بيزوس يتخلى عن منصب المدير التنفيذي لـ"أمازون"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 22:27
يتخلى الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، خلال هذا العام، عن منصبه كمدير تنفيذي لشركة “أمازون”، لكنه سيحتفظ بعضوية مجلس إدارة الشركة العملاقة.
يذكر أن شركة أمازون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، التي أسسها بيزوس عام 1994، تحولت من موقع تجاري صغير لبيع الكتب المستعملة إلى شركة عالمية عملاقة للتجارة يبلغ رأس مالها أزيد من 1.7 تريليون دولار.
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بابنة عندو فكرة مشروع جديد، كيما دار بيل جاتس ملي تخلى على ماكروسوفت ودار منظمة عالمية لانتاج اللقاحات
ما يعجبني في هاد الناس هو متل ما قام به هاد السيد وكاع ما كيلصقوا في الكراسي والمناصب ويحسب نفسه انه هو الكل في الكل ومنهم من يقدم استقالته ان لم يكن في المستوى المطلوب ومنهم من يعتذر ويعترف بخطئه اذا اخطأ ومنهم من يقوم بعمله بالمجان ومنهم حتى من يتبرع بتراوته من اجل عمل انساني فاين نحن من هؤلاء
هل هدا حظ أم أنه عمل مجتهد و تفكير و تغير خطط , إنه من أفضل ناس ناجحين
(…)
“يذكر أن شركة أمازون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، التي أسسها بيزوس عام 1994، تحولت من موقع تجاري صغير لبيع الكتب المستعملة إلى شركة عالمية عملاقة للتجارة يبلغ رأس مالها أزيد من 1.7 تريليون دولار….”
لأن في أمريكا ليس فيها من يقول لك (راك غادي غير تخسر فلوسك، راك غير كا تخربيق، راك ما غاديش تنجح، راك غاضي ضيع فلوسك، راه الكتب الباليين غير مشتتة في الجوطية وحتى واحد ما بغاهوش، راك…”
ليس كبلاد العدميين حيث أبوك هو الأول من سيزرع فيك الإحباط وسيفشلك ب”نصائحه” التافهة حيت الآباء عندنا يقررون لنا كل شيئ ويحشرون أنوفهم في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا، ويفهمون في التجارة والسياسة والاقتصاد وفي ألي ينجح والي ما ينجح… اوا زيد المحيط لعائلي والجيران والعائلة الكبيرة بل حتى الغرباء ينتقدونك حتى ولو كانوا لا يعرفونك…