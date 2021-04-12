تتويج الطايع بجائزة أدبية مرموقة في أمريكا

ظفرت رواية الكاتب المغربي عبد الله الطايع بجائزة “بين أمريكا ليتريري آوورد PEN America Literary Awards”، الأدبية المرموقة، في نيويورك.

وضمن صنف الترجمة فازت هذه الرواية التي يعود تاريخ إصدارها إلى سنة 2015، بعد ترجمتها سنة 2020 إلى اللغة الإنجليزية من اللغة الفرنسية التي يكتب بها الطايع.

وهنأ عبد الله الطايع المترجمة إيما رمضان، على قيامها بـ”ترجمة رائعة”، قائلا إنهما يتشاركان هذه الجائزة، وإن الفوز بها شرف له.