرو يواكب انتظارات الجالية من حزب الأحرار

عقد أنيس بيرو، المنسق الجهوي للجهة 13 “جهة مغاربة العالم” عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مع منسقي الحزب بدول العالم.

وتميز الاجتماع بحضور منسقي الحزب بدول فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهولندا ولوكسمبورغ ومالطا، وكوت ديفوار والسنغال، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما شهدت بداية الاجتماع الحزبي نفسه قراءة الفاتحة ترحما على روح خيري بلخير، القيادي التجمعي والبرلماني السابق عن جهة الشرق، عضو المكتب السياسي سابقا الذي وافته المنية.

وقد هم الاجتماع مناقشة خطة العمل ودور أعضاء الحزب بالخارج بصفة خاصة، ومغاربة العالم بصفة عامة، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث أكد المنسق الجهوي للجهة 13 ضرورة تكثيف التعاون ومواصلة المجهودات المبذولة لتعبئة أكثر لمغاربة الداخل من طرف مغاربة الخارج، مبرزا أن “عائلة الجهة 13 تشتغل لحمة واحدة بهدف تعبئة شمولية لمغاربة الداخل في جميع جهات المملكة وإنجاح هذه المحطة الديمقراطية للمغرب”.

كما عرف هذا اللقاء التواصلي عرض وبسط خطط العمل ومقترحات المرحلة المقبلة من طرف منسقي الحزب بكندا وفرنسا وألمانيا، وكوت ديفوار والسنغال والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الصدد، قدمت رشيدة بن بوعزة هبري، منسقة الحزب بفرنسا، عرضا يتعلق بمقترح تنسيقية الحزب بفرنسا “يهدف إلى تعبئة شمولية من مغاربة فرنسا لمغاربة الداخل بجميع جهات المغرب عن طريق انتداب ممثل من كل جهة بفرنسا عن كل جهة بالمغرب، وذلك في إطار مساهمة فعالة وفعلية لمغاربة فرنسا في محطة 2021″، مشيرة إلى أن خطة العمل في طور التنزيل بداية بمواكبة مغاربة الداخل للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

من جهته، أكد كريم زيدان، منسق الحزب بألمانيا، ضرورة الاعتماد على عملية رقمنة المعطيات الخاصة بأعضاء الحزب بالخارج وتجميعها في قاعدة بيانات خاصة بالجهة 13، وذلك لتعزيز وتسهيل التواصل بين مغاربة الخارج والمواطنين بالمغرب حسب خصوصية كل منطقة أو جهة بالمغرب.

عبد الرحيم خويي بابا، منسق الحزب بكندا، شدد على ضرورة تنويع وسائل التواصل وإعطاء الفرصة لجميع منسقي التجمع الوطني للأحرار بالخارج لعرض نجاحاتهم وخبرتهم عبر جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لتعبئة فعالة وفعلية لمغاربة الداخل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وثمن باقي منسقي الحزب الحاضرين من دول كوت الديفوار والسنغال والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا ومالطا كل المقترحات السابقة، مؤكدين التزامهم لتحقيق أهداف وخطة عمل الحزب، “وذلك بانسجام تام مع قيادة الحزب وخدمة لمصلحة الوطن”.

وفي الأخير، أكد أنيس بيرو أن خطة عمل الحزب بصفة عامة، والجهة 13 بصفة خاصة، المتعلقة بالمرحلة المقبلة، “تستمد أفكارها من توصيات مسار الثقة ومسار المدن، التي تعد آليات أساسية لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب وترجمته على أرض الواقع”.