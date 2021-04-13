تاعرابت يعزز تشكيلة الأسبوع بالدوري البرتغالي

حجز الدولي المغربي عادل تاعرابت، صانع ألعاب نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، مكانا له ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ26 من منافسات الدوري البرتغالي، بفضل المستوى الكبير الذي ظهر به خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام مضيفه باكوس دي فيريرا، التي فاز بها رفاقه بخماسية نظيفة.

واختار مؤشر “هوسكورد” المتخصص في أرقام وإحصائيات ونتائج الدوريات العالمية، عادل تاعرابت ضمن التشكيلة المثالية للجولة الماضية من الدوري البرتغالي، بتنقيط بلغ “8.8”، وهو ثاني أفضل تنقيط ضمن التشكيلة المذكورة.

وقدم صاحب الـ32 سنة مباراة كبيرة، حيث ساهم بشكل فعال في فوز فريقه، كما كان وراء تمريرة حاسمة سجل منها زميله أحد الأهداف الخمسة، ليظفر بنفيكا بنقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة.

يُشار إلى أن عادل تاعرابت قد حضر المعسكر الإعدادي الأخير لـ”أسود الأطلس”، على هامش مباراتي موريتانيا وبوروندي ضمن الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، ولازم كرسي الاحتياط في اللقاء الأول، بينما شارك أساسيا في المباراة الثانية والأخيرة في التصفيات.