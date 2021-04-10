عشرات الأسر تنتظر الماء والكهرباء بدار ولد زيدوح

في حي آيت الغزواني، بأولاد عبد النبي، بجماعة دار ولد زيدوح، يتحسس المرء “الحكرة” ويعيشها يوميا، يتلمس مشاهد الفوارق الاجتماعية، ويخجل من الحديث عن عشرات الأسر التي مازالت تعيش تحت ضوء الشموع في الألفية الثالثة..بهذه التعابير المفعمة باليأس تحدثت الكاموني حكيمة، لهسبريس، عن ظروف عيش حوالي 80 أسرة تعاني من غياب الماء الشروب والكهرباء، على الرغم من تواجد الشبكة على بعد أمتار قليلة من منازلها، ما جعلها تحس بنوع من “الحكرة” وغموض سياسة المجلس الجماعي في تدبير منظومة الربط الاجتماعي.

وحكيمة ليست وحدها من تشكو سياسة المجلس الجماعي في تدبير هذا الملف، بل إن عشرات الأسر مازالت تترقب تدخل عامل الإقليم للتفاعل مع مطالبها الملحة، خاصة أن وضعها لا يختلف عن بنايات مجاورة في الحي نفسه سبق لها أن استفادت من الربط في الظروف نفسها.

وتزيد المتحدثة موضحة: “في دار ولد زيدوح توجد مئات المنازل عشوائية، فالكل كان يبني في واضحة النهار، ويرمم ويصلح دون تدخل أي جهة، ما يعني أن هذه البنايات ليست وحدها التي يشترط فيها احترام القانون”، مشيرة إلى أن مطلبها الوحيد هو الماء والكهرباء كباقي المستفيدين.

وتحكي حكيمة: “نحيا هذه المحنة منذ عشر سنوات، وقمنا بكل الخيارات المتاحة للاستفادة من هاتين المادتين الحيويتين، بما في ذلك الاحتجاج السلمي والتواصل مع المسؤولين المحليين، لكن إلى حدود الساعة لا آذان لمن تنادي؛ لذا نأمل مبادرة الدولة لرفع الحيف عنا في ظل هذا التغاضي غير المبرر”.

وكشفت المتحدثة ذاتها أن البحث عن الماء وحمل العبوات البلاستيكية أنهك الكبار كما الصغار، وأن الحديث عن الدراسة عن بعد لا يستقيم في ظل هذا الوضع…قائلة: “نرفض هذه العيشة الضنكى، ونشير إلى أن دوام هذا الحال من المحال”.

وفي تصريح آخر لهسبريس قالت وفاء بنسكوم، وهي من القاطنات بالدوار المذكور: “نستغرب إقصاء منازل دون غيرها من الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتعامل الجماعة بانتقائية مع هذه الملفات، بمبرر أن الدور السكنية المعنية عشوائية”.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن “دار ولد زيدوح تعج بالبناء العشوائي، ورغم تم تسجيل استفادة العشرات من الأسر من المادتين الحيويتين، ما جعل قاطني دوار/حي آيت الغزواني يشكون في مصداقية تعامل الجماعة بعد إقصائها منازل عشوائية دون أخرى في غياب مبررات شفافة”.

وناشدت وفاء بنسكوم المسؤولين التدخل عاجلا لربط حوالي 80 منزلا بالماء الشروب والكهرباء، أسوة بباقي المنازل، ضمانا للحق في العيش الكريم، معربة عن أملها في أخذ مطالبها بعين الاعتبار، رأفة بالأطفال والمسنين والنساء اللواتي أرهقهن البحث عن الماء.

من جانبه دعا عمر دكير، وهو من قاطني حي آيت الغزواني، كافة المسؤولين، وخاصة عامل الإقليم، إلى التفاعل مع مطالب الأسر المتضررة، “ورفع الحيف عن دوار أيت الغزواني بأولاد عبد النبي، الذي يعاني من مظاهر التهميش والإقصاء”، مطالبا رئيس المجلس الجماعي بفتح حوار جاد مع ساكنة الحي.

وفي معرض تعليقه، أوضح جمال شوقي، رئيس الجماعة الترابية دار ولد زيدوح، أن أغلب منازل حي أيت الغزواني سبق أن صدرت في حقها قرارات الهدم، وتدخل في إطار التجزيء السري.

وقال رئيس الجماعة إن المنازل المستفيدة من الربط بشبكة الماء والكهرباء بالحي المذكور لا تدخل في هذا الإطار، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمستفيدين من التجزيء السري الذي كانت العدالة أدانت في شأنه متهما رئيسيا بحوالي سنة سجنا نافذا.