بيزوس يتخلى عن منصب المدير التنفيذي لـ"أمازون"

يتخلى الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، خلال هذا العام، عن منصبه كمدير تنفيذي لشركة “أمازون”، لكنه سيحتفظ بعضوية مجلس إدارة الشركة العملاقة.

يذكر أن شركة أمازون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، التي أسسها بيزوس عام 1994، تحولت من موقع تجاري صغير لبيع الكتب المستعملة إلى شركة عالمية عملاقة للتجارة يبلغ رأس مالها أزيد من 1.7 تريليون دولار.