"تأمينات الوفاء" تشرع في تقديم خدمات للمصريين

حققت شركة “تأمينات الوفاء” رقم معاملات بقيمة 8.37 مليار درهم خلال السنة الماضية، مسجلة تراجعا بنسبة 5.4 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وعزت الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء هذا التراجع إلى انخفاض مستوى أنشطة التأمين على الحياة، نتيجة تراجع عمليات جمع الادخار.

وتمكنت “تأمينات الوفاء” من تحقيق 4.37 مليار درهم كرقم معاملات، بالنسبة إلى أنشطة التأمين على الحياة في سنة 2020، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 14.2 في المائة مقارنة مع 2019.

وأوضح مسؤولو الشركة سالفة الذكر، خلال ندوة صحافية، أن رقم معاملات نشاط التأمين على الممتلكات العينية سجل ارتفاعا بنسبة 14.2 في المائة، حيث استقر في سنة 2020 عند مستوى 4 مليارات درهم.

وسجلت الشركة تراجعا في نتيجتها الصافية بنسبة 37.7 في المائة خلال سنة 2020، والتي استقرت في مستوى 404 ملايين درهم مقابل 649 مليون درهم في سنة 2019.

وأعلن مسؤولو الشركة، خلال المناسبة ذاتها، أن فرع “تأمينات الوفاء” في جمهورية مصر العربية سيشرع في تقديم خدماته خلال شهر ماي المقبل، بعد حصولها على ترخيص السلطات المالية المصرية.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، خلال شهر شتنبر الماضي، قرارا يقضي منح شركة الوفاء لتأمينات الحياة – مصر المملوكة بالكامل لمجموعة تأمين الوفاء – المغرب، الموافقة على مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص لفروع تأمينات الحياة والتأمين الطبي طويل الأجل بالسوق المصرية.